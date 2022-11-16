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Сегодня знаменитости прошлых веков кажутся публике безнадежно устаревшими. А может, все дело в имидже? Альпер Йешилташ, юрист и фотограф, проживающий в Стамбуле, обработал снимки людей/, чьи имена гремели по всему миру десятилетия назад, создал для них современные образы и показал их публике в рамках своего художественного проекта.
Амелия Эрхарт - пионер американской авиации и писатель, первая женщина-летчик, совершившая в одиночку перелет через Атлантический океан
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Роза Паркс - американская активистка движения за гражданские права цветного населения, наиболее известная своей ключевой ролью в бойкоте автобусов в Монтгомери
Хелен Келлер - американская писательница, защитница прав инвалидов, политическая активистка и лектор
Грета Гарбо - шведско-американская актриса, признанная одной из величайших киноактрис в истории
Одри Хепберн — британская актриса, известная своими многочисленными фильмами, самый знаменитый из которых - «Завтрак у Тиффани»
Чарли Чаплин — британский комедийный актер, режиссер и композитор, прославившийся во всем мире благодаря экранному образу «бродяги»
Джин Келли - американский актер, танцор, певец, режиссер и хореограф, режиссер фильма «Поющие под дождем»
Александр Гамильтон - американский революционер, государственный деятель и отец-основатель Соединенных Штатов
Бэйб Рут - американский профессиональный бейсболист, считающийся самым известным бейсболистом в мире
Аль Капоне - американский гангстер и бизнесмен, получивший известность в эпоху сухого закона как босс чикагской мафии
Генри Форд — американский промышленник, бизнес-магнат, основатель Ford Motor Company и главный разработчик конвейерного метода массового производства
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Альпер Йешилтас звезды прошлого знаменитости из прошлого в современность искусство новый облик творчество фотоработы
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Откуда у этих бездельников столько времени?
Простите, но он не был президентом США.
Не смотря на то, что его портрет на купюрах.
Франклин никогда не был президентом США...
Да сам по себе пост ни о чём.
"Люди, как люди. (...) ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних..."
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В общем, ещё раз подтвердили избитую уже истину, что внешность людей напрямую зависит от моды. Данная работа дает нам возможность посмотреть, каков вкус автора, обрабатывавшего портреты знаменитостей. )))
А устаревшими они никогда не будут...