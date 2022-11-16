Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне

Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на...

Актёра Джима Керри внесли в санкционный список и запретили ему...

Актуально о грустном: порция годного юмора

Этот «Порше» не только один из самых редких, но и очень практичный

"Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова...

Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить...

Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к...

Скорая помощь пробирается через пробку в Воронеже

Профессиональный пернатый суетолог

Женский футбол прекрасен

В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у...

«Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный...

Кратер на Ямале — первый известный криовулкан Земли

15 фото, на которых идеально всё, что аж не верится

С USB на 220: Переходники на любой вкус и цвет

Коварная мухоловка