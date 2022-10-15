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Фото из прошлого. "Новая жизнь"

Фото из прошлого. "Новая жизнь"

Автор:
15 октября 2022 03:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Россия   СССР   история   люди   фото   фотографии   
995
13

Я нахожу старые фото и пытаюсь придать им новую жизнь,новый взгляд добавив чёткости и цвета.

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Метки: Россия   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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4  комментария
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471
Миха 4 часа назад
какие же красивые дочки были у Николая второго!
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Великие княжны, папа у них ведь Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский.
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Фото из прошлого
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