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Жители Новосибирска увидели в небе загадочный летающий объект

Жители Новосибирска увидели в небе загадочный летающий объект

Автор:
26 октября 2022 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   загадочное   интересное   небо   нло   удивительное   фото   
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Этой ночью жители Новосибирска внезапно заметили в небе необычный объект, который двигался с большой скоростью. Люди тут же решили, что это пришельцы, но правда оказалась далека от загадок и мистики.

В ночь на 26 октября жители Новосибирска чуть не поверили в мистику. В небе над городом пролетел светящийся объект, похожий на НЛО, каким его изображают уфологи. Объект быстро двигался по небу, идя на посадку.

Позже выяснилось, что это никакое не НЛО. Жители Новосибирска просто стали свидетелями падения ступени ракеты «Союз-2.1а», стартовавшей несколько часов назад с Байконура.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Новосибирск   видео   загадочное   интересное   небо   нло   удивительное   фото   
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17  комментариев
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24k
Сибиряк 3 часа назад
Если объект объект один то это не страшно, а вот если увидел вот это то это всё.
Ссылка youtu.be
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33k
Korolev 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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31k
Игорь 2 часа назад
"это никакое не НЛО. Жители Новосибирска просто стали свидетелями"
============
А жаль что не НЛО! Порой мне кажется, что только зелёные человечки которые нас начнут жрать, смогут что-то изменить в векторе развития цивилизации.
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391
Чешира Игорь 6 минут назад
Ты поосторожнее с желаниями, они имеют плохую привычку сбываться...
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WhiteRat

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