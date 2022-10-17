Долгая поездка на дилижансе безголового пассажира

Фото этого явления в Сети имеется, но очень плохого качества. А вот созданная по его мотивам картина Лоры П. позволяет хорошо рассмотреть и понять, что на ней запечатлено нечто очень странное. И необъяснимое.
Фотограф Джеймс Кидд в 1990-х годах прибыл в туристический городок Тумстоун, штат Аризона для пополнения копилки работ атмосферными снимками старых зданий и дилижансов. Поскольку в городе очень хорошо сохранена атмосфера настоящего Дикого Запада.
Когда Кидд делал фото, то заметил на снимке фигуру высокого человека, остановившегося рядом с дилижансом. И у этого персонажа отсутствовала голова.
Фотограф исключил сбой камеры или ошибку, поскольку фигура была четкой, была отлично различима одежда. Все коллеги, которым Джеймс показал пленку и фото, сошлись во мнении, что они настоящие, без признаков вмешательств и ретуши.
На одной из выставок побывала художница Лора П, на которую снимок произвел столь сильное впечатление, что она ощутила такой сильный творческий зуд, что незамедлительно села за написание картины по мотивам снимка. Лора уверяла, что она очень земной и практичный человек и не верит во всякую потустороннюю чепуху.
Готовую картину она отнесла в офис. Но спустя всего три дня сотрудники попросили забрать полотно: каждый раз утром оно висело криво, хотя его постоянно поправляли, возвращая в исходное положение. Плюс к этому, с момента появления картины в офисе не завершились удачно ни одни переговоры. А со стола того кабинета, где она висела, странным образом стали пропадать документы. Хотя раньше такого не случалось.
Лора забрала полотно и повесила у себя. И странности начались уже в их с мужем доме. Неожиданная протечка в крыше, объяснить которую не смогли мастера. А когда картину вынесли в другую комнату, то протечка пропала сама собой. Рассыпанная соль, хотя в доме не было ни детей, ни домашних питомцев. Расколотый за мгновение прямо на виду у людей стакан, осколок которого исчез в неизвестном направлении.
Несколько человек, которые брали домой снимки работ Лоры, жаловались на присутствие каких-то странных призрачных фигур. Когда фото возвращали художнице, все прекращалось. Несмотря на странности, Лора отказалась избавляться от картины, считая ее своего рода талисманом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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