Если бы "Властелин колец" снимали в Pixar

Трилогия фильмов «Властелин колец» Питера Джексона вышла на большие экраны 20 лет назад. Вот что называется - почувствуй себя старым.
Но что было бы, если культовую трилогию выпустила какая-нибудь анимационная студия типа Pixar, Disney Animation или Illumination? Вот таким вопросом озадачился пользователь reddit с ником Gagarin1961 и с помощью нейросети Stable Diffusion создал весьма правдоподобные иллюстрации.
Локации Шира выглядят уж очень реалистично, а вот в персонажах сложно выявить какой-либо характерный стиль определённой анимационной студии. Они похожи на своеобразный микс Disney и Pixar, но всё равно получилось недурно.
Кто-то не очень похож на себя, как, например, Фродо, а вот Гэндальфа, Арагорна, Леголаса, Гимли, Элронда и Сарумана узнать очень легко.
Галадриэль, по моему мнению, немного подкачала, с носом нейросеть явно перемудрила.
Да и Балрог получился несколько комичный.
А вот к остальным персонажам нареканий нет. Правда, ведь похожи.
Конечно, хотелось бы посмотреть на Голлума и орков в мультяшном стиле, но, к сожалению, автор ограничился только этими героями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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