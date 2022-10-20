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Неизвестные вырвали бронзовую доску Семена Слепакова в Пятигорске

Неизвестные вырвали бронзовую доску Семена Слепакова в Пятигорске

Автор:
20 октября 2022 20:39
Метки: вандалы   слепков   факты   
462
3
Ночью в Парке Победы злоумышленники попытались избавиться от бронзовой доски Семена Слепакова в Пятигорске.
Хоть вырвать достопримечательность им не удалось, однако испортить все же получилось.

Доска на Аллее Славы в Пятигорске появилась 12 сентября 2020 года. Напомним, что такие мемориальные знаки устанавливают, всем жителям, которые прославляют своими успехами курортный город. Одним из таких стал и продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» Семен Слепаков. Тогда юморист приехал на торжественное открытие.
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Однако спустя два года неизвестные постарались избавиться от памяти Слепакова и видимо от любых его связей с Пятигорском. Поэтому в ночь с 19 на 20 октября вырвали плиту. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Источник:

«Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семёна Слепакова. Полиция выехала на место», — заявил мэр.

На днях Семен Слепаков похвастался в социальных сетях очередной песней «Нет вобле». Артист связал свою композицию с недавним событием, которое активно обсуждали в социальных сетях.

Источник:

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21  комментарий
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590
Вадим 3 часа назад
" злоумышленники попытались избавиться от бронзовой доски Семена Слепакова..."
Почему злоумышленники? По-моему они доброумышленники!
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78
Sata33 Полчаса назад
Ну это истинное отношение слушателя к исполнителю , очень показательно
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554
Anatoliy30 2 часа назад
зачем полицию отвлекать от дел? подмели и забыли....
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14k
K7OO 2 часа назад
Раньше скоморохов за кладбищенской оградой хоронили, а теперь на аллеях славы при жизни таблички устанавливают. Куда катится этот мир..
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20k
ЦСКА 2 часа назад
Да, тяжелые времена настали для сибаритных мажористых бездарей, мнящих себя творческим потенциалом России....Чуть заштормило и слетели лицемерные маски! Говёная кодла, дерьмовые копии западых профессионалов шоу-бизнеса! Очевидность стала реальностью...Кроме бабла и теплоты собственной жопы их никогда и ничего не интересовало!
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
Молодцы мои земляки! Если полиция в теме - то хрен найдут.
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704
Максим Макашев 3 часа назад
Не "попытались избавиться", а решили отослать её на "землю обетованную". Аффтару отпечатка, с пожеланиями НИКОГДА В РОССИИ НЕ ПОЯВЛЯТЬСЯ
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2k
Артур Котовой 3 часа назад
За какие заслуги доска то? Трынькать на балалайке? Ну тогда всем кто играет в переходах и парках надо такие же ставить. Или это другое?
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4k
Горожанин 3 часа назад
Ну, что за местные власти такие - КВНщику умудрились поставить мемориальную доску. Хорошо хоть бандере не поставили, идиоты.
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53k
zloykoyot 3 часа назад
Это чем же этот клоун прославил Пятигорск? Автор, хотя бы пару его поступков, достойных такой чести, сможешь перечислить?
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2k
Старичок 3 часа назад
это какой то ахтунг, в Пятигорске что более достойных людей не нашлось?
Аллея Славы в Парке Победы?! мэра гнать надо ссаными тряпками с должности за такие выкрутасы.
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8k
Shtoppi 4 часа назад
Может просто бездомные на лом цвет. мета хотели отковырять, а из этого сенсацию раздули?
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15k
Александр 4 часа назад
Аккумуляторная болгарка в помощь.
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96
Евгений 4 часа назад
Всё правильно сделали
Всё правильно сделалиПосмотреть
Всё правильно сделали
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3k
Трям 4 часа назад
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