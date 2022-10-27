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В сети появился трейлер нового "Чебурашки"

В сети появился трейлер нового "Чебурашки"

Автор:
27 октября 2022 04:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Яковлева   гармаш   чебурашка   
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Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети. А сама премьера запланирована на 1 января. Зрители впервые увидят героев фильма: помимо анимированного Чебурашки, это сердитый садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша и главный злодей — директор шоколадной фабрики Римма, которую сыграла Елена Яковлева.

"Съемки "Чебурашки" начались в прошлом году в Сочи, а завершились в июне в Подмосковье.


Финальный кадр был снят на действующей шоколадной фабрике с героиней Елены Яковлевой — Риммой, в которой многие фанаты мультфильма угадают отдельные черты неприятной модницы в берете и с ридикюлем, той самой Шапокляк"

В центре повествования — история Чебурашки и Гены. Действие фильма происходит не в годы СССР, а в настоящее время.


"Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении.

Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку.

Этот фильм — дань памяти нашему детству, нашим родителям, ушедшей эпохе"-рассказал сценарист и режиссер проекта Дмитрий Дьяченко.

Согласно задумке, Чебурашка будет единственным мультипликационным персонажем в фильме: его аниматронную модель оживят при помощи компьютерных технологий, а голос ему подарит актриса Ольга Кузьмина.

По сюжету Чебурашка — «не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверь с добрым сердцем», который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он оказывается среди людей в приморском городе, где встречает необщительного старика, немого маленького мальчика и его маму, которая варит самый вкусный шоколад.

В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Оливье Сиу, Артем Быстров, Марина Коняшкина и другие.

Источник:

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Метки: Яковлева   гармаш   чебурашка   
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21  комментарий
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32k
russger Час назад
Безруков такой милый в роли зверька
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Топпер Харли 9 минут назад
Симпатишно и по доброму! (а не это вот фсе)
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7k
vitenok 10 минут назад
После лысой чёрной ЛГБТ феи в новом Пиноккио я готов любой российский фильм любить и без просмотра. Так что фильм не смотрел, но одобряю.
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1k
Andrey 12 минут назад
фух, ну хотя-бы не netflix
черного чебурашку и лгбт-гену мой мозг бы не выдержал
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2k
Ивлар 19 минут назад
Не, знаю, ну вот чего людям не так? Судя по трейлеру, дейст вительно фильм для семейного просмотра...Или тут все по принципу - "ко-ко, не как в мультке" или "графоний. гавно, хуже чем в Мстителях" ?
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973
олег Полчаса назад
Это понравится всем кроме зрителей.
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7k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ну хоть Петрова нет и то слава Богу
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14k
MrForstd Полчаса назад
Жаль что к оригинальному мультфильму и книжке отношения не имеет совсем вообще. 101 далматин больше напомнило.
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20k
babuby 38 минут назад
А где кадры как Чебурашка карту Почта банка оформляет?
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1k
Aleksandr 48 минут назад
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129
Obrval 49 минут назад
Видать, из крокодила труд сделал человека. А на Чебурашке, по ходу , бабло попилили,и наняли рисовать школьника, который никогда не видел оригинал.
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321
Feto13 56 минут назад
Чебурашка нашего времени должен выглядеть примерно так)))
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14k
Ser 2 часа назад
очередное освоение бабла.. состоялось. Реклама как фильм. Для Гармаша, это норма.
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Про настоящее время достаточно "Масяни".
162 эпизод.
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6k
klop 2 часа назад
Смотрю в коментах уже отметились потенциальные зрители
Любители измазать вокруг себя говном.
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5k
Copycat 2 часа назад
ну тупо детектив пикачу судя по трейлеру, не понял что народу не нравится
я вообще разницы не вижу, но чую народу не понравится, бэд комедиан сделает обзор притянутый за уши и люди насмотрешись даже на торнете фильму шанса не станут давать
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Чебурашка, который ищет друзей", похоже, их нашёл...
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314
Максим Минаев 4 часа назад
мда.гена просто мужик,а анимация-гавно.да и сам чебурашка на отсталого похож.главное в сочи на гос бюджет сгоняли.
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9k
Павел 4 часа назад
Лучше бы его всё таки сделали игрушечным. Это было бы более реалистично. Трафика не очень
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15k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
Нада больше пендосовской музыки, нада больше пиндосовской игры актеров. А вообще задумка хорошая, но реализация будет ГАВНО.
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