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Неоднозначная история о красноглазом церковном призраке

Неоднозначная история о красноглазом церковном призраке

Автор:
21 октября 2022 11:37
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Скорбященская церковь   Тамбовская область   дети   испуг   красные глаза   мистика   подвал   случай   существо   храм   
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Истории о существах и сущностях, обитающих в заброшенных зданиях, можно слышать повсеместно. В основном они нелепые, часто забавные. Но встречаются и заставляющие задуматься случаи.

Скорбященская церковь в Тамбовской области (Мичуринск) была разрушена еще во время советской власти, когда религия была под запретом. Руины поросли травой и превратились в излюбленное место детских игр.

Как-то ребятишки заметили, что под одной из стен начала оседать земля. И открылся лаз в подземелье. Для мальчишек это целое приключение. Они расширили лаз и, вооружившись фонариком, полезли вниз.

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За подкопом были ступеньки, которые привели в длинный коридор. Дорогу детям преградили мощные дубовые двери. Судя по слою пыли на полу и заржавевшим петлям и ручкам, здесь давно уже не ступала нога человека.

Другая сторона коридора раздваивалась. Одна часть закончилась тупиком, а когда ребята заглянули во вторую, то им навстречу по воздуху медленно начали двигаться два красных огня. Большие, с каким-то странным свечением. Все это происходило в полной тишине. Ребята поняли, что это чьи-то глаза и бросились бежать.

Запыхавшиеся исследователи подземелий с бьющимися сердцами выбрались наружу. И с ужасом поняли, что одного из них не хватает. Мальчик остался внизу. Вернуться они побоялись и просто разошлись по домам, ничего не сказав взрослым.

Когда родители не дождались сына домой, они начали расспрашивать друзей. И те рассказали о вылазке. Взрослые запаслись фонарями, лампами и свечами и полезли в церковный подвал на поиски.

Мальчика быстро отыскали: из-за суеты он свернул в тупиковый коридор и остался стоять на коленях, уткнувшись в стену и спрятав лицо в ладонях. Ребенка вынесли наружу и вызвали скорую.

Группа взрослых все же решила выяснить, что именно так напугало детей. Ломом они выбили дверь и очутились в помещении, где явно очень давно не ступала нога человека.

По центру находился открытый гроб. Внутри лежало тело в монашеском облачении. Создавалось впечатление, что человек знал о близкой кончине, поэтому добровольно спустился в подвал, лег в гроб и испустил дух.

Когда они закрыли за собой дверь и собрались идти наверх, то увидели в темноте те самые глаза, что перепугали детей. У одного из мужчин было с собой ружье. Он выстрелил, но пуля только прошила воздух.

Люди застыли в оцепенении, словно кролики перед удавом, и ждали неизбежного. Все решила случайность. Один из них уронил керосиновую лампу на приклад ружья. Та разбилась, и создалось ощущение, что в подземелье запылал огромный факел. Огни остановились, словно в замешательстве, и стали раскачиваться из стороны в сторону.

А люди начали медленно отступать к выходу. Вскоре было решено засыпать вход. Лаз заложили кирпичами, залили цементом и засыпали большим количеством земли, чтобы больше никто не полез в тот подвал под церковью.

Судьба отставшего мальчика оказалась незавидной. Он так и не смог восстановиться после шока и не проронил после этого ни слова. А через несколько лет после происшествия скончался.

Конечно, случившееся можно списать на впечатлительность детей. Но группа взрослых адекватных людей не могла подвергнуться групповой галлюцинации и одновременно увидеть одно и то же.

Как вы думаете, что могло скрываться в том церковном подвале? Было ли это нечто потустороннее, либо испуг стал лишь результатом самовнушения и соответствующей атмосферы?

Источник:

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Метки: Скорбященская церковь   Тамбовская область   дети   испуг   красные глаза   мистика   подвал   случай   существо   храм   
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3  комментария
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Sata33 Полчаса назад
"когда религия была под запретом" ... да не была она под запретом , в опале - да , но не под запретом .
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pinbalist 42 минуты назад
Для тех, кто плохо учил в школе физику и химию, жизнь полна чудес.
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Gleb_Skameikin 50 минут назад
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