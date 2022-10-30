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Amazon сделал ставку на труд роботов

Amazon сделал ставку на труд роботов

Автор:
30 октября 2022 08:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Amazon   Производство   США   видео   роботы   склады   
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В последние годы компания решила, что пора избавляться от теплокровных, которым вечно что-то не нравиться. То зарплаты низкие, то условия работы их не устраивают.

То ли дело роботы! Роботы не могут  объединяться в профсоюзы , они не получают  травм  и не требуют компенсаций, они никогда не обращаются к менеджерам и не требуют улучшения условий работы.


Хотя никто, кроме корпоративных руководителей Amazon, не знает полной причины быстрого перехода компании к робототехнике, можно привести хороший аргумент в пользу того, что недавние усилия рабочих по объединению в профсоюзы сыграли значительную роль.

Amazon также известен  высоким уровнем травматизма  среди сотрудников. Только в 2021 году на работе в Amazon было зарегистрировано 34 000 серьёзных травм, что вызвало множество  негативных отзывов в прессе .


После такого понижения в социальном рейтинге компания начала активно добавлять роботов на несколько складов. Они сканируют товары, спускающиеся по конвейерной ленте, и через несколько секунд упаковывают их в коробки, изготовленные на заказ для каждого товара.


«Мы тестируем эту новую технологию с целью повышения безопасности, ускорения доставки и повышения эффективности всей нашей сети», — говорится в заявлении представителя Amazon.


Amazon нанимает бесчисленное количество работников в каждом центре выполнения заказов, которые выполняют разные виды одной и той же задачи. Одни сортируют инвентарь, другие обрабатывают заказы клиентов, а третьи берут эти заказы, помещают их в коробку нужного размера и заклеивают скотчем. Согласитесь, гораздо удобнее заменить такое количество работников несколькими машинами, которые выполняют те же самые задачи гораздо быстрее. А оставшиеся люди выполняют лишь организаторскую функцию.


Вот только сами сотрудники не в восторге от таких перемен. Они серьёзно переживают, что человеческий труд станет не востребованным и тысячи людей останутся без работы. В самой же компании заявляют, что Amazon  опасается, что к 2024 году может не хватить рабочих для найма на свои склады в США, а это ставит под угрозу качество услуг и планы роста технологического гиганта. Переход к роботам исключит такую проблему.


Источник:

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Метки: Amazon   Производство   США   видео   роботы   склады   
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10  комментариев
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3k
sos1960sos 2 часа назад
Робот Фёдор отсылал туда своё резюме, но его не взяли на работу. Теперь грустит...
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
"В самой же компании заявляют, что Amazon опасается, что к 2024 году может не хватить рабочих" - ложь, звиздежь и провокация. Это главная цель капитализма - снижение издержек. Роботам не нужна зарплата, перерывы, сон, они не бастуют, не требуют улучшения условий труда. А "скрипач не нужен".
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну, развитие человечества, науки и технологий, неизбежно приведёт к тому, что там где труд можно автоматизировать - он будет автоматизирован. Это неизбежно как восход солнца. И в этом нет ничего плохого, если работать машины будут, а человек сможет заняться более высокотехнологичной работой или умственной деятельностью. Никто ж не хочет мыть общественный туалет на вокзале, а вот если это будет делать роботы - все будут только за. Возможно потребуется только человек, который будет следить за техническим состоянием робота.
Вопрос как это будет работать при капитализме? Создадут ли правительства новые рабочие места для человек, или с приходом промышленной автоматизации - они станут никому не нужны и будут вынуждены предлагать свои услуги, дешевле чем себестоимость эксплуатации робота который моет унитазы на воказале?
Тут уже конкретно от чиновников зависит, будут они напрягаться что-то делать, или скажут "Не наша проблема". С социализмом по проще, но социализм построить труднее, особенно когда все капиталисты внутри страны и снаружи, будут отчаянно тебе мешать.
Поживём увидим.. когда-то тоже самое, про замену человека машиной говорили при внедрении конвейера, парового экскаватора, и замену гужевых повозок на ЖД составы.

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332
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Помнится говорили леваки, что, по сравнению с Мордором, в штатах социализм...
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1k
speelforce 37 минут назад
По-факту, - робота не оштрафуешь, через пятилетку замена - в следствии, неизбежного износа, переделка инфраструктуры под роботов - установка ИБП, полы, видеонаблюдение, температурный режим, влажность и прочее - лень перечислять, но этого прочего очень много. Единственные плюсы - качество работы - если всё вокруг работает и отсутствие зарплаты(хотя, ИМХО обслуживание обходиться дороже - машина, тупо встанет без профилактики и постоянно обновляющегося ПО).
Работаю на более чем на 2/3 роботизированном производстве - по этому, диванные эксперты по бизнесу и экономике идут лесом. Хозяева уже за голову хватаются - прибыль в ноль, а станки денег хотят. Но сначала было - более чем радужно.
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3k
Григорий 47 минут назад
а ещё роботам для работы не нужен свет и отопление
24\7 в холоде и темноте, ни одной жалобы.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Все правильно.Слишком много пиндосов развелось.Зря что ли новый вирус вывели.Скоро начнут лишних утилизировать.
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87k
parallax 2 часа назад
Безос никак свою глотку деньгами не набъёт.
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