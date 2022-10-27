Крыс-спасателей тренируют в США искать людей

Рокфор и Гаечка теперь в киберпанке (пока без Вжика ), на CNN сюрреалистичный репортаж о том, как проект APOPO развернул целый крысиный тренировочный лагер.
Крыс там обучают искать людей под завалами рухнувших зданий, а для этого на них надевают специальные поисковые крысиные рюкзачки с камерами и микрофонами.
APOPO уже больше десяти лет тренирует собак и крыс на своей базе, чтобы те искали мины, и вот теперь дошла очередь до людей. «Спасатели» — гамбийская хомяковая крыса, котора весит 1-1,5 кг, на них надевают специальный жилет из неопрена, на который крепится 3D-печатная капсула с камерой.
Пока что все оборудование весит около 140 грамм, но в следующей версии обещают разместить все технологии на одной плате, чтобы можно было пролезать в самые маленькие щели. А там уже, когда она доползёт до человека, через микрофон и лайвстрим можно установить связь с пострадавшим.
Обучение у крыс суровое, каждый день 15-минутные тренировки, а для того, чтобы они были бесстрашные, их с рождения обучают не бояться человеческих криков, промышленных звуков сверления и отбойного молотка, дабы создать максимально реальные условия. Результаты многообещающие, говорят, крысы отлично справляются, сами посмотрите на эту кибер-милоту
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АНТИФИШКИ
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