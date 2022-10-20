Бутылка кефира, полбатона

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Нарезной батон — одна из ярких примет советского быта. Кто не обедал в студенческие годы батоном с бутылкой кефира? И надо сказать, изобретение это было настолько удачным, что дожило до сегодняшнего дня. Еще бы качество этого батона не подводило.
Быстрое питание по-советски с неподражаемым вкусом. Для чего на хлебе делали разметку и что она обозначала? Нарезной батон сегодня – это "Еда с историей".
А началась она в тридцатых годах прошлого века в СССР. Граждане и гражданки тогда впервые в восторге устремились из булочных домой, чтобы попробовать новинку, которая в товарных ведомостях обозначалась по-канцелярски скупо: батон нарезной.
А началась она в тридцатых годах прошлого века в СССР. Граждане и гражданки тогда впервые в восторге устремились из булочных домой, чтобы попробовать новинку, которая в товарных ведомостях обозначалась по-канцелярски скупо: батон нарезной.
А вкусным, несмотря на столь строгое, если не сказать скучное, наименование, он оказался невероятно! Румяная хрустящая корочка, нежный мякиш со сливочным ароматом – съесть половину изделия враз можно было не задумываясь. До того, конечно, хлеб имелся – и белый, в том числе. Однако новая рецептура, разработанная советскими технологами пищевого производства, получилась совершенно неподражаемой и ни на что из прошлого непохожей. Более того: она отвечала запросам прогрессивной современности.
Павел Сюткин, историк кухни:
– Появление нарезного батона совпало у нас с изобретением новых колбас, в частности, докторской колбасы, и вообще с оживлением темы бутерброда. Бутерброд, конечно, был известен и в петровские времена, но какой-то серьёзной роли он не играл. А вот во второй половине 30-х начинают пропагандировать быстрое питание, что-то до работы поесть, взять с собой, в рабочий полдень перекусить. В этом смысле нарезной батон был чрезвычайно удобен, именно для таких бутербродных целей.
Тот, советский батон, имел несколько косых надрезов на поверхности. Собственно, поэтому он и назывался нарезным, а вовсе не потому, что был поделен на отдельные ломтики, как практикуется сейчас. Версии о происхождении этих надрезов разнятся. Есть мнение, что такая мера позволяет изделию при выпечке сохранить форму, другое предположение – якобы по рискам батон удобнее надламывать в отсутствие ножа.
Есть ещё вариант: изделия по насечкам различали. У нарезного было пять косых надрезов, у подмосковного – два. Студенческий батон имел одну продольную полосу, а горчичный и вовсе стоял наособицу, его украшали проколы.
Есть ещё вариант: изделия по насечкам различали. У нарезного было пять косых надрезов, у подмосковного – два. Студенческий батон имел одну продольную полосу, а горчичный и вовсе стоял наособицу, его украшали проколы.
Приготовление батона на советских хлебозаводах проходило неспешно – занимал процесс 7-8 часов. Это время было необходимо для того, чтобы опара поднялась, а также для последующей расстойки теста. Сегодня масштабы массовых производств не позволяют тратить столько времени на простую булку, поэтому используются всевозможные добавки и стимуляторы созревания теста. С их приходом, а также с внедрением целлофановой упаковки, ушёл "тот самый" советский вкус. Впрочем, никто не запрещает попробовать возродить его на собственной кухне.
Хозяйке на заметку:
перед отправлением заготовки в духовку следует обильно сбрызнуть её холодной водой. Через 12 минут выпечки батон нужно смазать взбитым яйцом или молоком – так у изделия образуется глянцевая румяная корочка.
Что можно приготовить с батоном, кроме бутерброда?
Да всё, что угодно.
Гренки, вымоченные в яйце и обжаренные на растительном масле. Или сухарики с любыми специями – подсушенные в духовке. Батон добавляют в фарш для котлет – он придаёт воздушности. Из него делают мега-сэндвичи или превращают в эдакое пирожное, смазав маслом и вареньем.
Ну а проще – взять кусок свежего батона, стакан кефира или молока и отобедать с удовольствием, как в советские времена. Стоит такой перекус копейки, он питателен и, чего греха таить – очень вкусен.
Такая вот история.
Да всё, что угодно.
Гренки, вымоченные в яйце и обжаренные на растительном масле. Или сухарики с любыми специями – подсушенные в духовке. Батон добавляют в фарш для котлет – он придаёт воздушности. Из него делают мега-сэндвичи или превращают в эдакое пирожное, смазав маслом и вареньем.
Ну а проще – взять кусок свежего батона, стакан кефира или молока и отобедать с удовольствием, как в советские времена. Стоит такой перекус копейки, он питателен и, чего греха таить – очень вкусен.
Такая вот история.
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-Сорок один, ем один!
-Ты чё, я тебе всегда даю, сорок восемь, половину просим.
-Ладно.
Вкуснотища.
Да и кефир... забыли выбор молочных продуктов?) Мне ряженка нравилась.
Сейчас я пью кефир и действительно вкус много лучше. Раньше его любили алкоголики с утра для опохмела.