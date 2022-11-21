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Хоккеист-любитель избил арбитра во время матча

Хоккеист-любитель избил арбитра во время матча

Автор:
21 ноября 2022 09:25
Сообщество : Спорт
Метки: Москва   Спорт   Хоккеист   видео   избиение   хоккей   
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Хоккеист московской любительской команды «Леопарды» напал на арбитра во время матча. Спортсмен Николай Ризин не справился с эмоциями и ударил мужчину клюшкой, а затем ногой.

Матч остановили и присудили команде агрессора техническое поражение. На место были вызваны сотрудники полиции

Позже стало известно, что хоккеист-любитель уже был наказан за аналогичный проступок. В 2016 году он ударил судью головой о бортик. Мужчина был дисквалифицирован пожизненно и сейчас выступал под чужой фамилией.

Источник:

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Метки: Москва   Спорт   Хоккеист   видео   избиение   хоккей   
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13  комментариев
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14k
Голос Вселенной Час назад
О том, что этот чувак выступал под чужой фамилией, знали ведь тоже все. Все игроки команды, технический персонал, главный тренер... Получется, что это был мухляж, обман в чистом виде, о котором знали все и покрывали его все. Но капитан почему-то за это не извинился.
Мне кажется, за такое команду нужно в принципе дисквалифицировать с турнира, а главного тренера увольнять с "волчьим билетом"... Это не просто неспортивно, это просто ... просто пздц, ребята!
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8k
au3 23 минуты назад
Пошла мода на извинения ..... Это как на суде искренне раскаиваться в 15 раз.
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7k
Конрад Карлович Полчаса назад
Зачастую существуют судебные ошибки на льду. Иногда осознанные. Сам играл и хоккей люблю. Но скотство нельзя прощать . Это неприемлемо
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3k
le4t 42 минуты назад
В хоккей ИГРАЛИ настоящие МУЖЧИНЫ... Но было это в иную эпоху.
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24k
Matrosskin Час назад
Как он мог выступать под чужой фамилией и никто не заметил ? Что за бред. Команда ездит , покупает билеты на самолёт/поезд, останавливается в гостиницах. У него паспорт поддельный ? Плюс медсправка и страховка - он заодно и СНИЛС/ИНН поменял ? Ради выступления в богом забытой лиге? Да все знали же.
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9k
antonium Час назад
Ой, возьмет новую фамилию, например Лепехин, и будет дальше всех киздить. Через пару лет будет такой заголовок "Спортсмен Николай Лепехин ударил судью клюшкой, а затем ногой".
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31k
Игорь 2 часа назад
Вот же ссука! Со всего маха клюшкой в шею.
Такое чмо среди нас живёт, что я порой себе кажусь образцом добродетели.
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20k
ЦСКА 2 часа назад
Мразь Николай Ризин, должен сесть в тюрьму!!!
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1k
Василич 2 часа назад
Говорят он выступал под чужой фамилией
А чё, так можно было что ли?!
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20k
babuby 2 часа назад
Это уже не только дисквалификация, а ещё как минимум статья за нанесение телесных повреждений!
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21
Sata33 2 часа назад
Отморозок ...
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