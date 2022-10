Возлюбленная смерти ходит скорбеть на чужие похороны

Тренд-Хиллтратит время на уборку и уход за кладбищами, посещая кладбища по всему миру. Ее необычная страсть привела ее к получению докторской степени в сфере изучения смерти, что позволило ей работать историком кладбища. В ее книге One Designer Clad Foot in the Grave (Лизайнер с ногой в могиле) рассказывается о ее пути от счастливого детства, когда она росла в Лондоне, до того, как домашнее насилие и хроническая болезнь перевернули ее жизнь, и как она впоследствии стала известным фотографом, занималась реставрацией и сохранением памятников. Как рассказала в своей книге Тренд-Хилл, ее даже пригласили сняться в кино после того, как кинорежиссер заметил ее на кладбище.