Amazon сделал ставку на труд роботов

В последние годы компания решила, что пора избавляться от теплокровных, которым вечно что-то не нравиться. То зарплаты низкие, то условия работы их не устраивают.
То ли дело роботы! Роботы не могут объединяться в профсоюзы , они не получают травм и не требуют компенсаций, они никогда не обращаются к менеджерам и не требуют улучшения условий работы.
Хотя никто, кроме корпоративных руководителей Amazon, не знает полной причины быстрого перехода компании к робототехнике, можно привести хороший аргумент в пользу того, что недавние усилия рабочих по объединению в профсоюзы сыграли значительную роль.
Amazon также известен высоким уровнем травматизма среди сотрудников. Только в 2021 году на работе в Amazon было зарегистрировано 34 000 серьёзных травм, что вызвало множество негативных отзывов в прессе .
После такого понижения в социальном рейтинге компания начала активно добавлять роботов на несколько складов. Они сканируют товары, спускающиеся по конвейерной ленте, и через несколько секунд упаковывают их в коробки, изготовленные на заказ для каждого товара.
«Мы тестируем эту новую технологию с целью повышения безопасности, ускорения доставки и повышения эффективности всей нашей сети», — говорится в заявлении представителя Amazon.
Amazon нанимает бесчисленное количество работников в каждом центре выполнения заказов, которые выполняют разные виды одной и той же задачи. Одни сортируют инвентарь, другие обрабатывают заказы клиентов, а третьи берут эти заказы, помещают их в коробку нужного размера и заклеивают скотчем. Согласитесь, гораздо удобнее заменить такое количество работников несколькими машинами, которые выполняют те же самые задачи гораздо быстрее. А оставшиеся люди выполняют лишь организаторскую функцию.
Вот только сами сотрудники не в восторге от таких перемен. Они серьёзно переживают, что человеческий труд станет не востребованным и тысячи людей останутся без работы. В самой же компании заявляют, что Amazon опасается, что к 2024 году может не хватить рабочих для найма на свои склады в США, а это ставит под угрозу качество услуг и планы роста технологического гиганта. Переход к роботам исключит такую проблему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопрос как это будет работать при капитализме? Создадут ли правительства новые рабочие места для человек, или с приходом промышленной автоматизации - они станут никому не нужны и будут вынуждены предлагать свои услуги, дешевле чем себестоимость эксплуатации робота который моет унитазы на воказале?
Тут уже конкретно от чиновников зависит, будут они напрягаться что-то делать, или скажут "Не наша проблема". С социализмом по проще, но социализм построить труднее, особенно когда все капиталисты внутри страны и снаружи, будут отчаянно тебе мешать.
Поживём увидим.. когда-то тоже самое, про замену человека машиной говорили при внедрении конвейера, парового экскаватора, и замену гужевых повозок на ЖД составы.
Работаю на более чем на 2/3 роботизированном производстве - по этому, диванные эксперты по бизнесу и экономике идут лесом. Хозяева уже за голову хватаются - прибыль в ноль, а станки денег хотят. Но сначала было - более чем радужно.