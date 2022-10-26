Жители Новосибирска увидели в небе загадочный летающий объект

Этой ночью жители Новосибирска внезапно заметили в небе необычный объект, который двигался с большой скоростью. Люди тут же решили, что это пришельцы, но правда оказалась далека от загадок и мистики.
В ночь на 26 октября жители Новосибирска чуть не поверили в мистику. В небе над городом пролетел светящийся объект, похожий на НЛО, каким его изображают уфологи. Объект быстро двигался по небу, идя на посадку.
Позже выяснилось, что это никакое не НЛО. Жители Новосибирска просто стали свидетелями падения ступени ракеты «Союз-2.1а», стартовавшей несколько часов назад с Байконура.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А жаль что не НЛО! Порой мне кажется, что только зелёные человечки которые нас начнут жрать, смогут что-то изменить в векторе развития цивилизации.