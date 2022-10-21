Неоднозначная история о красноглазом церковном призраке

Скорбященская церковь в Тамбовской области (Мичуринск) была разрушена еще во время советской власти, когда религия была под запретом. Руины поросли травой и превратились в излюбленное место детских игр.

Как-то ребятишки заметили, что под одной из стен начала оседать земля. И открылся лаз в подземелье. Для мальчишек это целое приключение. Они расширили лаз и, вооружившись фонариком, полезли вниз.