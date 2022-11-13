Почему люди похожи друг на друга внешне, не являясь родственниками

Что привело вас к изучению совпадений генетических вариаций между людьми с похожими лицами?



– В 2005 году мы обнаружили, что однояйцевые близнецы с одинаковой ДНК (также называемые монозиготными близнецами) имеют эпигенетические различия (химические модификации в последовательности ДНК, которые регулируют экспрессию генов). Это объясняет, почему они не абсолютно одинаковые. В текущем исследовании мы изучили другую сторону медали: людей с одинаковыми лицами, но не связанных родственными узами. Эта работа помогла ответить на давний вопрос о том, как природа определяет наш внешний вид.



Как вам удалось договориться с двойниками?



– Исследуемые люди-двойники были найдены и сфотографированы франко-канадским фотографом Франсуа Брюнелем, поэтому определение их как "двойников" очень субъективно. Чтобы сделать его более объективным с научной точки зрения, мы проанализировали эти пары, использовав для этого три независимые программы про распознаванию лиц. В случае многих двойников три программы дали одинаковые результаты: программы не смогли различить лица, эти люди стали виртуальными близнецами!



Что вы обнаружили после анализа?



– Мы обнаружили, что есть генетические участки, общие для двойников. Они соответствуют нескольким категориям:

1. Гены, которые отвечают за формирование формы глаз, губ, рта, ноздрей и других частей лица, ранее описывались в исследованиях, но не изучались на двойниках.

2. Гены, которые участвуют в формировании костей и, возможно, определяют форму черепа.

3. Гены, от которых зависит в том числе текстура кожи человека.

4. Гены, которые участвуют в задержке жидкости и способствуют возникновению отёков лица.

5. Гены, чья функция пока не изучена, но мы выявили их связь с формированием строения лица.



Что ждёт ваши исследования в будущем?



– Сейчас для нас интересны два направления в научной деятельности. Первое: можем ли мы по чертам лица сделать вывод о наличии генетических мутаций, связанных с высоким риском развития такого заболевания, как диабет или болезнь Альцгеймера? Второе: можем ли мы из генома реконструировать лицо и таким образом идентифицировать преступника, что было бы чрезвычайно полезно в судебной медицине? Мы будем продолжать исследовать оба этих направления.



Возможное применение результатов исследования:

- реконструкция лица преступника по ДНК;

- определение генома пациента по фотографии его лица;

- использование генома в качестве инструмента предварительного обследования для выявления наличия генетических мутаций, связанных с различными заболеваниями.