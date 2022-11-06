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Подборка интересных фотографий из прошлого. (сегодня нашего)
2.
Момент торжественной регистрации 400-соттысячного жителя города Калинина Димы Соболева. 12 февраля 1977 года. Может Дима среди нас или его кто-то знает?
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8.
Момент игры. Команда чемпионов СССР на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» подросткового клуба «Гайдаровец» города Хабаровска в Барнауле. 1990 год
12.
Часто пишут, что мол фото постановочное - вот не постановочное )) Фото пионеры на сборе металлолома г. Елец. Как положено, в трикушках, чтобы форму не испортить.!
16.
Юнармейцы военно-патриотической игры «Зарница» Ахтубинской школы № 1, занявший 1 место в районе. За разборкой автомата Ира Бутенко, Андрей Гостников, Александр Салычев, Сергей Чернов. 15.04.1972 год
19.
Новый кабинет по изучению правил уличного движения в городском клубе ДОСААФ. Открыт в 1975 г. г. Волжский
30.
Игровой аппарат "Торпедная атака" производился на Серпуховском радиотехническом заводе с 1981 по 1991 год.
И являлся модернизированным аналогом суперхита СССР "Морской бой", который выпускался с 1971 года и являлся копией американского автомата "Sea Raider".
31.
В советское время огромное внимание уделялось профессионально-техническому образованию, в ПТУ обучали многим рабочим профессиям.
Они были хорошо оборудованы и часто имели профильный уклон, обусловленный спросом на определенные профессии в регионе.
32.
Забота о трудящихся в СССР не знала границ, для того чтобы человек работал не отвлекаясь на быт, его опекали вниманием даже на полевом стане, в самый разгар уборочной страды!
33.
Самый популярный советский троллейбус ЗиУ-9 44 года подряд выпускался в городе Энгельсе на Троллейбусном заводе имени Урицкого.
За время выпуска создано более десятка модификаций и выпущено в общей сложности более 42 тысяч троллейбусов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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