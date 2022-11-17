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Художник из Японии даёт вторую жизнь обычной упаковке

Художник из Японии даёт вторую жизнь обычной упаковке

Автор:
17 ноября 2022 23:10
Сообщество : Искусство
Метки: Креативные   Обычная   Япония   искусство   произведения   упаковка   художник   
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Харуки - талантливый японский художник, занимается вырезанием фигурок из бумаги. Он находит своё вдохновение в упаковке от различных продуктов. Он не выбрасывает ненужные коробки, а делает из них настоящие произведения искусства. В этом посте вы увидите его креативные работы.
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Источник:

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Метки: Креативные   Обычная   Япония   искусство   произведения   упаковка   художник   
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