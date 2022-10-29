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Всем спокойной ночи

Всем спокойной ночи

Автор:
29 октября 2022 22:45
Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
128
21
Кошки — те еще сони. Большую часть своей жизни они проводят во сне или полудреме — на это состояние в день у них в среднем отводится 16 часов. При этом они еще и отрубиться способны практически где угодно, если приспичит. Хоть в ящике комода, хоть в цветочном горшке!
Приятного просмотра!
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Источник:

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8k
JeanLuk 41 минуту назад
Комментарий к фото
Кот пролился
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4k
Евгений Д Полчаса назад
На 19- Вытекло
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