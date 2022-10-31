О противостоянии мясоедов и веганов

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18
Есть две крайние точки зрения на рацион. Одни всецело топят за потребление лишь мяса, тогда как другие фанатеют от овощей. Примечательно, что все едят грибочки. Почему никому не жалко грибочки?
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7.
Да уж
Источник:
АНТИФИШКИ
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