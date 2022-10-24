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Былое

Былое

Автор:
24 октября 2022 22:28
Метки: СССР   ностальгия   фото   
288
40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев).
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2  комментария
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5k
Бу 3 часа назад
Замечательные фото
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20k
ЦСКА 3 часа назад
Эхх......
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Димон

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