3.

Евгений Леонов с внуком Женей, начало 1990-х.



Из интервью артиста:

А хобби у вас есть?

Дом, семья, внук, Андрюша.

— Андрюша с семьей живет. Правда, очень тесно: однокомнатная квартирка на троих.



— Вы, который выбили квартиры, кажется, всему театру, не можете комнаты добавить сыну?



— Не получается. Уж несколько лет не получается.



— Ну, пойдите напрямую к Лужкову!



— Он сам предложил. Когда был на «Поминальной молитве».



— И не сделал?



— Нет. Мы с ним недавно встретились. Я уже стыдливо так глаза отвожу. А тут стал я попечителем детей, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат. И туда, на открытие комплекса, приехала жена Ельцина, Лужков... Мне какие-то слова пришлось говорить. И Лужков спросил: «Как дела?» Я говорю: «Никак». Но все равно никак. Марку Анатольевичу я когда-то помог с его квартирой. Он часто видится с Лужковым. Но может, в голову не приходит... Не знаю... Только вы не пишите, не надо никого обижать. Давайте лучше об искусстве поговорим.





А вы чувствуете на себе, как изменился зритель?



— Вы знаете, мне трудно об этом говорить, ибо в моей жизни ролей семьдесят накопилось в кино и довольно много в театре. Разных — хороших и не очень. И вроде у меня роли есть на всякий вкус. Кому-то это не нравится, кто-то пишет: «Как вам не стыдно», — а кто-то: «Спасибо вам, Леонов».



— А писем по-прежнему много приходит?



— Меньше.



— Отвечаете?



— He-а. Как правило, нет.



— Почему?



— Сам не знаю. Сначала отвечал. Потом перестал. Да у меня и времени особенно не было: я все-таки всю жизнь был не просто занят, а нечеловечески. Как подумаешь: когда успевал? В Театре Станиславского мы с Женей Урбанским стали считать: в месяц играли по сорок два спектакля. И за копеечные зарплаты. Я, по-моему, до сорока пяти лет получал сто пятьдесят рублей. Это не суть важно, конечно. Ну что от того, что у меня есть два Гран-при? Правда, за кино: «Донскую повесть» — в Индии и «Осенний марафон» — в Венеции. Что от того, что я даже назван первым театральным актером года? Это ничего не изменит в моей жизни. Просто такая забавная игра: кто лучше, кто хуже — рассчитайсь! Первый, второй, третий, четвертый, пятый! Выйди, четные!





А чего вам не хватает для счастья?



— Сейчас уже жизни не хватает. Мне хотелось бы сыграть еще. Мне всегда казалось, что я еще не до конца раскрытый актер...