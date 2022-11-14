17.

На всемирной Брюссельской выставке радиоприемник демонстрировался именно в прозрачном корпусе и имел большой успех. В следующем году прозрачный "Кристалл " учувствовал еще и на Нью-Йоркской выставке. В серийное производство радиоприемник так и не попал.