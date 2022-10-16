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Интересные снимки советских артистов

Интересные снимки советских артистов

Автор:
16 октября 2022 22:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
596
21
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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1k
WithU 4 часа назад
Знатно рыжего обосрали , написав « один из Иванушек» .
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−6
[email protected] Полчаса назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА/ ЛУПА БЫДЛО !

СДАВАЙТЕСЬ ВЕЛИКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ УКРАИНЫ И ВАША МАМИНА ПЭЗДА БУДЕТ ЦЕЛОЙ ! ИНАЧЕ КАПУТ ! ЯЯ ПОЛНЫЙ КАПУТ !
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863
ezh28 4 часа назад
Комментарий к фото
А кто это?
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