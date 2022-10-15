Фото из прошлого. "Новая жизнь"

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Я нахожу старые фото и пытаюсь придать им новую жизнь,новый взгляд добавив чёткости и цвета.
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АНТИФИШКИ
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