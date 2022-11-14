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Автор:
14 ноября 2022 22:38
Метки: история   ретро   фото   
219
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
Комментарий к фото
вряд ли липкая лента(скотч)...липкая в космосе...
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