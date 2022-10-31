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О противостоянии мясоедов и веганов

О противостоянии мясоедов и веганов

Автор:
31 октября 2022 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   веганы   вегетарианство   мясоеды   подборка   
1195
18
Есть две крайние точки зрения на рацион. Одни всецело топят за потребление лишь мяса, тогда как другие фанатеют от овощей. Примечательно, что все едят грибочки. Почему никому не жалко грибочки?
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   веганы   вегетарианство   мясоеды   подборка   
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3  комментария
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Доктор Джонс 38 минут назад
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Delhana 3 минуты назад
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DHC Полчаса назад
И постер с Акулой на заднем фоне добавляет анутражу))

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Никифоридис

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