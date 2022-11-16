Сегодня знаменитости прошлых веков кажутся публике безнадежно устаревшими. А может, все дело в имидже? Альпер Йешилташ, юрист и фотограф, проживающий в Стамбуле, обработал снимки людей/, чьи имена гремели по всему миру десятилетия назад, создал для них современные образы и показал их публике в рамках своего художественного проекта.

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Амелия Эрхарт - пионер американской авиации и писатель, первая женщина-летчик, совершившая в одиночку перелет через Атлантический океан 0 Источник:

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Роза Паркс - американская активистка движения за гражданские права цветного населения, наиболее известная своей ключевой ролью в бойкоте автобусов в Монтгомери 0 Источник:

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Александр Гамильтон - американский революционер, государственный деятель и отец-основатель Соединенных Штатов 0 Источник:

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Джинджер Роджерс - американская актриса, танцовщица и певица Золотого века Голливуда 0 Источник:

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