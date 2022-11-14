219
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×
3.
Алкогольная вечеринка на борту роскошного лайнера SS Manhattan у побережья Нью-Йорка, 5 декабря 1933 года.
До отмены сухого закона пассажирские корабли совершали круизы в 12 милях от побережья США.
8.
Радиолокационная система COBRA DANE, специально созданная для наблюдения за испытаниями советских баллистических ракет на Камчатке. База ВВС Шемя, Аляска, июнь 1977 год
11.
Турист из Саудовской Аравии молится на Северном полюсе на фоне советского атомного ледокола. 1990 год
17.
Всеволновый ламповый радиоприемник высшего класса "Кристалл" в прозрачном корпусе. Завод ВЭФ, 1958 год
На всемирной Брюссельской выставке радиоприемник демонстрировался именно в прозрачном корпусе и имел большой успех. В следующем году прозрачный "Кристалл " учувствовал еще и на Нью-Йоркской выставке. В серийное производство радиоприемник так и не попал.
20.
Китайская пехота марширует по Великой стене неподалеку от Пекина. Вторая японо-китайская война. Октябрь 1938 года
26.
Экипаж бомбардировщика Avro Lancaster в ожидании команды на вылет. Англия, октябрь 1942 года
На переднем плане почтовые голуби в желтых коробках -для связи на случай аварийной ситуации или выхода из строя радиосвязи.
35.
Медвежата Мишка и Машка - питомцы флотского экипажа на советском линкоре «Архангельск». Кольский залив, Ваенга. 1944 год. СССР
Линкор это бывший HMS Royal Sovereign, переданный британскими ВМС во временное пользование ВМФ СССР вместо итальянских трофеев. Автор: Роберт Диамент
36.
Модель Анджела Моррисон получила три титула красоты за самые красивые глаза
Смешной снимок фотографа Sunday People Денниса Хатчинсона, 1980-е года
37.
Лунный ровер Apollo 17, в котором была применена революционная технология ремонта крыла скотчем. Луна, 1972 год
38.
Капитаны команд: ФРГ (Франц Беккенбауэр) и ГДР (Бернд Бранш) — перед матчем во время ЧМ. Гамбург, 22 июня 1974 года
Победил социализм со счётом 1:0
39.
Праворульный кабриолет Lada Samara San Remo, подготовленный для автосалона в Бирмингеме 1990 года
Выставочный прототип получил декоративный обвес, применявшийся на некоторых «Ладах» для европейского рынка, усиленную рамку лобового стекла, складывающийся верх, стеклопластиковую крышку багажника, алюминиевые диски и низкопрофильные шины Bridgestone.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка
- Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи
- Трагедия плохих заклёпок: что погубило «Титаник» помимо айсберга
- Пьющий Ватикан, похмельная «собачья шерсть» и другие любопытные истории и факты
- Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами
Новости партнёров
реклама