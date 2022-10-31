О противостоянии мясоедов и веганов

Есть две крайние точки зрения на рацион. Одни всецело топят за потребление лишь мяса, тогда как другие фанатеют от овощей. Примечательно, что все едят грибочки. Почему никому не жалко грибочки?

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2. Веганские креветки 0 Источник:

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3. Веганский чизкейк 0 Источник:

4. Видимо, веганский мак) 0 Источник:

5. Зачем в веганских крылышках деревянная косточка? 0 Источник:

6. Такой себе стартап 0 Источник:

8. И зачем было на такое соглашаться? 0 Источник:

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10. Безумная теория. А вдруг правда? 0

11. Так же делайте и с веганами, они даже ничего говорить не будут 0 Источник:

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14. Порция троллинга 0

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17. Природа... 0