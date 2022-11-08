17-летний парень спас пенсионерку из пожара⁠⁠

27 октября отец Салавата Рузеева вёз его вместе с другом в соседнее село на тренировку. По дороге они увидели густой дым, решили остановиться, посмотреть, что происходит. Пока мужчина парковал машину, подростки вышли из машины и подбежали к горящему дому, вокруг уже была толпа очевидцев.



«Я спросил у них, есть ли кто в доме, – вспоминает герой. – Они сказали, что там осталась хозяйка. Не раздумывая, я вбежал внутрь. Там было всё в дыму, дышать нечем. Трещали брёвна, полыхал огонь».



Салават выбежал из дома, взял мокрую тряпку, фонарик – и вернулся. 62-летнюю женщину он нашёл без сознания… Школьник взял её на руки и вынес на улицу. Пока ждали пожарных, Салават с другом помогали спасать от огня соседний дом.



«У меня голова кружилась, в горле всё перехватило от дыма, но мы решили, пока пожарные не приедут, никуда не уйдём. Я плохо помню, что конкретно происходило. В памяти осталось только, как бегали на колонку за водой».



А на вопрос, было ли страшно, он ответил так: «А чего бояться-то? Если человек в беде, его надо спасать. Единственное, родители очень перепугались за меня. Хотя потом, когда всё закончилось, сказали, что я молодец».



Пожар в доме произошёл из-за короткого замыкания, сгорело всё. Когда дом только начал заполняться дымом, хозяйка вышла на улицу, но решила вернуться за документами и выйти второй раз женщина уже не смогла. Дома было три газовых баллона… К счастью, ни один не взорвался.

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