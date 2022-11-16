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Как выглядели бы сегодня знаменитости прошлого?

Как выглядели бы сегодня знаменитости прошлого?

Автор:
16 ноября 2022 13:10
Сообщество : Искусство
Метки: Альпер Йешилтас   звезды прошлого   знаменитости   из прошлого в современность   искусство   новый облик   творчество   фотоработы   
3039
18
Сегодня знаменитости прошлых веков кажутся публике безнадежно устаревшими. А может, все дело в имидже? Альпер Йешилташ, юрист и фотограф, проживающий в Стамбуле, обработал снимки людей/, чьи имена гремели по всему миру десятилетия назад, создал для них современные образы и показал их публике в рамках своего художественного проекта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альпер Йешилтас   звезды прошлого   знаменитости   из прошлого в современность   искусство   новый облик   творчество   фотоработы   
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14  комментариев
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7k
Владимир Час назад
Христофор Колумб - итальянский исследователь и мореплаватель... А тут внезапно из 404...

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1k
Alexandr Полминуты назад
Чушь какая то.
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28k
Levyathan 13 минут назад
"Как выглядели бы сегодня знаменитости прошлого"? -Серьезно? А почему? Кто так решил, обкуренный Альпер Йешилташ из Стамбула?
Откуда у этих бездельников столько времени?
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2k
Геннадьич 19 минут назад

Простите, но он не был президентом США.
Не смотря на то, что его портрет на купюрах.
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4k
Vlamir Полчаса назад
Стыдно стало, что не знал самого известного бейсболиста! Или я не одинок?
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13k
banzai7 Полчаса назад
А прилепить картинки из прошлого для сравнения?
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44k
Соломей Полчаса назад
абсолютно бесполезная информация.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Очередная выдуманная херь...
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13k
sonic24a Полчаса назад
Наверное они так бы и выглядели. И в метро за ними очереди фанатов не ходили бы.
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58
rtbattalov 36 минут назад
Забавно!))
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4k
Александр 51 минуту назад
"Бенджамин Франклин один из первых президентов США"....
Франклин никогда не был президентом США...
Да сам по себе пост ни о чём.
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29k
Е-Лена Час назад
))))
"Люди, как люди. (...) ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних..."
---
В общем, ещё раз подтвердили избитую уже истину, что внешность людей напрямую зависит от моды. Данная работа дает нам возможность посмотреть, каков вкус автора, обрабатывавшего портреты знаменитостей. )))
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19k
Corvus Corax Час назад
Богарт ваще не похож... и не понял, почему они сегодня так должны выглядеть?
А устаревшими они никогда не будут...
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