Интересные фотопробы советских актеров

В СССР слова «кастинг» не знали. Актеры, претендующие на роль в фильме, проходили кино- и фотопробы, получая за это рублей 20-30 гонорара.

На одну и ту же роль пробовались иногда десятки артистов, которых сегодня ну просто невозможно представить в этих образах.

Д’Артаньяна, например, мог сыграть Владимир Высоцкий, а роль Шурика в «Кавказской пленнице» Олег Видов...

Интересного просмотра!

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2. Фильмы Леонида Гайдая 0 Фотопробы Евгения Лебедева, Юрия Яковлева и Евгения Евстигнеева на роль Ивана Васильевича в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». (Снялся Ю. Яковлев.)

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3. 0 Фотопробы Андрея Миронова, Вячеслава Невинного и Леонида Куравлева на роль Милославского в том же фильме. (Сыграл Л. Куравлев.)

4. 0 Три царицы оттуда же — Наталья Гундарева, Светлана Светличная, Наталья Селезнева.

5. 0 Фотопробы Нонны Мордюковой на роль мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев».

6. 0 Фотопробы Натальи Селезневой на роль Нины в «Кавказской пленнице». (Сыграла Н. Варлей.)

7. 0 Фотопробы Натальи Кустинской на ту же роль.

8. 0 Фотопробы Марианны Вертинской на ту же роль.

9. 0 Фотопробы Олега Видова на роль Шурика в «Кавказской пленнице». (Сыграл А. Демьяненко.)

10. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова 0 Фотопробы Александра Кайдановского и Василия Ливанова на роль Холмса. (Сыграл В. Ливанов.)

11. «Приключения Буратино» Леонида Нечаева 0 Парочка несостоявшихся Буратино. (Сыграл Д. Иосифов.)

12. «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова 0 Фотопробы Людмилы Гурченко на роль Шурочки Азаровой. (Сыграла Л. Голубкина.)

13. 0 Еще три претендентки на главную женскую роль — Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева и Валентина Малявина.

14. «Девчата» Юрия Чулюкина 0 Фотопробы Валентины Малявиной на роль Тоси (сыграла Н. Румянцева) и Аллы Ларионовой на роль Анфисы (сыграла С. Дружинина).

15. «Мы из джаза» Карена Шахназарова 0 Фотопробы Любови Полищук и Елены Цыплаковой на роль Кэт. (Сыграла Е. Цыплакова.)

16. «Война и мир» Сергея Бондарчука 0 Фотопробы Ларисы Голубкиной и Людмилы Марченко на роль Наташи Ростовой. (Сыграла Л. Савельева.)

17. 0 Еще две претендентки на роль Наташи — Валентина Малявина и Людмила Гурченко.

18. 0 Фотопробы Кирилла Лаврова и Иннокентия Смоктуновского на роль Андрея Болконского. (Сыграл В. Тихонов.)

19. 0 На роль А. Болконского пробовались также Эдуард Марцевич и Юрий Соломин. (Э. Марцевич в итоге сыграл Друбецкого.)

20. 0 Фотопробы Андрея Кончаловского на роль Пьера Безухова. (Сыграл С. Бондарчук.)

21. 0 Никита Михалков почти стал Петей Ростовым. (Сыграл С. Ермилов.)

22. Неизвестный Высоцкий 0 Фотопробы на роль сотника Степана в «Андрее Рублеве» Тарковского. (Сыграл Н. Граббе.)

23. 0 Высоцкий пробуется на роль Блюхера в «Маршальской звезде». (Сыграл Н. Губенко.) И, возможно, на роль генерала Чарноты в «Беге». (Сыграл М. Ульянов.)

24. 0 Фотопробы на роль Пугачева. (Сыграл Е. Матвеев.)

25. 0 Фотопробы на роль Сирано де Бержерака (несостоявшийся фильм Рязанова).

26. 0 На роль Сирано пробовались также Ефремов, Юрский и Евтушенко, Рязанов выбрал последнего, потому что хотел снимать в этой роли поэта. К огорчению Высоцкого, его Рязанов в поэты не зачислил.

27. 0 Фотопробы на роли пограничника в «Над Тиссой», д’Артаньяна, матроса-анархиста в «Красной площади». (Матроса сыграл С. Никоненко.)

28. 0 Фотопробные поиски мужа для героини Инны Чуриковой в «Прошу слова» Глеба Панфилова. Здесь пробуются Высоцкий и Ширвиндт (сыграл Николай Губенко)

29. Пробы Олега Янковского 0 Актер пробовался на роли Якова Олейникова в «Вечном зове», Владика в «Еще раз про любовь», Дзержинского в «Особых примет нет». (Эти роли сыграли соответственно В. Бирюков, В. Комратов, П. Гарлицкий.)

30. Пробы Екатерины Савиновой 0 Самые выразительные фотопробы актрисы на разные роли.

31. 0 Фотопробы на роль Катюши Масловой в фильм «Воскресение» Швейцера — Татьяна Лаврова, Зинаида Кириенко, Валентина Малявина (сыграла Тамара Сёмина)

32. 0 Атос, ну или граф де Ла Фер, если вам будет угодно, в исполнении Юрия Соломина.