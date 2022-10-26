Американскую училку уволили с работы из-за откровенных снимков

Сообщается, что Йимми Илиас Исаза из Колумбии, США, была уволена с любимой преподавательской работы после того, как школьное начальство обнаружило откровенные фотографии на ее странице в Instagram*.
Учительнице, "уволенной" с преподавательской работы, сказали, что ее онлайн-контент "неуместен".
Йимми Илиас Исаза из Колумбии, США, как сообщается, была уволена с преподавательской работы, которую она любила, из-за ее пикантного Instagram*.
Считается, что школьное начальство нашло ее страницу, где она публикует откровенные снимки в откровенных платьях и бикини.
В местных сообщениях говорится, что директора школы сказали ей, что содержание "не соответствует" образу, который она проецировала на работе.
Учительница может похвастаться 393 000 подписчиками в Instagram* и делится множеством снимков, на которых она одета в откровенную одежду.
Решение уволить Йимми вызвало возмущение в Интернете, поскольку многие заявили, что то, что она носит вне работы, не должно иметь никакого отношения к ее профессии.
Несмотря на увольнение, учительница продолжает свободно публиковать сообщения в социальных сетях и не изменила свой стиль контента..
Сообщается, что сейчас она работает в другом учебном заведении и с тех пор завоевала легион поклонников, следящих за ситуацией
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете
- 17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки
- 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься
- Что космонавты просят привезти сразу после посадки?
- 12 людей, обладающих удивительными способностями
Таки чему учит и кого???
Учительница жалуется отцу:
- Ваш Вовочка назвал меня проституткой.
Отец ругает Вовочку:
- Это ещё что такое, неблагодарный! Учительница тебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье дело, чем она занимается после работы?!
зато вот это чудо в перьях до сих пор уволить не могут с работы, а он именно так занятия и ведет
ну короче континент один я особо разницы в нравах не вижу, в канаде бы тоже уволили учительницу