Возлюбленная смерти ходит скорбеть на чужие похороны

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Джин Тренд-Хилл из Ислингтона в Лондоне - художница, которую привлекает смерть. Она любит гулять на кладбищах и с готовностью приходит на похороны людей, которых она никогда не видела, и у которых не было друзей или семьи, чтобы оплакать их.
Сама Тренд-Хилл, актриса, художница и фотограф,, которой сейчас 55 лет, рано познала потерю: ее отец скончался, когда ей было всего 14, а мать - когда ей было 20. В 2012 году Tона зашла в небольшую церковь, которой хотела полюбоваться, и обнаружила, что там идет похоронная служба. Она осталась на ней до конца, скрываясь в задних рядах, и этот опыт произвел на нее большое впечатление. Вскоре после этого к ней обратился работник кладбища, где она прогуливалась, и попросил ее присутствовать на похоронах ветерана, на котором некому было присутствовать, и она согласилась. Этот акт доброты положил начало традиции — с тех пор на кладбище, которое она часто посещала, рабочие стали просить ее присутствовать на похоронах умерших людей, у которых не было родственников. Хотя она и потеряла точный счет, она точно знает, что была скорбящей на более чем 200 похоронах совершенно незнакомых людей. «Я поняла, что каждый человек достоин скорби, каждый прожил свою жизнь и должен иметь кого-то рядом, чтобы помнить о нем, когда он умрет», — говорит Тренд-Хилл.
Смерть с окружающими ее ритуалами и символами интригует еТренд-Хилл. С юных лет она часами рисовала и фотографировала жутковатые и красивые викторианские кладбища Лондона. «Меня всегда завораживала смерть, с самого детства», — говорит художница. Она видит таинственную и неземную красоту, окружающую смерть, и рассматривает кладбища как открытые художественные галереи. Она признает важность забытых людей и того, что у каждого должен быть кто-то, кто станет свидетелем их ухода.
Тренд-Хиллтратит время на уборку и уход за кладбищами, посещая кладбища по всему миру. Ее необычная страсть привела ее к получению докторской степени в сфере изучения смерти, что позволило ей работать историком кладбища. В ее книге One Designer Clad Foot in the Grave (Лизайнер с ногой в могиле) рассказывается о ее пути от счастливого детства, когда она росла в Лондоне, до того, как домашнее насилие и хроническая болезнь перевернули ее жизнь, и как она впоследствии стала известным фотографом, занималась реставрацией и сохранением памятников. Как рассказала в своей книге Тренд-Хилл, ее даже пригласили сняться в кино после того, как кинорежиссер заметил ее на кладбище.
Теперь, когда о ее пристрастии к кладбищам и похоронным службам хорошо известно, Trend-Hill получает приглашения на проводы в соцсетях. Несмотря на то, что она присутствует на похоронах виртуально, она может надеть траурное платье, если ее об этом попросят. «Смерть никогда меня не пугала, — признается Тренд-Хилл. - Я надеюсь, что смогу сделать ее менее пугающей для людей. Это мой способ сделать мир лучше».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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