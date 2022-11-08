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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
08 ноября 2022 08:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1544
16
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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10  комментариев
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3k
Григорий 3 часа назад
Комментарий к фото
встать с горшка, попросить что бы вытерли попку и дали котлетку!
ну или газ включить, под сковородой, влага начнёт испаряться создавая паровое облако, что нивелирует разряжение атмосферы под крышкой и чудесным образом откроет крышку.
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15k
Сергей 39 минут назад
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Скорее всего "принимаешь"
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12k
Karelian 3 часа назад
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"прилипла и не отдирается"
Это может произойти в трёх случаях:
1. Крышка плотно прилегает, и после готовки воздух остыл, соответственно сжался и притянул крышку.
2. После остывания металл сковороды сжался и зажал крышку.
3. Крышка прилипла к жиру, который остыл и загустел.

В всех случаях достаточно просто нагреть сковороду.
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9k
Евгений 3 часа назад
Комментарий к фото
В кэше посмотри
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5k
fin4all 3 часа назад
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Ну и семейка...
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3k
Григорий 3 часа назад
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семейка та ещё.
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12k
Мистер Фикс 3 часа назад
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Сперва ничего не понял.
А потом как понял....
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12k
Мистер Фикс 3 часа назад
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Хреновая мамаша
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Roman 3 часа назад
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"пишите" - отчислить двоечника тупорылого!
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