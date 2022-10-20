Неизвестные вырвали бронзовую доску Семена Слепакова в Пятигорске

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Ночью в Парке Победы злоумышленники попытались избавиться от бронзовой доски Семена Слепакова в Пятигорске.
Хоть вырвать достопримечательность им не удалось, однако испортить все же получилось.
Доска на Аллее Славы в Пятигорске появилась 12 сентября 2020 года. Напомним, что такие мемориальные знаки устанавливают, всем жителям, которые прославляют своими успехами курортный город. Одним из таких стал и продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» Семен Слепаков. Тогда юморист приехал на торжественное открытие.
Доска на Аллее Славы в Пятигорске появилась 12 сентября 2020 года. Напомним, что такие мемориальные знаки устанавливают, всем жителям, которые прославляют своими успехами курортный город. Одним из таких стал и продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» Семен Слепаков. Тогда юморист приехал на торжественное открытие.
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Однако спустя два года неизвестные постарались избавиться от памяти Слепакова и видимо от любых его связей с Пятигорском. Поэтому в ночь с 19 на 20 октября вырвали плиту. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
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«Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семёна Слепакова. Полиция выехала на место», — заявил мэр.
На днях Семен Слепаков похвастался в социальных сетях очередной песней «Нет вобле». Артист связал свою композицию с недавним событием, которое активно обсуждали в социальных сетях.
На днях Семен Слепаков похвастался в социальных сетях очередной песней «Нет вобле». Артист связал свою композицию с недавним событием, которое активно обсуждали в социальных сетях.
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АНТИФИШКИ
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Почему злоумышленники? По-моему они доброумышленники!
Если что материал авторский Полины Максименко.
Аллея Славы в Парке Победы?! мэра гнать надо ссаными тряпками с должности за такие выкрутасы.