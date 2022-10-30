Amazon сделал ставку на труд роботов

То ли дело роботы! Роботы не могут объединяться в профсоюзы , они не получают травм и не требуют компенсаций, они никогда не обращаются к менеджерам и не требуют улучшения условий работы .

Хотя никто, кроме корпоративных руководителей Amazon, не знает полной причины быстрого перехода компании к робототехнике, можно привести хороший аргумент в пользу того, что недавние усилия рабочих по объединению в профсоюзы сыграли значительную роль.

Amazon также известен высоким уровнем травматизма среди сотрудников. Только в 2021 году на работе в Amazon было зарегистрировано 34 000 серьёзных травм, что вызвало множество негативных отзывов в прессе .

После такого понижения в социальном рейтинге компания начала активно добавлять роботов на несколько складов. Они сканируют товары, спускающиеся по конвейерной ленте, и через несколько секунд упаковывают их в коробки, изготовленные на заказ для каждого товара.

«Мы тестируем эту новую технологию с целью повышения безопасности, ускорения доставки и повышения эффективности всей нашей сети», — говорится в заявлении представителя Amazon.