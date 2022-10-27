FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12971 пост • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Крыс-спасателей тренируют в США искать людей

Крыс-спасателей тренируют в США искать людей

Автор:
27 октября 2022 22:30
Сообщество : Животные
Метки: интересно   камеры   микрофон   поиск   спасатели   тренировка   хомячковая крыса   
828
3
1

Рокфор и Гаечка теперь в киберпанке (пока без Вжика ), на CNN сюрреалистичный репортаж о том, как проект APOPO развернул целый крысиный тренировочный лагер.

Крыс там обучают искать людей под завалами рухнувших зданий, а для этого на них надевают специальные поисковые крысиные рюкзачки с камерами и микрофонами.

APOPO уже больше десяти лет тренирует собак и крыс на своей базе, чтобы те искали мины, и вот теперь дошла очередь до людей. «Спасатели» — гамбийская хомяковая крыса, котора весит 1-1,5 кг, на них надевают специальный жилет из неопрена, на который крепится 3D-печатная капсула с камерой.

Пока что все оборудование весит около 140 грамм, но в следующей версии обещают разместить все технологии на одной плате, чтобы можно было пролезать в самые маленькие щели. А там уже, когда она доползёт до человека, через микрофон и лайвстрим можно установить связь с пострадавшим.

Обучение у крыс суровое, каждый день 15-минутные тренировки, а для того, чтобы они были бесстрашные, их с рождения обучают не бояться человеческих криков, промышленных звуков сверления и отбойного молотка, дабы создать максимально реальные условия. Результаты многообещающие, говорят, крысы отлично справляются, сами посмотрите на эту кибер-милоту

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: интересно   камеры   микрофон   поиск   спасатели   тренировка   хомячковая крыса   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Нашла и начала есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34514



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Курс экономической теории в мемах
Курс экономической теории в мемах
Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете
Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно
Люди старшего поколения, которые носят татуировки и при этом выглядят бомбезно
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда решил начать бегать

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#подборка#автомобили#факты#Toyota#СССР#Девушка#пешехода сбили
#Юмор#интересное#аварии#история#креатив#автомир#дети#США#забавно#пешеходный переход
#Прикол#животные#авто аварии#в мире#люди#удивительно#картинки#Россия#кино#Приколы
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Что таит в себе "Секретная комната" в поисковом запросе Гугла? Что таит в себе "Секретная комната" в поисковом запросе Гугла? Куртка против коронавируса, умное кольцо и супер гаджет для хирургов: лучшие изобретения 2020 года Куртка против коронавируса, умное кольцо и супер гаджет для хирургов: лучшие изобретения 2020 года После прочтения закрывайте интернет. Сегодня что-то более милое вы уже вряд ли увидите После прочтения закрывайте интернет. Сегодня что-то более милое вы уже вряд ли увидите Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах? Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

На что жалуетесь?

Вернуться