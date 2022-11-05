235
22
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 20+ отцов-молодцов
- Над парнем издевались из-за волос на теле и прозвали "оборотнем"
- Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории
- Гирлянды из носков, битье унитазов и другие странные и забавные традиции со всего мира
- Гениальность со странностями: эксцентричные выходки знаменитых поэтов и писателей прошлого
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров
реклама
А раскачать их можно было ну очень сильно...