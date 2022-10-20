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Возлюбленная смерти ходит скорбеть на чужие похороны

Возлюбленная смерти ходит скорбеть на чужие похороны

Автор:
20 октября 2022 13:42
Сообщество : Истории
Метки: Джин Тренд-Хилл   возлюбленная смерти   история   кладбища   лондон   похороны   смерть   художница   
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Джин Тренд-Хилл из Ислингтона в Лондоне - художница, которую привлекает смерть. Она любит гулять на кладбищах и с готовностью приходит на похороны людей, которых она никогда не видела, и у которых не было друзей или семьи, чтобы оплакать их.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джин Тренд-Хилл   возлюбленная смерти   история   кладбища   лондон   похороны   смерть   художница   
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13  комментариев
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83
Sata33 Час назад
О , таких не мало , у меня коллега любит гулять по кладбищам , к чести сказать там бывает интересно и красиво .
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8k
Shtoppi 38 минут назад
Очень похоже на психопатологию.
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18k
сергей костюнин 45 минут назад
Патология ((
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8k
Борис Карабанов 47 минут назад
Две могилы на титульном снимке: что там за история с охраной могил. Я уже забыл. Кто напомнит?
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7k
GROMOZEKA Час назад
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2k
SHAGREEN Час назад
Ипанутая. Не удивлюсь, если через пару десятков лет у нее на заднем дворе найдут пару десятков скелетов.
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1k
ChePaev Час назад
лопату ей дайте, и заставьте рыть могилы и страсть к кладбищам сразу пройдет
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144
Feto13 Час назад
Ну,что сказать...
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