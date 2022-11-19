Уругвай. Непутёвые заметки

Вообще, в городе всего 0.5% бездомного населения, что не выделяется на фоне других стран, но кажется, будто их тут гораздо больше. Бомжи - тоже люди. Если вам нравится прогуляться по морскому берегу, то, разумеется, это понравится и бездомным, которые облюбовали как свое жилье множество самых приятных мест рядом с набережной.

Далее, в Монтевидео много мусора. Неоднократно наблюдал, как внешне довольно солидные люди не стесняются бросать себе под ноги бутылки, фантики, стаканчики. Ситуация различается от района к району, но в среднем ситуация довольно плачевная. Такую же картину можно наблюдать, например, в Буэнос-Айресе.

Что касается преступности, то тут мнения расходятся. Страна находится на 37 месте в так называемом индексе миролюбия по соседству с такими странами, как Литва и Италия. При этом здесь достаточно высокий уровень умышленных убийств: 9.7 на 100К на 2020 год, что на фоне Бразилии, конечно, кажется верхом безопасности, но это всё еще достаточно много. Для сравнения: в Чили этот показатель равен 4.84, в 2 раза меньше. Лично мне Монтевидео показался безопасным, и я бы избегал лишний раз только заходить в исторический центр и в районы на окраине.

В Уругвае много огнестрела. Оценивается, что на 100 человек приходится 34.7 единиц оружия. Это 8 место в мире. Для получения лицензии на владение оружием не нужно предоставлять никакой причины (так называемый shall issue). А вот для получения разрешения на скрытое ношение уже потребуется обосновать необходимость. Если вы сторонник того, что люди должны иметь право защищать себя с оружием в руках, то Уругвай - определенно место, которое стоит рассмотреть, как возможное для релокации. Если же большое количество вооруженных людей заставляет вас нервничать, то здесь вам будет некомфортно.

Помимо либеральных законов об огнестрельном оружии, тут еще легализованы и однополые браки. Причем, сделано это было в 2013, на год раньше, чем, например, в Великобритании.

Также в стране абсолютно легальна марихуана. Иностранцам ее не продают, но местные могут без проблем продавать/покупать/выращивать. Зная о существовании статьи о пропаганде веществ, замечу, что я наркотики, разумеется, не одобряю, а на музей каннабиса в центре города (да, тут есть такой) смотрел с максимальной степенью осуждения.