Бутылка кефира, полбатона

Что можно приготовить с батоном, кроме бутерброда?

Да всё, что угодно.

Гренки, вымоченные в яйце и обжаренные на растительном масле. Или сухарики с любыми специями – подсушенные в духовке. Батон добавляют в фарш для котлет – он придаёт воздушности. Из него делают мега-сэндвичи или превращают в эдакое пирожное, смазав маслом и вареньем.

Ну а проще – взять кусок свежего батона, стакан кефира или молока и отобедать с удовольствием, как в советские времена. Стоит такой перекус копейки, он питателен и, чего греха таить – очень вкусен.

Такая вот история.