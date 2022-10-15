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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
2.
10 августа 1992 года.
Рано утром корабль «Союз ТМ-14» с космонавтами Александром Викторенко, Александром Калери и Мишелем Тонини отстыковался от станции и взял курс на Землю. Сначала все шло гладко. Неприятности начались на заключительном участке спуска.
Из-за сильного ветра спускаемый аппарат начал раскачиваться на стропах. В момент срабатывания двигателей мягкой посадки газовые струи были направлены не вниз, а немного вбок. Спускаемый аппарат довольно сильно ударился о Землю и перевернулся. Космонавты оказались висящими вниз головой, накрепко пристегнутые к ложементам. Удар был настолько сильным, что ложемент Калери сместился со своего места, а вокруг шеи бортинженера обвились фурнитура переговорной системы и шланг подачи воздуха, затруднив дыхание.
Минут десять космонавты висели в таком положении, пытаясь освободиться. К счастью, подоспели поисковики и приступили к открытию люка. Но и это удалось сделать далеко не сразу — в замок люка попала и намоталась на него петлеобразная ручка, с помощью которой обычно экипаж выбирается из спускаемого аппарата. Поисковикам не удалось даже приоткрыть люк.
Казалось, ситуация безвыходная. Положение дел спас командир, он сумел перерезать петлю. Люк открылся.
На следующий день космонавты были награждены орденами Дружбы народов, а Калери (первый полёт) получил звание Героя РФ, и почетное звание летчик-космонавт РФ
Рано утром корабль «Союз ТМ-14» с космонавтами Александром Викторенко, Александром Калери и Мишелем Тонини отстыковался от станции и взял курс на Землю. Сначала все шло гладко. Неприятности начались на заключительном участке спуска.
Из-за сильного ветра спускаемый аппарат начал раскачиваться на стропах. В момент срабатывания двигателей мягкой посадки газовые струи были направлены не вниз, а немного вбок. Спускаемый аппарат довольно сильно ударился о Землю и перевернулся. Космонавты оказались висящими вниз головой, накрепко пристегнутые к ложементам. Удар был настолько сильным, что ложемент Калери сместился со своего места, а вокруг шеи бортинженера обвились фурнитура переговорной системы и шланг подачи воздуха, затруднив дыхание.
Минут десять космонавты висели в таком положении, пытаясь освободиться. К счастью, подоспели поисковики и приступили к открытию люка. Но и это удалось сделать далеко не сразу — в замок люка попала и намоталась на него петлеобразная ручка, с помощью которой обычно экипаж выбирается из спускаемого аппарата. Поисковикам не удалось даже приоткрыть люк.
Казалось, ситуация безвыходная. Положение дел спас командир, он сумел перерезать петлю. Люк открылся.
На следующий день космонавты были награждены орденами Дружбы народов, а Калери (первый полёт) получил звание Героя РФ, и почетное звание летчик-космонавт РФ
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10.
Новая модель ВАЗ-2110, прекрасная по всем параметрам и конкурентоспособная, разработана производственным объединением „ВАЗ“, — сообщил его генеральный директор В. Каданников.
Массовое производство этой модели завод планировал начать в конце 1992 года, однако финансовые трудности, в первую очередь с валютой, необходимой для закупки оборудования, сорвали первоначальные планы. Не надо забывать, что доводка образцов новой модели совместно с «Порше» шла небесплатно, что контракт с «Дженерал моторс» о поставках и последующем собственном производстве электронных систем управления двигателем тоже стоил немалых денег.
Машины «Лада» хорошо идут за рубежом — ежегодно примерно по 300 тысяч — но валютных поступлений от них недостаточно. Поэтому ВАЗ обратился за помощью к некоторым солидным западным банкам, которые согласились дать кредит в полтора миллиарда долларов под гарантии российского производства. Каданников подчеркнул, что «сейчас правительство такие гарантии предоставило».
Генеральный директор ВАЗа утверждает, что подорожание «лад» — вынужденная мера. Он заявил: «Наших валютных и биржевых возможностей не хватает, чтобы покрыть дефицит бюджета объединения. Из двух зол — или перестать вообще собирать автомобили и оставить без работы минимум 100 тысяч человек, или продолжить выпуск машин по запредельным ценам — мы выбрали меньшее».
«За рулём» октябрь 1992 года.
А что же ВАЗ-2110? Ведь модели, которые эта машина призвана заменить, все уж с «о-о-очень длинной бородой»: ВАЗ-2106 выпускается с 1976 года, «2105» — с 1980-го, «2107» — с 1982-го! Может, все-таки с 1993 года?
В итоге первые ВАЗ-2110 были выпущены 27 июня 1995 г. в опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа, серийное производство развернуто с августа 1996 г., продажи начались в ноябре того же года.
Массовое производство этой модели завод планировал начать в конце 1992 года, однако финансовые трудности, в первую очередь с валютой, необходимой для закупки оборудования, сорвали первоначальные планы. Не надо забывать, что доводка образцов новой модели совместно с «Порше» шла небесплатно, что контракт с «Дженерал моторс» о поставках и последующем собственном производстве электронных систем управления двигателем тоже стоил немалых денег.
Машины «Лада» хорошо идут за рубежом — ежегодно примерно по 300 тысяч — но валютных поступлений от них недостаточно. Поэтому ВАЗ обратился за помощью к некоторым солидным западным банкам, которые согласились дать кредит в полтора миллиарда долларов под гарантии российского производства. Каданников подчеркнул, что «сейчас правительство такие гарантии предоставило».
Генеральный директор ВАЗа утверждает, что подорожание «лад» — вынужденная мера. Он заявил: «Наших валютных и биржевых возможностей не хватает, чтобы покрыть дефицит бюджета объединения. Из двух зол — или перестать вообще собирать автомобили и оставить без работы минимум 100 тысяч человек, или продолжить выпуск машин по запредельным ценам — мы выбрали меньшее».
«За рулём» октябрь 1992 года.
А что же ВАЗ-2110? Ведь модели, которые эта машина призвана заменить, все уж с «о-о-очень длинной бородой»: ВАЗ-2106 выпускается с 1976 года, «2105» — с 1980-го, «2107» — с 1982-го! Может, все-таки с 1993 года?
В итоге первые ВАЗ-2110 были выпущены 27 июня 1995 г. в опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа, серийное производство развернуто с августа 1996 г., продажи начались в ноябре того же года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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