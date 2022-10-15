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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
15 октября 2022 21:46
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
941
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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8  комментариев
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7k
au3 3 часа назад
Постиндустриальная экономика ЕС :)
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2k
Froll Минуту назад
Jawa клёвая.
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4k
Гур 2 часа назад
Мути клёвая...
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5k
Котэ 3 часа назад
Мутти супер! Нагиева частенько тогда подвозил из Лахты (у меня подружка работала на радио Модерн, трепло самовлюблённое)
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38
Евгений 3 часа назад
"Салтыкова клёвая, прёшь её?"
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43k
Валерий 3 часа назад
Салтыкова клёвая
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13k
banzai7 3 часа назад
Спасибо за Орнеллу Мути. Последняя баба так себе.
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39k
Мойша 3 часа назад
Комментарий к фото
Как будто что-то изменилось сегодня. Считается. что более 200к сорвались за бугор от мобилизации, но что-то остановилось?
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