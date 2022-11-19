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Если бы "Властелин колец" снимали в Pixar

Если бы "Властелин колец" снимали в Pixar

Автор:
19 ноября 2022 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Disney Animation   pixar   властелин колец   иллюстрации   мультфильм   нейросеть   
1693
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Трилогия фильмов «Властелин колец» Питера Джексона вышла на большие экраны 20 лет назад. Вот что называется - почувствуй себя старым.

Но что было бы, если культовую трилогию выпустила какая-нибудь анимационная студия типа Pixar, Disney Animation или Illumination? Вот таким вопросом озадачился пользователь reddit с ником Gagarin1961 и с помощью нейросети Stable Diffusion создал весьма правдоподобные иллюстрации.


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Локации Шира выглядят уж очень реалистично, а вот в персонажах сложно выявить какой-либо характерный стиль определённой анимационной студии. Они похожи на своеобразный микс Disney и Pixar, но всё равно получилось недурно.

Кто-то не очень похож на себя, как, например, Фродо, а вот Гэндальфа, Арагорна, Леголаса, Гимли, Элронда и Сарумана узнать очень легко.

Галадриэль, по моему мнению, немного подкачала, с носом нейросеть явно перемудрила.

Да и Балрог получился несколько комичный.

А вот к остальным персонажам нареканий нет. Правда, ведь похожи.

Конечно, хотелось бы посмотреть на Голлума и орков в мультяшном стиле, но, к сожалению, автор ограничился только этими героями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Disney Animation   pixar   властелин колец   иллюстрации   мультфильм   нейросеть   
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1  комментарий
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mbr 15 минут назад
на предпоследней картинке, я так понимаю, агент Смит?
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