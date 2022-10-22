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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
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3.
Евгений Леонов с внуком Женей, начало 1990-х.
Из интервью артиста:
А хобби у вас есть?
Дом, семья, внук, Андрюша.
— Андрюша с семьей живет. Правда, очень тесно: однокомнатная квартирка на троих.
— Вы, который выбили квартиры, кажется, всему театру, не можете комнаты добавить сыну?
— Не получается. Уж несколько лет не получается.
— Ну, пойдите напрямую к Лужкову!
— Он сам предложил. Когда был на «Поминальной молитве».
— И не сделал?
— Нет. Мы с ним недавно встретились. Я уже стыдливо так глаза отвожу. А тут стал я попечителем детей, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат. И туда, на открытие комплекса, приехала жена Ельцина, Лужков... Мне какие-то слова пришлось говорить. И Лужков спросил: «Как дела?» Я говорю: «Никак». Но все равно никак. Марку Анатольевичу я когда-то помог с его квартирой. Он часто видится с Лужковым. Но может, в голову не приходит... Не знаю... Только вы не пишите, не надо никого обижать. Давайте лучше об искусстве поговорим.
А вы чувствуете на себе, как изменился зритель?
— Вы знаете, мне трудно об этом говорить, ибо в моей жизни ролей семьдесят накопилось в кино и довольно много в театре. Разных — хороших и не очень. И вроде у меня роли есть на всякий вкус. Кому-то это не нравится, кто-то пишет: «Как вам не стыдно», — а кто-то: «Спасибо вам, Леонов».
— А писем по-прежнему много приходит?
— Меньше.
— Отвечаете?
— He-а. Как правило, нет.
— Почему?
— Сам не знаю. Сначала отвечал. Потом перестал. Да у меня и времени особенно не было: я все-таки всю жизнь был не просто занят, а нечеловечески. Как подумаешь: когда успевал? В Театре Станиславского мы с Женей Урбанским стали считать: в месяц играли по сорок два спектакля. И за копеечные зарплаты. Я, по-моему, до сорока пяти лет получал сто пятьдесят рублей. Это не суть важно, конечно. Ну что от того, что у меня есть два Гран-при? Правда, за кино: «Донскую повесть» — в Индии и «Осенний марафон» — в Венеции. Что от того, что я даже назван первым театральным актером года? Это ничего не изменит в моей жизни. Просто такая забавная игра: кто лучше, кто хуже — рассчитайсь! Первый, второй, третий, четвертый, пятый! Выйди, четные!
А чего вам не хватает для счастья?
— Сейчас уже жизни не хватает. Мне хотелось бы сыграть еще. Мне всегда казалось, что я еще не до конца раскрытый актер...
Из интервью артиста:
А хобби у вас есть?
Дом, семья, внук, Андрюша.
— Андрюша с семьей живет. Правда, очень тесно: однокомнатная квартирка на троих.
— Вы, который выбили квартиры, кажется, всему театру, не можете комнаты добавить сыну?
— Не получается. Уж несколько лет не получается.
— Ну, пойдите напрямую к Лужкову!
— Он сам предложил. Когда был на «Поминальной молитве».
— И не сделал?
— Нет. Мы с ним недавно встретились. Я уже стыдливо так глаза отвожу. А тут стал я попечителем детей, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат. И туда, на открытие комплекса, приехала жена Ельцина, Лужков... Мне какие-то слова пришлось говорить. И Лужков спросил: «Как дела?» Я говорю: «Никак». Но все равно никак. Марку Анатольевичу я когда-то помог с его квартирой. Он часто видится с Лужковым. Но может, в голову не приходит... Не знаю... Только вы не пишите, не надо никого обижать. Давайте лучше об искусстве поговорим.
А вы чувствуете на себе, как изменился зритель?
— Вы знаете, мне трудно об этом говорить, ибо в моей жизни ролей семьдесят накопилось в кино и довольно много в театре. Разных — хороших и не очень. И вроде у меня роли есть на всякий вкус. Кому-то это не нравится, кто-то пишет: «Как вам не стыдно», — а кто-то: «Спасибо вам, Леонов».
— А писем по-прежнему много приходит?
— Меньше.
— Отвечаете?
— He-а. Как правило, нет.
— Почему?
— Сам не знаю. Сначала отвечал. Потом перестал. Да у меня и времени особенно не было: я все-таки всю жизнь был не просто занят, а нечеловечески. Как подумаешь: когда успевал? В Театре Станиславского мы с Женей Урбанским стали считать: в месяц играли по сорок два спектакля. И за копеечные зарплаты. Я, по-моему, до сорока пяти лет получал сто пятьдесят рублей. Это не суть важно, конечно. Ну что от того, что у меня есть два Гран-при? Правда, за кино: «Донскую повесть» — в Индии и «Осенний марафон» — в Венеции. Что от того, что я даже назван первым театральным актером года? Это ничего не изменит в моей жизни. Просто такая забавная игра: кто лучше, кто хуже — рассчитайсь! Первый, второй, третий, четвертый, пятый! Выйди, четные!
А чего вам не хватает для счастья?
— Сейчас уже жизни не хватает. Мне хотелось бы сыграть еще. Мне всегда казалось, что я еще не до конца раскрытый актер...
6.
Участник группы «a-ha» Мортен Харкет с фотографом Мариной Лысцевой. 20 июня, 1994 года.
Днём ранее группа дала свой первый концерт в России, в рамках Фестиваля «Белые Ночи Санкт-Петербурга».
Днём ранее группа дала свой первый концерт в России, в рамках Фестиваля «Белые Ночи Санкт-Петербурга».
12.
У входа в кафе «Русское бистро». Москва, 1990-е годы.
Сеть ресторанов «Русское бистро» была открыта в 1995 году по инициативе московского правительства в качестве альтернативы McDonald's.
Первое заведение появилось на Тверской улице. В меню значились традиционные русские блюда: пирожки, кулебяки, пельмени, квас, сбитень и медовуха.
Разные источники называют разные суммы, которые правительство Москвы вложило в этот проект. К примеру, по сведениям «Российской газеты» сумма инвестиций составляла $2,5 млн, а по данным «Бизнес-журнала» — $15,6 млн только за первые два года. Однако проект не стал успешным из-за непродуманной концепции и неправильного менеджмента.
В 2000 году, по данным «Коммерсанта», у «Русского бистро» было 37 точек, а средняя проходимость одного ресторана составляла 350–400 человек в день (для сравнения, у McDonald's на тот момент этот показатель был равен 10 000 — 15 000 человек в день, а у «Ростик’c» — около 7000). В начале нулевых в меню была введена водка, что негативно повлияло на имидж «Русского бистро».
В 2005 году долю в этом бизнесе хотела выкупить компания «Арпиком» (сеть стейк-хаусов Goodman, рыбные рестораны «Филимонова и Янкель»), однако сделка не состоялась. Сейчас сеть прекратила свое существование.
Сеть ресторанов «Русское бистро» была открыта в 1995 году по инициативе московского правительства в качестве альтернативы McDonald's.
Первое заведение появилось на Тверской улице. В меню значились традиционные русские блюда: пирожки, кулебяки, пельмени, квас, сбитень и медовуха.
Разные источники называют разные суммы, которые правительство Москвы вложило в этот проект. К примеру, по сведениям «Российской газеты» сумма инвестиций составляла $2,5 млн, а по данным «Бизнес-журнала» — $15,6 млн только за первые два года. Однако проект не стал успешным из-за непродуманной концепции и неправильного менеджмента.
В 2000 году, по данным «Коммерсанта», у «Русского бистро» было 37 точек, а средняя проходимость одного ресторана составляла 350–400 человек в день (для сравнения, у McDonald's на тот момент этот показатель был равен 10 000 — 15 000 человек в день, а у «Ростик’c» — около 7000). В начале нулевых в меню была введена водка, что негативно повлияло на имидж «Русского бистро».
В 2005 году долю в этом бизнесе хотела выкупить компания «Арпиком» (сеть стейк-хаусов Goodman, рыбные рестораны «Филимонова и Янкель»), однако сделка не состоялась. Сейчас сеть прекратила свое существование.
Источник:
АНТИФИШКИ
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