В сети появился трейлер нового "Чебурашки"

Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети. А сама премьера запланирована на 1 января. Зрители впервые увидят героев фильма: помимо анимированного Чебурашки, это сердитый садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша и главный злодей — директор шоколадной фабрики Римма, которую сыграла Елена Яковлева.
"Съемки "Чебурашки" начались в прошлом году в Сочи, а завершились в июне в Подмосковье.
Финальный кадр был снят на действующей шоколадной фабрике с героиней Елены Яковлевой — Риммой, в которой многие фанаты мультфильма угадают отдельные черты неприятной модницы в берете и с ридикюлем, той самой Шапокляк"
В центре повествования — история Чебурашки и Гены. Действие фильма происходит не в годы СССР, а в настоящее время.
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"Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении.
Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку.
Этот фильм — дань памяти нашему детству, нашим родителям, ушедшей эпохе"-рассказал сценарист и режиссер проекта Дмитрий Дьяченко.
Согласно задумке, Чебурашка будет единственным мультипликационным персонажем в фильме: его аниматронную модель оживят при помощи компьютерных технологий, а голос ему подарит актриса Ольга Кузьмина.
По сюжету Чебурашка — «не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверь с добрым сердцем», который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он оказывается среди людей в приморском городе, где встречает необщительного старика, немого маленького мальчика и его маму, которая варит самый вкусный шоколад.
В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Оливье Сиу, Артем Быстров, Марина Коняшкина и другие.
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АНТИФИШКИ
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черного чебурашку и лгбт-гену мой мозг бы не выдержал
162 эпизод.
Но, из них как минимум половина хрюкают, на русских сайтах, понятно из каких стран.
Из таких, например, куда ксюшадь (шалашовка либерастическая) сбежала. Про 404 я уж и не говорю.
я вообще разницы не вижу, но чую народу не понравится, бэд комедиан сделает обзор притянутый за уши и люди насмотрешись даже на торнете фильму шанса не станут давать