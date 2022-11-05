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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
05 ноября 2022 22:04
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
235
22
Подборка душевных фотографий разных годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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10k
Владимир 4 часа назад
Эх, Самара. Мелким смотрел в нем мультфильмы.
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19k
Сталкер 38 минут назад
И ведь никаких страховок в этих лодках не было...
А раскачать их можно было ну очень сильно...
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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55
Иваныч 3 часа назад
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