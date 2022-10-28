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Йожика картинки. Выпуск 228

Йожика картинки. Выпуск 228

Автор:
28 октября 2022 17:33
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
Постил, постю и буду постить, несмотря на негатив некоторых посетителей. Главное то, что большинству нравится то что я делаю, и это радует! СПАСИБО люди!!!