Интересные фотопробы советских актеров

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В СССР слова «кастинг» не знали. Актеры, претендующие на роль в фильме, проходили кино- и фотопробы, получая за это рублей 20-30 гонорара.
На одну и ту же роль пробовались иногда десятки артистов, которых сегодня ну просто невозможно представить в этих образах.
Д’Артаньяна, например, мог сыграть Владимир Высоцкий, а роль Шурика в «Кавказской пленнице» Олег Видов...
Интересного просмотра!
На одну и ту же роль пробовались иногда десятки артистов, которых сегодня ну просто невозможно представить в этих образах.
Д’Артаньяна, например, мог сыграть Владимир Высоцкий, а роль Шурика в «Кавказской пленнице» Олег Видов...
Интересного просмотра!
2.
Фильмы Леонида Гайдая
Фотопробы Евгения Лебедева, Юрия Яковлева и Евгения Евстигнеева на роль Ивана Васильевича в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». (Снялся Ю. Яковлев.)
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3.
Фотопробы Андрея Миронова, Вячеслава Невинного и Леонида Куравлева на роль Милославского в том же фильме. (Сыграл Л. Куравлев.)
10.
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова
Фотопробы Александра Кайдановского и Василия Ливанова на роль Холмса. (Сыграл В. Ливанов.)
12.
«Гусарская баллада» Эльдара Рязанова
Фотопробы Людмилы Гурченко на роль Шурочки Азаровой. (Сыграла Л. Голубкина.)
13.
Еще три претендентки на главную женскую роль — Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева и Валентина Малявина.
14.
«Девчата» Юрия Чулюкина
Фотопробы Валентины Малявиной на роль Тоси (сыграла Н. Румянцева) и Аллы Ларионовой на роль Анфисы (сыграла С. Дружинина).
15.
«Мы из джаза» Карена Шахназарова
Фотопробы Любови Полищук и Елены Цыплаковой на роль Кэт. (Сыграла Е. Цыплакова.)
16.
«Война и мир» Сергея Бондарчука
Фотопробы Ларисы Голубкиной и Людмилы Марченко на роль Наташи Ростовой. (Сыграла Л. Савельева.)
18.
Фотопробы Кирилла Лаврова и Иннокентия Смоктуновского на роль Андрея Болконского. (Сыграл В. Тихонов.)
19.
На роль А. Болконского пробовались также Эдуард Марцевич и Юрий Соломин. (Э. Марцевич в итоге сыграл Друбецкого.)
22.
Неизвестный Высоцкий
Фотопробы на роль сотника Степана в «Андрее Рублеве» Тарковского. (Сыграл Н. Граббе.)
23.
Высоцкий пробуется на роль Блюхера в «Маршальской звезде». (Сыграл Н. Губенко.) И, возможно, на роль генерала Чарноты в «Беге». (Сыграл М. Ульянов.)
26.
На роль Сирано пробовались также Ефремов, Юрский и Евтушенко, Рязанов выбрал последнего, потому что хотел снимать в этой роли поэта. К огорчению Высоцкого, его Рязанов в поэты не зачислил.
27.
Фотопробы на роли пограничника в «Над Тиссой», д’Артаньяна, матроса-анархиста в «Красной площади». (Матроса сыграл С. Никоненко.)
28.
Фотопробные поиски мужа для героини Инны Чуриковой в «Прошу слова» Глеба Панфилова. Здесь пробуются Высоцкий и Ширвиндт (сыграл Николай Губенко)
29.
Пробы Олега Янковского
Актер пробовался на роли Якова Олейникова в «Вечном зове», Владика в «Еще раз про любовь», Дзержинского в «Особых примет нет». (Эти роли сыграли соответственно В. Бирюков, В. Комратов, П. Гарлицкий.)
31.
Фотопробы на роль Катюши Масловой в фильм «Воскресение» Швейцера — Татьяна Лаврова, Зинаида Кириенко, Валентина Малявина (сыграла Тамара Сёмина)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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