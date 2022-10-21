Неоднозначная история о красноглазом церковном призраке

Истории о существах и сущностях, обитающих в заброшенных зданиях, можно слышать повсеместно. В основном они нелепые, часто забавные. Но встречаются и заставляющие задуматься случаи.
Скорбященская церковь в Тамбовской области (Мичуринск) была разрушена еще во время советской власти, когда религия была под запретом. Руины поросли травой и превратились в излюбленное место детских игр.
Как-то ребятишки заметили, что под одной из стен начала оседать земля. И открылся лаз в подземелье. Для мальчишек это целое приключение. Они расширили лаз и, вооружившись фонариком, полезли вниз.
За подкопом были ступеньки, которые привели в длинный коридор. Дорогу детям преградили мощные дубовые двери. Судя по слою пыли на полу и заржавевшим петлям и ручкам, здесь давно уже не ступала нога человека.
Другая сторона коридора раздваивалась. Одна часть закончилась тупиком, а когда ребята заглянули во вторую, то им навстречу по воздуху медленно начали двигаться два красных огня. Большие, с каким-то странным свечением. Все это происходило в полной тишине. Ребята поняли, что это чьи-то глаза и бросились бежать.
Запыхавшиеся исследователи подземелий с бьющимися сердцами выбрались наружу. И с ужасом поняли, что одного из них не хватает. Мальчик остался внизу. Вернуться они побоялись и просто разошлись по домам, ничего не сказав взрослым.
Когда родители не дождались сына домой, они начали расспрашивать друзей. И те рассказали о вылазке. Взрослые запаслись фонарями, лампами и свечами и полезли в церковный подвал на поиски.
Мальчика быстро отыскали: из-за суеты он свернул в тупиковый коридор и остался стоять на коленях, уткнувшись в стену и спрятав лицо в ладонях. Ребенка вынесли наружу и вызвали скорую.
Группа взрослых все же решила выяснить, что именно так напугало детей. Ломом они выбили дверь и очутились в помещении, где явно очень давно не ступала нога человека.
По центру находился открытый гроб. Внутри лежало тело в монашеском облачении. Создавалось впечатление, что человек знал о близкой кончине, поэтому добровольно спустился в подвал, лег в гроб и испустил дух.
Когда они закрыли за собой дверь и собрались идти наверх, то увидели в темноте те самые глаза, что перепугали детей. У одного из мужчин было с собой ружье. Он выстрелил, но пуля только прошила воздух.
Люди застыли в оцепенении, словно кролики перед удавом, и ждали неизбежного. Все решила случайность. Один из них уронил керосиновую лампу на приклад ружья. Та разбилась, и создалось ощущение, что в подземелье запылал огромный факел. Огни остановились, словно в замешательстве, и стали раскачиваться из стороны в сторону.
А люди начали медленно отступать к выходу. Вскоре было решено засыпать вход. Лаз заложили кирпичами, залили цементом и засыпали большим количеством земли, чтобы больше никто не полез в тот подвал под церковью.
Судьба отставшего мальчика оказалась незавидной. Он так и не смог восстановиться после шока и не проронил после этого ни слова. А через несколько лет после происшествия скончался.
Конечно, случившееся можно списать на впечатлительность детей. Но группа взрослых адекватных людей не могла подвергнуться групповой галлюцинации и одновременно увидеть одно и то же.
Как вы думаете, что могло скрываться в том церковном подвале? Было ли это нечто потустороннее, либо испуг стал лишь результатом самовнушения и соответствующей атмосферы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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