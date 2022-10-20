Возлюбленная смерти ходит скорбеть на чужие похороны

Сама Тренд-Хилл, актриса, художница и фотограф,, которой сейчас 55 лет, рано познала потерю: ее отец скончался, когда ей было всего 14, а мать - когда ей было 20. В 2012 году Tона зашла в небольшую церковь, которой хотела полюбоваться, и обнаружила, что там идет похоронная служба. Она осталась на ней до конца, скрываясь в задних рядах, и этот опыт произвел на нее большое впечатление. Вскоре после этого к ней обратился работник кладбища, где она прогуливалась, и попросил ее присутствовать на похоронах ветерана, на котором некому было присутствовать, и она согласилась. Этот акт доброты положил начало традиции — с тех пор на кладбище, которое она часто посещала, рабочие стали просить ее присутствовать на похоронах умерших людей, у которых не было родственников. Хотя она и потеряла точный счет, она точно знает, что была скорбящей на более чем 200 похоронах совершенно незнакомых людей. «Я поняла, что каждый человек достоин скорби, каждый прожил свою жизнь и должен иметь кого-то рядом, чтобы помнить о нем, когда он умрет», — говорит Тренд-Хилл.