17-летний парень спас пенсионерку из пожара⁠⁠

FISHKINET
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого... Такие разные 90-е: фотоподборка того неоднозначного времени Такие разные 90-е: фотоподборка того неоднозначного времени Бытовые хитрости от пользователей, которые их тысячу раз спасали на раз-два Бытовые хитрости от пользователей, которые их тысячу раз спасали... Кругом сплошной обман Кругом сплошной обман 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами 40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал от рук "людей" В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал... 25 случайных совпадений, которые близки к совершенству 25 случайных совпадений, которые близки к совершенству Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по размерам с небольшой страной Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по... Когда можешь позволить себе только товары по скидкам Когда можешь позволить себе только товары по скидкам Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и факты Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и... Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую карьеру с фильмов для взрослых Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую... 25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться 25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной мамой львёнку и вожаком тигров Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной... Иностранцы удивились ценам на продукты в России Иностранцы удивились ценам на продукты в России 20+ любопытных изобретений для наших любимых животных 20+ любопытных изобретений для наших любимых животных В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы и улёгся на асфальт В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы... Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в мировой истории Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в...
17-летний парень спас пенсионерку из пожара⁠⁠

17-летний парень спас пенсионерку из пожара⁠⁠

Автор:
08 ноября 2022 12:14
Метки: герой дня   подвиги   пожары   
141
1
Свернуть все комментарии под фото

Старшеклассник вынес из огня пенсионерку

27 октября отец Салавата Рузеева вёз его вместе с другом в соседнее село на тренировку. По дороге они увидели густой дым, решили остановиться, посмотреть, что происходит. Пока мужчина парковал машину, подростки вышли из машины и подбежали к горящему дому, вокруг уже была толпа очевидцев.

«Я спросил у них, есть ли кто в доме, – вспоминает герой. – Они сказали, что там осталась хозяйка. Не раздумывая, я вбежал внутрь. Там было всё в дыму, дышать нечем. Трещали брёвна, полыхал огонь».

Салават выбежал из дома, взял мокрую тряпку, фонарик – и вернулся. 62-летнюю женщину он нашёл без сознания… Школьник взял её на руки и вынес на улицу. Пока ждали пожарных, Салават с другом помогали спасать от огня соседний дом.

«У меня голова кружилась, в горле всё перехватило от дыма, но мы решили, пока пожарные не приедут, никуда не уйдём. Я плохо помню, что конкретно происходило. В памяти осталось только, как бегали на колонку за водой».

А на вопрос, было ли страшно, он ответил так: «А чего бояться-то? Если человек в беде, его надо спасать. Единственное, родители очень перепугались за меня. Хотя потом, когда всё закончилось, сказали, что я молодец».


Пожар в доме произошёл из-за короткого замыкания, сгорело всё. Когда дом только начал заполняться дымом, хозяйка вышла на улицу, но решила вернуться за документами и выйти второй раз женщина уже не смогла. Дома было три газовых баллона… К счастью, ни один не взорвался.


О герое проекту «Подвиги» рассказал подписчица нашего проекта. И вы – если знаете истории о героях – можете присылать их на наш сайт.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: герой дня   подвиги   пожары   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
antonium 50 минут назад
Зачем минус поставили? Парень - молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 8 минут назад
Комментарий к фото
Такого смелого, доброго и светлого мальчишку могли воспитать такие же замечательные родители, низкий им поклон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Совранский Час назад
Интересно: Кто те утырки, что минусят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Серега Совранский 36 минут назад
Это те,кому не нравится,что герой Салават Рузаев.По их мнению,люди с таким именем и фамилией,героями быть не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подвиги

https://vk.com/podvigi Мы – команда профессиональных журналистов. Каждый день мы собираем истории о подвигах по всей стране и рассказываем их людям.
40



Другие посты автора
Популярное
"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова
"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность
Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина
Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина
При СССР семья Максима Галкина* была богаче Аллы Пугачевой
При СССР семья Максима Галкина* была богаче Аллы Пугачевой
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очаровательные котята

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#факты#СССР#улыбнуло#Разное#фильм#сатира#аварии
#Юмор#животные#интересное#история#подборка#автомобили#Россия#маразм#фотографии#кошки
#интересно#картинки#позитив#Приколы#кино#автомир#в мире#дтп#шоу бизнес#неожиданно
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото) "Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию "Ровно 44 дня это должно продолжаться": армяне запустили флешмоб, призывая сжечь Турцию 16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия 16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия "Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы "Я отвечу на понятном тебе языке": Лебедева, пошутившего о пожарах в Якутии, послали на три буквы Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом" Советник губернатора Красноярского края назвал жителей "плаксивым сбродом"

На что жалуетесь?

Вернуться