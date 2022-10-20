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Бутылка кефира, полбатона

Бутылка кефира, полбатона

Автор:
20 октября 2022 11:53
Метки: Бутылка кефира   Еда   СССР   история   полбатона   факты   
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Нарезной батон — одна из ярких примет советского быта. Кто не обедал в студенческие годы батоном с бутылкой кефира? И надо сказать, изобретение это было настолько удачным, что дожило до сегодняшнего дня. Еще бы качество этого батона не подводило.
Быстрое питание по-советски с неподражаемым вкусом. Для чего на хлебе делали разметку и что она обозначала? Нарезной батон сегодня – это "Еда с историей".

А началась она в тридцатых годах прошлого века в СССР. Граждане и гражданки тогда впервые в восторге устремились из булочных домой, чтобы попробовать новинку, которая в товарных ведомостях обозначалась по-канцелярски скупо: батон нарезной.
А вкусным, несмотря на столь строгое, если не сказать скучное, наименование, он оказался невероятно! Румяная хрустящая корочка, нежный мякиш со сливочным ароматом – съесть половину изделия враз можно было не задумываясь. До того, конечно, хлеб имелся – и белый, в том числе. Однако новая рецептура, разработанная советскими технологами пищевого производства, получилась совершенно неподражаемой и ни на что из прошлого непохожей. Более того: она отвечала запросам прогрессивной современности.

Павел Сюткин, историк кухни:

– Появление нарезного батона совпало у нас с изобретением новых колбас, в частности, докторской колбасы, и вообще с оживлением темы бутерброда. Бутерброд, конечно, был известен и в петровские времена, но какой-то серьёзной роли он не играл. А вот во второй половине 30-х начинают пропагандировать быстрое питание, что-то до работы поесть, взять с собой, в рабочий полдень перекусить. В этом смысле нарезной батон был чрезвычайно удобен, именно для таких бутербродных целей.
Тот, советский батон, имел несколько косых надрезов на поверхности. Собственно, поэтому он и назывался нарезным, а вовсе не потому, что был поделен на отдельные ломтики, как практикуется сейчас. Версии о происхождении этих надрезов разнятся. Есть мнение, что такая мера позволяет изделию при выпечке сохранить форму, другое предположение – якобы по рискам батон удобнее надламывать в отсутствие ножа.

Есть ещё вариант: изделия по насечкам различали. У нарезного было пять косых надрезов, у подмосковного – два. Студенческий батон имел одну продольную полосу, а горчичный и вовсе стоял наособицу, его украшали проколы.
Приготовление батона на советских хлебозаводах проходило неспешно – занимал процесс 7-8 часов. Это время было необходимо для того, чтобы опара поднялась, а также для последующей расстойки теста. Сегодня масштабы массовых производств не позволяют тратить столько времени на простую булку, поэтому используются всевозможные добавки и стимуляторы созревания теста. С их приходом, а также с внедрением целлофановой упаковки, ушёл "тот самый" советский вкус. Впрочем, никто не запрещает попробовать возродить его на собственной кухне.

Хозяйке на заметку:

перед отправлением заготовки в духовку следует обильно сбрызнуть её холодной водой. Через 12 минут выпечки батон нужно смазать взбитым яйцом или молоком – так у изделия образуется глянцевая румяная корочка.
Что можно приготовить с батоном, кроме бутерброда?
Да всё, что угодно.
Гренки, вымоченные в яйце и обжаренные на растительном масле. Или сухарики с любыми специями – подсушенные в духовке. Батон добавляют в фарш для котлет – он придаёт воздушности. Из него делают мега-сэндвичи или превращают в эдакое пирожное, смазав маслом и вареньем.
Ну а проще – взять кусок свежего батона, стакан кефира или молока и отобедать с удовольствием, как в советские времена. Стоит такой перекус копейки, он питателен и, чего греха таить – очень вкусен.
Такая вот история.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бутылка кефира   Еда   СССР   история   полбатона   факты   
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14  комментариев
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6k
newegg Час назад
Надрезы на тесте помогают избежать появления трещин при расширении батона во время выпечки. А не эта фигня что в статье.
Кроме батона, разрез делали на большом круглом хлебе, один длинный разрез. Этот хлеб был дороже батона и вкуснее.

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26k
Лис 15 минут назад
Летом было хорошо батон с мороженым навернуть. Что уж тут говорить, в Союзе и хлебушко, и молочка вкуснее были. Теперь, кстати, можем без кисломолочных продуктов остаться, закваска на большинстве заводов импортная.
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26k
SerGProS 45 минут назад
Молоко с "колоском" и батон..А ломоть черного хлеба (буханка ,хлеб Дарницкий) с не рафинированным подсолнечным маслом "с запахом семечек" посыпанный солью?Ммм
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2k
Лёха 58 минут назад
Студентами часто питались батоном, намазанным майонезом. Особенно утром.
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5k
jfk Час назад
Помню в детстве сдал бутылки, найденные на улице и купил стеклянную бутылку молока и батон и в подъезде слопал. Причем сладкое купить и в голову
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26k
Ваня Час назад
кефир и булочка сдобная, вот где были кайфы...

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16k
Вася Час назад
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда нравилась "булка" белого, пусть сделан кирпичом, но что с того? Корочка вкуснее. Да и сам хлеб часто привозили свежим и еще горячим.
Да и кефир... забыли выбор молочных продуктов?) Мне ряженка нравилась.
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