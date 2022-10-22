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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
22 октября 2022 21:32
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
1600
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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13  комментариев
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14k
Алексей 2 часа назад
У них были ааафигенно вкусные пирожки и кулебяки

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49k
dima423 4 минуты назад
чето где то есть подпись где то нет... 21 это кто например??
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876
Дмитрий 22 минуты назад
Последние две...начинают становиться традицией)
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Автор, друг просил передать, что на Салтыкову уже всё и попросил сменить на Беллучи.
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3k
Трям 2 часа назад
Два пупка и ни одной сиськи...
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