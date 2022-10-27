Крыс-спасателей тренируют в США искать людей

Пока что все оборудование весит около 140 грамм, но в следующей версии обещают разместить все технологии на одной плате, чтобы можно было пролезать в самые маленькие щели. А там уже, когда она доползёт до человека, через микрофон и лайвстрим можно установить связь с пострадавшим.