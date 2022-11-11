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Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3846 постов • 1842 подписчика подписаться
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На общую тему

Автор:
11 ноября 2022 13:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
921
26
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Фотографии на разную тематику. Позитив восновном
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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49  комментариев
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33k
Korolev 2 часа назад
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Потому что п#ды получишь...
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36k
turyst Секунду назад
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1k
Connor_John Минуту назад
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Упустила своего рыцаря
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22k
Mike Miller 4 минуты назад
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ххахаха)) Класс!!!
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22k
Mike Miller 5 минут назад
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Какая это всё долбанная дичь...
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22k
Mike Miller 7 минут назад
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Ворон для волков идеальный напарник. И сам много не сожрет, и в нем самом жрать нечего.
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22k
Mike Miller 10 минут назад
Комментарий к фото
Они ещё и специнструмент, если он какой-то ну совсем спец в комплект вкладывали...
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22k
Mike Miller 11 минут назад
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"- Дорогой, сходи за хлебом.."
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867
Александр 15 минут назад
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Пидра
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214
Тамара Витальевна 17 минут назад
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А рядом в кустах сидит медведь и играет на балалайке.
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5k
Алексей Куликов 23 минуты назад
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А на фото ворон.
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
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Что здесь происходит?
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204
mCont Полчаса назад
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пьезоэлемент не положили
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27k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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трагедия, принц на белом коне и мимо
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27k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
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вот ведь пиндосы, ничего своего придумать не могут
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214
Тамара Витальевна Ego sum qui sum 18 минут назад
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так и норовят что-то стащить...
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11k
GMN 44 минуты назад
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Враки. Нарисовали жопом...
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71k
Доктор Джонс 49 минут назад
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"Пи.до.ресса" звучит манерно, я бы сказал - куртуазно...
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23k
Егор Час назад
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Женщины заводятся от сырости
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