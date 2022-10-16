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Интересные фотопробы советских актеров

Интересные фотопробы советских актеров

Автор:
16 октября 2022 22:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
389
33
В СССР слова «кастинг» не знали. Актеры, претендующие на роль в фильме, проходили кино- и фотопробы, получая за это рублей 20-30 гонорара.
На одну и ту же роль пробовались иногда десятки артистов, которых сегодня ну просто невозможно представить в этих образах.
Д’Артаньяна, например, мог сыграть Владимир Высоцкий, а роль Шурика в «Кавказской пленнице» Олег Видов...
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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1  комментарий
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Алексей Час назад
А Евстигнеев Грозного все-таки сыграл.
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