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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
29 октября 2022 23:52
Метки: интересно   подборка   фото   
829
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:

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Метки: интересно   подборка   фото   
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6  комментариев
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1k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
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4k
Влад 55 минут назад
- Ты чо, на?!
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7k
ишты 2 часа назад
Комментарий к фото
Известное фото - переход для животных. Нам бы тоже такие не помешали, а то, помню, ремонтировали мы мост под Новосибирском через р.Лебяжка - положили три трубы, сделали временную насыпь, а балки моста под замену. Так оказалось, что под тем мостом звероход был (там какой-то заказник - зверья полно). Лоси, лисы и т.д. приходят, а прохода нет, через шоссе боятся идти - так все лето и бродили по округе. К нам на участок повадился щенок норки - мелкой рыбой прикормили.
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7k
ишты 3 часа назад
Комментарий к фото
А кто фотографировал-то? Медведь?!
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1k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
А он эта.. поворачивать-то хоть умеет?
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12k
Мистер Фикс 9 часов назад
Этот прикольный мурал в железке.

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