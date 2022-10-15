10.

Новая модель ВАЗ-2110, прекрасная по всем параметрам и конкурентоспособная, разработана производственным объединением „ВАЗ“, — сообщил его генеральный директор В. Каданников.



Массовое производство этой модели завод планировал начать в конце 1992 года, однако финансовые трудности, в первую очередь с валютой, необходимой для закупки оборудования, сорвали первоначальные планы. Не надо забывать, что доводка образцов новой модели совместно с «Порше» шла небесплатно, что контракт с «Дженерал моторс» о поставках и последующем собственном производстве электронных систем управления двигателем тоже стоил немалых денег.



Машины «Лада» хорошо идут за рубежом — ежегодно примерно по 300 тысяч — но валютных поступлений от них недостаточно. Поэтому ВАЗ обратился за помощью к некоторым солидным западным банкам, которые согласились дать кредит в полтора миллиарда долларов под гарантии российского производства. Каданников подчеркнул, что «сейчас правительство такие гарантии предоставило».



Генеральный директор ВАЗа утверждает, что подорожание «лад» — вынужденная мера. Он заявил: «Наших валютных и биржевых возможностей не хватает, чтобы покрыть дефицит бюджета объединения. Из двух зол — или перестать вообще собирать автомобили и оставить без работы минимум 100 тысяч человек, или продолжить выпуск машин по запредельным ценам — мы выбрали меньшее».



«За рулём» октябрь 1992 года.



А что же ВАЗ-2110? Ведь модели, которые эта машина призвана заменить, все уж с «о-о-очень длинной бородой»: ВАЗ-2106 выпускается с 1976 года, «2105» — с 1980-го, «2107» — с 1982-го! Может, все-таки с 1993 года?



В итоге первые ВАЗ-2110 были выпущены 27 июня 1995 г. в опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа, серийное производство развернуто с августа 1996 г., продажи начались в ноябре того же года.