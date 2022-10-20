Неизвестные вырвали бронзовую доску Семена Слепакова в Пятигорске

Хоть вырвать достопримечательность им не удалось, однако испортить все же получилось.



Доска на Аллее Славы в Пятигорске появилась 12 сентября 2020 года. Напомним, что такие мемориальные знаки устанавливают, всем жителям, которые прославляют своими успехами курортный город. Одним из таких стал и продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» Семен Слепаков. Тогда юморист приехал на торжественное открытие.