Йожика картинки. Выпуск 228

Постил, постю и буду постить, несмотря на негатив некоторых посетителей. Главное то, что большинству нравится то что я делаю, и это радует! СПАСИБО люди!!!
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Мстительная железяка...
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Не завидую прохожим)))...
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Автомойка для выдр.
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Стандартная процедура дегустации... да и люди от этого в Ашанах и Лентах не брезгуют)))
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Умный сын растёт...
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Когда встретил достойного соперника.
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Экскаваторный захват.
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Друзья всегда сделаю впечатления более яркими...
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Отличный ансамбль.
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Типичный пользователь самоката.
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