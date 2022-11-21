Хоккеист-любитель избил арбитра во время матча

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Хоккеист московской любительской команды «Леопарды» напал на арбитра во время матча. Спортсмен Николай Ризин не справился с эмоциями и ударил мужчину клюшкой, а затем ногой.
Матч остановили и присудили команде агрессора техническое поражение. На место были вызваны сотрудники полиции
Позже стало известно, что хоккеист-любитель уже был наказан за аналогичный проступок. В 2016 году он ударил судью головой о бортик. Мужчина был дисквалифицирован пожизненно и сейчас выступал под чужой фамилией.
Капитан команды «Леопарды» Георгий Ткебучава извинился за поступок хоккеиста
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне кажется, за такое команду нужно в принципе дисквалифицировать с турнира, а главного тренера увольнять с "волчьим билетом"... Это не просто неспортивно, это просто ... просто пздц, ребята!
Такое чмо среди нас живёт, что я порой себе кажусь образцом добродетели.
А чё, так можно было что ли?!