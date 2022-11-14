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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
14 ноября 2022 10:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2119
23
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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25  комментариев
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10k
Владимир 3 часа назад
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да, зануда )))
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5k
Slv01 6 минут назад
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а чего сразу в лебедя? может в Мудака (грязевую резину)?
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49k
dima423 23 минуты назад
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казалось бы причем тут концепт... ну скажи - факт, обстоятельство, "то", просто ничего наконец будет более уместно чем "концепт"...)
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4k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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гадкий СКАТёнок?
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49k
dima423 Полчаса назад
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будет звучать банально... но на таком дне я не прочь оказаться))
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4k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Пора уже выпускать на только со вкусами, но и с градусами!...
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4k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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... Ихтиандр.
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305
Чендлер 49 минут назад
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Лучше один по пять, или пять по году?
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6
Андрей 52 минуты назад
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Десятый - проктолог ))))
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498
hammog 58 минут назад
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Эту шутку придумал Ян Арлазоров. Году эдак в 1900 каком-то не помню уж....
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4k
!ГЕНнадий Час назад
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Ребёнок ,пять звёздочек...
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4k
!ГЕНнадий Час назад
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Фотогррафы...

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50
Алекс 2 часа назад
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Это 4 правила сотрудника техподдержки.
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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слов концепт тут потому что она его узнала и решила употребить?
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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2 голубям не понравилось похоже
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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23k
Егор 2 часа назад
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Сделать еще из папье-маше человеческий палец окровавленный и пусть лежит небрежно в террариуме.
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33k
Korolev 2 часа назад
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7k
Лаврентий 3 часа назад
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В 18 можно автомат в руки,- и на войну;
А алкоголь только с 21?
О_о
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