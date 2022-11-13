Почему люди похожи друг на друга внешне, не являясь родственниками

FISHKINET
Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото) Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото) На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик На авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик Казахи и поляки отказались от концертов Little Big Казахи и поляки отказались от концертов Little Big 16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей 16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Суровые будни современных Айболитов Суровые будни современных Айболитов 17 любопытных изображений увлекательных редкостей 17 любопытных изображений увлекательных редкостей Йожика картинки. Выпуск 238 Йожика картинки. Выпуск 238 Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп Тайской блогерше грозит 5 лет тюрьмы за мышиный суп Как советским альпинистам удалось раскрыть тайну высокогорной сокровищницы, которая сотни лет считалась недоступной Как советским альпинистам удалось раскрыть тайну высокогорной... Как штаны мужику самое ценное спасли Как штаны мужику самое ценное спасли Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в откровенных лентах Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в... Законсервированный подземный госпиталь, построенный в СССР на случай войны Законсервированный подземный госпиталь, построенный в СССР на... Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний? Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний? 9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле 9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого Шурика Александр Демьяненко: 11 ролей в советском кино помимо знаменитого...
Почему люди похожи друг на друга внешне, не являясь родственниками

Почему люди похожи друг на друга внешне, не являясь родственниками

Автор:
13 ноября 2022 07:20
Метки: генетический анализ   личностные черты   схожесть антропометрические   
843
2
Недавнее исследование показало, что люди с похожими лицами могут иметь одинаковую ДНК. Согласно полученным результатам исследования двойники, сильно похожие внешне, имеют и генетическое сходство, и другие схожие антропометрические и личностные черты.
Существует убеждение, что у нас у всех где-то в мире есть двойник, почти такой же, как мы. Но исследование показало, что помимо общих физических черт люди с похожими лицами также могут иметь схожие поведение и ДНК.

Группа под руководством доктора Манеля Эстеллера, директора Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Испании, недавно представила результаты исследования. Оказывается, двойники имеют сходство не только во внешности, росте, весе, но также и в некоторых аспектах поведения и генетики.

– То, что в мире живут люди, внешне похожие друг на друга и не имеющие родственных связей, на протяжении нескольких десятилетий считалось уже фактом известным, но не было подтверждено никаким научным обоснованием, – пояснил доктор Эстеллер.

Авторы исследования отметили, что количество людей, отмеченных в Сети как близнецы или виртуальные двойники, не связанные генетически, увеличилось из-за популярности Всемирной паутины и возможности публиковать фотографии и обмениваться ими по всему земному шару. Собрав фотографии генетически не родственных двойников и проанализировав анализы их ДНК, учёные выявили, что сходство лиц связано с общими генетическими вариантами.

Исследователи выбрали 32 пары двойников, которые были сфотографированы франко-канадским художником Франсуа Брюнелем. Все участники заполнили на родном языке подробную анкету, в которой отметили свои биометрические данные и рассказали об образе жизни. Затем данные проанализировали три разные программы распознавания лиц, чтобы определить степень "похожести" каждой пары. Программы показали высокий уровень совпадения.

"Популярность социальных сетей и фотографии, которые пользователи опубликовали, позволили выявить и изучить похожих людей".
Манель Эстеллер, руководитель исследования
Результаты показали, что эти люди имеют одинаковые генотипы, но различаются степенью метилирования ДНК (то есть способом реализации генетической информации) и микробиомом (микрофлорой в организме: бактериями, грибами и вирусами). Кроме того, физические черты (к примеру, вес и рост), а также такие характеристики, как склонность к курению и уровень образования, в похожих парах совпадали.

Согласно результатам, общие генетические вариации связаны не только со схожим внешним видом, но могут влиять и на общие привычки.

Доктор Манель Эстеллер подчеркнул, что результаты, полученные с помощью этого анализа, могут дать представление о том, как генетические характеристики участвуют в формировании индивидуальных черт лица.

– Мы обнаружили уникальные данные о генетических характеристиках, которые потенциально влияют на строение человеческого лица, – заключил Манель Эстеллер.

Учёные надеются, что результаты могут пригодиться в различных областях, включая биомедицину, судебную медицину, палеогенетику.
Что привело вас к изучению совпадений генетических вариаций между людьми с похожими лицами?

– В 2005 году мы обнаружили, что однояйцевые близнецы с одинаковой ДНК (также называемые монозиготными близнецами) имеют эпигенетические различия (химические модификации в последовательности ДНК, которые регулируют экспрессию генов). Это объясняет, почему они не абсолютно одинаковые. В текущем исследовании мы изучили другую сторону медали: людей с одинаковыми лицами, но не связанных родственными узами. Эта работа помогла ответить на давний вопрос о том, как природа определяет наш внешний вид.

Как вам удалось договориться с двойниками?

– Исследуемые люди-двойники были найдены и сфотографированы франко-канадским фотографом Франсуа Брюнелем, поэтому определение их как "двойников" очень субъективно. Чтобы сделать его более объективным с научной точки зрения, мы проанализировали эти пары, использовав для этого три независимые программы про распознаванию лиц. В случае многих двойников три программы дали одинаковые результаты: программы не смогли различить лица, эти люди стали виртуальными близнецами!

Что вы обнаружили после анализа?

– Мы обнаружили, что есть генетические участки, общие для двойников. Они соответствуют нескольким категориям:
1. Гены, которые отвечают за формирование формы глаз, губ, рта, ноздрей и других частей лица, ранее описывались в исследованиях, но не изучались на двойниках.
2. Гены, которые участвуют в формировании костей и, возможно, определяют форму черепа.
3. Гены, от которых зависит в том числе текстура кожи человека.
4. Гены, которые участвуют в задержке жидкости и способствуют возникновению отёков лица.
5. Гены, чья функция пока не изучена, но мы выявили их связь с формированием строения лица.

Что ждёт ваши исследования в будущем?

– Сейчас для нас интересны два направления в научной деятельности. Первое: можем ли мы по чертам лица сделать вывод о наличии генетических мутаций, связанных с высоким риском развития такого заболевания, как диабет или болезнь Альцгеймера? Второе: можем ли мы из генома реконструировать лицо и таким образом идентифицировать преступника, что было бы чрезвычайно полезно в судебной медицине? Мы будем продолжать исследовать оба этих направления.

Возможное применение результатов исследования:
- реконструкция лица преступника по ДНК;
- определение генома пациента по фотографии его лица;
- использование генома в качестве инструмента предварительного обследования для выявления наличия генетических мутаций, связанных с различными заболеваниями.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Метки: генетический анализ   личностные черты   схожесть антропометрические   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 5 часов назад
Потому что людей много, а количество генов весьма ограничено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Valiko 15 минут назад
Хех, такие открытия можно делать не вставая с дивана)) Я без генетической экспертизы могу четко определить, поймав на улице две похожие особи (с надутыми губами, раскрашенной мордой и приклеенными волосами/ресницами/ногтями), что у них одинаковый набор хромосом - у обеих есть лишняя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
учёные занимаются, исследуют. бабло тратят. а вот кому это нужно? ну да, похожи, ведут себя так же, а в остатке что? польза какая?
сука, занимаются хернёй какой-то по моему
или он как таксисты: основная работа есть, а это для души?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294k
Cтeпан Cтeпаныч 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294k
Cтeпан Cтeпаныч 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex 4 часа назад
У дядек это.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эльза Вайнц
Этническая немка из СССР. Переводчик-синхронист.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46091



Другие посты автора
Популярное
Изобретения, которые стали популярны из-за Первой Мировой войны и прочно вошли в нашу жизнь
Изобретения, которые стали популярны из-за Первой Мировой войны и прочно вошли в нашу...
Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы
Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы
Набирающие популярность
Всё вразнобой
Всё вразнобой
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Почему нам всем так противно слушать собственный голос в записи?
Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото)
Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удаление сообщений в мессенджерах

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#фотографии#истории#новости#Прикол#Ynews#животные#помощь
#интересно#факты#подборка#СССР#сатира#Приколы#суд#искусство#истории из жизни
#Юмор#картинки#история#интересное#Разное#сарказм#Украина#кино#страна

На что жалуетесь?

Вернуться