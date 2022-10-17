Долгая поездка на дилижансе безголового пассажира

Фотограф Джеймс Кидд в 1990-х годах прибыл в туристический городок Тумстоун, штат Аризона для пополнения копилки работ атмосферными снимками старых зданий и дилижансов. Поскольку в городе очень хорошо сохранена атмосфера настоящего Дикого Запада.

Когда Кидд делал фото, то заметил на снимке фигуру высокого человека, остановившегося рядом с дилижансом. И у этого персонажа отсутствовала голова.

Фотограф исключил сбой камеры или ошибку, поскольку фигура была четкой, была отлично различима одежда. Все коллеги, которым Джеймс показал пленку и фото, сошлись во мнении, что они настоящие, без признаков вмешательств и ретуши.