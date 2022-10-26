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Американскую училку уволили с работы из-за откровенных снимков

Американскую училку уволили с работы из-за откровенных снимков

Автор:
26 октября 2022 09:16
Сообщество : Истории
Метки: америка   в мире   люди   откровенные снимки   тело   уволнение   учительница   фото   
775
16

Сообщается, что Йимми Илиас Исаза из Колумбии, США, была уволена с любимой преподавательской работы после того, как школьное начальство обнаружило откровенные фотографии на ее странице в Instagram*.

Учительнице, "уволенной" с преподавательской работы, сказали, что ее онлайн-контент "неуместен".

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Йимми Илиас Исаза из Колумбии, США, как сообщается, была уволена с преподавательской работы, которую она любила, из-за ее пикантного Instagram*.

Считается, что школьное начальство нашло ее страницу, где она публикует откровенные снимки в откровенных платьях и бикини.

В местных сообщениях говорится, что директора школы сказали ей, что содержание "не соответствует" образу, который она проецировала на работе.

Учительница может похвастаться 393 000 подписчиками в Instagram* и делится множеством снимков, на которых она одета в откровенную одежду.

Решение уволить Йимми вызвало возмущение в Интернете, поскольку многие заявили, что то, что она носит вне работы, не должно иметь никакого отношения к ее профессии.

Несмотря на увольнение, учительница продолжает свободно публиковать сообщения в социальных сетях и не изменила свой стиль контента..

Сообщается, что сейчас она работает в другом учебном заведении и с тех пор завоевала легион поклонников, следящих за ситуацией

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: америка   в мире   люди   откровенные снимки   тело   уволнение   учительница   фото   
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14  комментариев
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111
fifa666 36 минут назад
Те ей фоткаться нельзя в купальнике и выкладывать в инсту. А в школу мужику-учителю с искусственными сиськами ходить можно и разрешать в стране педофилов, потому что любить детей и хотеть с ними секса, это нормально.
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2k
MPEG-8 10 минут назад
Бабища в теле.
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8k
Борис Карабанов 13 минут назад
Интересно, а зачем вообще ЭТО делать, а особенно учителю, если нет склонности к эксгибиционизму? Мало платят? Слава-популярность? Тогда надо сменить работу. Есть склонность? Значит, человек психически болен и он не должен быть допущен к преподавательской работе.
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21k
sssss3 14 минут назад
Работает в другом учебном заведении.....
Таки чему учит и кого???
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26k
SerGProS 15 минут назад
Ничего откровенного в снимках, так у них все старшие классы одеваются. Исключать их из школы? За что уволили - не ясно..Да и вообще, кого е"ет что она после уроков делает?Ученики не пострадали, обучены, что еще надо?
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20k
ЦСКА 19 минут назад
Видимо онлайн-контент "неуместен" из за того, что из под купальника яйца не свисают....Дискриминация трансгендеров!
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10k
Vacony 20 минут назад
но ведь лошадь лошадью...
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32k
ACU900 Полчаса назад
Анекдот:
Учительница жалуется отцу:
- Ваш Вовочка назвал меня проституткой.
Отец ругает Вовочку:
- Это ещё что такое, неблагодарный! Учительница тебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье дело, чем она занимается после работы?!
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5k
Copycat 37 минут назад
Ну они там стукнутые это факт, очень сомневаюсь что она ходила в таком виде на занятия

зато вот это чудо в перьях до сих пор уволить не могут с работы, а он именно так занятия и ведет
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1k
Злодей 40 минут назад
Как же у них хорошо училкам живётся.
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32k
Fat Lynx 41 минуту назад
Выглядит как старая потасканная шмара... сдается мне, ее не за фото уволили.
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287
Feto13 42 минуты назад
Некрасивое
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