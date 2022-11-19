Уругвай. Непутёвые заметки

Что средний житель постсоветского пространства знает об Уругвае? Да почти ничего, если только вы не футбольный фанат, Уругвай абсолютно обделен вниманием СМИ и отсутствует в информационном пространстве. И, казалось бы, что там может быть интересного в крохотном государстве на другом конце света?
Рассказ россиянина, посетившего этим летом (в Уругвае в это время зима) эту малоизвестную для нас страну.
Как только открываешь хотя бы википедию, выясняется, что Уругвай - это самая демократичная страна в Латинской Америке, самая мирная, с самым низким уровнем коррупции и самым развитым электронным правительством. Также она вторая на континенте по уровню экономической свободы, равенству доходов и т.д., и т.п. А еще государство известно тем, что в 2009 первым в мире выдало всем школьникам по ноутбуку в рамках программы Ceibal.
В общем, чем больше читаешь об Уругвае, тем больше задаешься вопросом: "А почему я всё еще сижу в своем Чертыханово, а не купил билет в эту волшебную прекрасную страну?"
Но так ли здесь всё хорошо? Об этом я сегодня попробую рассказать.
Первые впечатления
Уругвай - это небольшое государство. Здесь проживает лишь три с половиной миллиона человек. Крупный город всего один: столица Монтевидео. Ударение на предпоследний слог (на вторую "е"). Население - миллион четыреста человек, т.е. 40% от всех жителей государства.
В Монтевидео преимущественно низкоэтажная застройка, хотя высокие здания тоже встречаются. Плотность населения низкая. Можно днем пару минут идти по набережной или в центре города, не встретив ни единого человека. Если вы предпочитаете города живые и яркие, то вас здесь одолеет скука сразу же по прибытии. Однако, если вам нравятся спокойные размеренные города, то Монтевидео вам подойдет.
Рамбла тянется вдоль моря на километры. Здесь гуляют пары с детьми, пытаются поддерживать форму бегуны и велосипедисты всех возрастов. Есть волейбольные площадки, парки для тренировки собак, футбольные поля и, в принципе, всё, что можно придумать для отдыха на берегу моря, включая, конечно, бесплатный wifi.
Также присутствует несколько хороших песочных пляжей, но они были абсолютно пусты в недели моего визита. В Южной Америке абсолютно не понимают, как должны работать времена года, поэтому июль - это середина зимы и самый холодный месяц в Уругвае. Температура днем доходила до +10, не самое лучшее время для пляжного отдыха, хотя экстремалы, конечно, тоже находились.
По всему городу летают кайеннские пигалицы, которые считаются национальной птицей Уругвая. Это вид чибисов и самые противные пернатые на свете. Если вы попробуете к ним подойти ближе, чтобы сделать фото или завязать дружеский разговор, то они будут противно каркать на вас пару минут. Не делайте ошибки, не подходите к чибисам. Оно того не стоит.
Так же, как и в Аргентине, в Уругвае вы встретите людей, выгуливающих большое количество чужих собак за деньги. Но, как уже упоминалось раннее, плотность населения в Монтевидео гораздо ниже, чем в Буэнос-Айресе, поэтому проблема загаженных тротуаров тут не стоит так ярко (в Буэнос-Айресе собачьи отходы - это настоящая городская катастрофа). Ну, и вообще, выгуливать собак здесь проще, под ногами у прохожих путаешься гораздо меньше.
Транспорт и пешеходы
Метро нет, есть автобусы. Монтевидео - одна из немногих столиц Южной Америки, где вы все еще можете расплатиться наличкой в транспорте, правда проезд в этом случае стоит на 20% дороже, чем по транспортной карте. Транспортная карта называется STM (Sistema de Transporte Metropolitano). Пока в соседних государствах старались придумать яркие броские названия (más - в Парагвае, bip - в Чили), Уругвай настолько не заморачивался и выбрал имя такое неоригинальное, что это даже оригинально.
Проезд по карте STM стоит 1 доллар. В течение часа после оплаты вы можете пересесть на другой автобус бесплатно.
Пешеходную инфраструктуру похвалить сложно. Речь о доступной среде или пандусах не идет, не везде даже есть пешеходные переходы. Впрочем, трафик настолько низкий, что перейти дорогу можно даже ползком.
А еще в городе есть восьмерки. Лады восьмерки. Целых 3 штуки разных видел.
Уругвай - это дорого
Уругвай - это самая дорогая страна в Южной Америке и 13-я самая дорогая вообще в мире. Цена на продукты ощутимо выше, чем в соседних странах. Поесть в МакДаке - это роскошь. Среднее БигМак комбо стоит здесь $9. И, кстати, как и в Аргентине или Чили, в кафе вам не дадут пластиковой трубочки для напитка, потому что вот так вот они хитро придумали спасти природу от загрязнения и погибели.
Кстати, интересно, что в Уругвае нет KFC. Совсем. Хотя он присутствует в остальных странах Южной Америки, даже в Венесуэле. Впрочем, этот факт меня не сильно расстроил. Я всего лишь айтишник и не настолько обеспечен, чтобы питаться в фастфуде Уругвая.
Сервис, очевидно, дорогой, но цены на продукты тоже не низкие. В супермаркете, в котором я закупался: кило бананов - $2.75, кило моркови - $1.23, 12 яиц - $3.68, литр молока - $1.23.
Конечно, есть магазины немного подешевле, есть небольшие рыночки, можно покупать продукцию напрямую у фермеров. Но средний уровень цен всё равно очень высок по сравнению с соседними странами.
При этом не стоит думать, что такие цены на еду здесь из-за того, что она вся импортная. Напротив, в Уругвае очень развитое сельское хозяйство. Продажа за границу говядины, риса и сои составляет большой процент от всего экспорта. Уругвайцы гордятся качеством своей продукции, особенно говядины.
Несмотря на такие цены, Уругвай может похвастаться очень многочисленным средним классом: 62%. В стране довольно равномерное распределение доходов, за что Уругвай иногда называют "латиноамериканской Швейцарией". Выше уровня бедности живет 94% людей. Грамотны - 99%, что является самым высоким показателем для Южной Америки. Источники указывают, что в стране очень хорошая медицина и образование, но каких-то конкретных числовых показателей, чтобы подкрепить это утверждение, у меня, к сожалению, нет. Разве что можно привести в пример среднюю ожидаемую продолжительность жизни: 78.06 лет. Это 46 место в мире, даже чуть выше, чем в США.
У Уругвая есть своя валюта, называемая песо, но сделки с долларом здесь тоже легальны. Пока цены на продукты указываются именно в песо, ценники на электронику здесь в долларах. Для обозначения национальной валюты применяется знак "$". Если речь идет о долларах США, то пишут "U$S" или "U$D".
Ощущение декаданса
Если вы почитаете отзывы путешественников о Монтевидео, то вы часто встретите строки вида "в воздухе витает ощущение разрухи" или "кажется, будто город деградирует". В общем, при прогулках здесь определенно не возникает впечатление, что находишься в месте, наполненном жизнью, энергией и перспективой. Почему?
Во-первых, как уже упоминалось раннее, здесь реально низкая плотность населения. Зимой, когда я здесь был, еще и достаточно пасмурно и прохладно. Гуляя по центру города или по набережной в разгар дня, но при этом по пустым улицам, чувствуешь себя, как герой нуар-романа.
Не помогает делу и тот факт, что ближе к историческому центру очень много закрытых магазинов и заколоченных окон. Стены везде покрыты граффити. Где-то оно радует душу и делает город уютней, где-то - совершенно наоборот.
Сам исторический центр, который является и главной точкой притяжения для туристов, одновременно славится и самым высоким уровнем преступности в городе.
На фото выше виден Паласио-Сальво, построенный в 1928. На момент своего открытия это было одно из самых высоких зданий в Южной Америке. Но что на фото не видно, так это кучи бездомных в этом месте. Без шуток приходится специально выбирать такой ракурс, чтобы их не было в кадре. Если отсюда пойти в сторону моря через остальную историческую часть города, то опять же встретим бомжей, заколоченные окна и мусор, раскиданный по улицам.
Вообще, в городе всего 0.5% бездомного населения, что не выделяется на фоне других стран, но кажется, будто их тут гораздо больше. Бомжи - тоже люди. Если вам нравится прогуляться по морскому берегу, то, разумеется, это понравится и бездомным, которые облюбовали как свое жилье множество самых приятных мест рядом с набережной.
Далее, в Монтевидео много мусора. Неоднократно наблюдал, как внешне довольно солидные люди не стесняются бросать себе под ноги бутылки, фантики, стаканчики. Ситуация различается от района к району, но в среднем ситуация довольно плачевная. Такую же картину можно наблюдать, например, в Буэнос-Айресе.
Что касается преступности, то тут мнения расходятся. Страна находится на 37 месте в так называемом индексе миролюбия по соседству с такими странами, как Литва и Италия. При этом здесь достаточно высокий уровень умышленных убийств: 9.7 на 100К на 2020 год, что на фоне Бразилии, конечно, кажется верхом безопасности, но это всё еще достаточно много. Для сравнения: в Чили этот показатель равен 4.84, в 2 раза меньше. Лично мне Монтевидео показался безопасным, и я бы избегал лишний раз только заходить в исторический центр и в районы на окраине.
В Уругвае много огнестрела. Оценивается, что на 100 человек приходится 34.7 единиц оружия. Это 8 место в мире. Для получения лицензии на владение оружием не нужно предоставлять никакой причины (так называемый shall issue). А вот для получения разрешения на скрытое ношение уже потребуется обосновать необходимость. Если вы сторонник того, что люди должны иметь право защищать себя с оружием в руках, то Уругвай - определенно место, которое стоит рассмотреть, как возможное для релокации. Если же большое количество вооруженных людей заставляет вас нервничать, то здесь вам будет некомфортно.
Помимо либеральных законов об огнестрельном оружии, тут еще легализованы и однополые браки. Причем, сделано это было в 2013, на год раньше, чем, например, в Великобритании.
Также в стране абсолютно легальна марихуана. Иностранцам ее не продают, но местные могут без проблем продавать/покупать/выращивать. Зная о существовании статьи о пропаганде веществ, замечу, что я наркотики, разумеется, не одобряю, а на музей каннабиса в центре города (да, тут есть такой) смотрел с максимальной степенью осуждения.
Впрочем, за 2 недели пребывания здесь я не разу не видел, чтобы на улице кто-то курил косяки. В отличие от Аргентины. Что здесь потребляют на улицах в больших количествах, так это мате, разновидность чая, крайне популярную в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Пьют из таких вот калебасов, которые весь день носят с собой:
Как и многие другие страны Южной Америки, Уругвай прошел через период жесткой диктатуры со всеми ее прелестями: военная хунта, политические преследования, пытки, убийства. В тот период страну покинуло 10% людей. Но в 1984 военным надоело возглавлять страну (это случается чаще, чем можно подумать), они добровольно ушли от власти и провели выборы. Был подписан "Ley de Amnistía", согласному которому виновные в преступлениях диктатуры преследоваться не будут.
Тем не менее, многое в Монтевидео напоминает об этом времени. Вот так, например, выглядит лицей №4 в Монтевидео. На стенах вывешены портреты "пропавших без вести" людей, написано "государственный терроризм" и "никогда больше". Кстати, лозунг "никогда больше" (nunca más) вы встретите довольно часто и в других странах Латинской Америки, переживших период диктатуры.
А вот торговый центр Punta Carretas, где я закупался:
Раньше здесь была тюрьма. В 1986 ее закрыли, а затем переоборудовали в торговое помещение. Что интересно, на входе не стали ставить автоматические двери. Надо тянуть металлические ручки гигантских деревянных дверей. Слабые телом и духом не пройдут.
Что посмотреть туристу
Уругвай не самое заманчивое направление для туризма. Даже если опустить высокие цены, здесь не так уж много достопримечательностей. Но если вы добрались сюда, то очевидные цели - это исторический центр и набережная, о которых я писал выше.
Помимо них в городе есть музеи разной направленности и приятные парки.
За городом находится парк имени Франциско Лекока. Там вы можете провести весь день. На одном участке парка находятся животные за оградой. Правда некоторые питомцы не понимают, что они должны находиться внутри ограды, и спокойно ее покидают. Поэтому здесь вы встретите много бесхозных лам.
В будние дни в парк пускают бесплатно.
Помимо Монтевидео популярностью у туристов также пользуются Пунта-дель-Эсте, курортный город, где можно увидеть пингвинов, и Колония-дель-Сакраменто, известная благодаря своему историческому району, охраняемому ЮНЕСКО.
Правила въезда
Виза для въезда в Уругвай не нужна. Можно находиться в стране 90 дней. Когда я был там в июле, перед поездкой необходимо было заранее заполнить онлайн аффидевит, но 24.08 это требование было отменено. Пограничники здесь были самые скучающие из всех, которых я видел. Им не была интересна ни цель моего визита, ни где я собираюсь остановиться. Видимо, по мне видно, что человек я хороший, зря мое время тратить не стоит.
В стране действует прогрессивная ставка подоходного налога. Платится от 0 до 36% от зарплаты. При доходе менее $10 636 в год ставка нулевая и налог не платится. Эта цифра часто пересматривается, как, например, и минимальный размер оплаты труда (434 доллара в месяц на 2022 год), поэтому через год уже будет неактуальна.
После 3 лет проживания в Уругвае для женатых и 5 лет для одиноких можно претендовать на гражданство. Но есть один нюанс, в паспорте в графе "гражданство" у вас будет стоять, что вы самый настоящий уругваец, а вот в графе "национальность" будет указано то, что стояло у вас в предыдущем паспорте. Т.е. у меня, например, будет написано, что я русский. Это влечет за собой, например, проблемы при путешествиях. К примеру, в Европейском Союзе понадобится оформлять визу точно так же, как любому гражданину России, хотя уругвайцы по рождению въедут в Европу без всяких виз.
Это достаточно уникальная практика, не характерная для других стран.
Разное бытовое
В Уругвае мало бюрократии. Покупка сим-карты заняла у меня пару минут, хотя и потребовался паспорт. Мобильный интернет очень дешевый в сравнении с Аргентиной. За 100 гигабайт я отдал $5.
При обмене валюты у меня не требовали никаких документов.
В Монтевидео стоит множество точек Abitab. Туда обращаются по самым разным вопросам: от оформления транспортной карты до записи на прививку.
Розетки тут 220 вольт. Если ваши устройства имеют вилку C (стандартная европейская), то у вас проблем не будет. Если у вас что-то с вилкой F (толстые штыри, есть заземление), например ноутбук, то захватите переходник на C. Вообще, это универсальный совет практически для всех стран Южной Америки.
В аэропорте Монтевидео на входе нет ни рамок, ни сканеров, что сегодня достаточно редко, и лично для меня это повод поставить дополнительный плюсик стране.
Язык и демография
Говорят в Уругвае, конечно же, на испанском. Причем на том же риоплатском говоре, который вы услышите в Буэнос-Айресе. Он характеризуется тем, что двойное л (ll) произносится, как "ш", а не обычное для испанского "й". Т.е. уругвайцы много шекают. Желтый - это "амаришо", ключ - это "шабе".
Также, как и в большей части Южной Америки, местоимение "ты" здесь звучит как vos, а не tú. Причем, vos используется повсеместно даже при обращении к людям старше, чем вы.
Но, в целом, если вы говорите на любой разновидности испанского, то легко найдете общий язык с местными. Рассчитывать на английский не приходится. Здесь, как и во всех остальных странах Латинской Америки, с ним довольно плохо. Хотя сегодня с доступным мобильным интернетом и онлайн-переводчиками проблема коммуникации стоит не так жестко, как лет 20 назад.
Уругвай - это очень белая страна, как и соседняя Аргентина. Людей европейской наружности здесь аж 87.7%. Черных - 4.6%, коренного населения - 2.4%.
44.5% жителей, почти половина, не религиозна, что делает Уругвай наименее верующей страной в Южной Америке. 54% называют себя христианами, преимущественно католиками.
Заключение
Уругвай произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, это высокий уровень жизни, очень либеральное законодательство, развитая экономика, море, опять же, рядом. С другой стороны Монтевидео откровенно грязноват и вообще наводит тоску даже на мою душу гика-интроверта. Хотя, возможно, сказалась еще и пасмурная зимняя погода.
Туристу в Уругвае есть что посмотреть. Но, честно говоря, в соседних странах сосредоточено такое количество природного и культурного богатства, что вряд ли вы захотите ехать именно сюда в первую очередь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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