Тайка наняла для мужа любовницу на полную ставку

«Я хочу найти любовницу для своего мужа, так как я не уделяю ему физического внимания, — сказала 44-летняя женщина в своем объявлении. - У меня хроническая депрессия, и я чувствую, что не могу хорошо заботиться о своем муже. Я не сплю со своим мужем, и это заставляет меня чувствовать, что я плохая жена».

Как сообщают таблоиды, муж женщины, Паттагорн, был удивлен, увидев видеообъявление о работе в интернете в прошлом месяце, но не возражал против идеи своей жены.

«Моя жена сказала, что хочет найти кого-нибудь, кто будет уделять мне физическое внимание, — рассказал мужчина. - Я был в шоке, когда узнал об этом. Если кто-то хочет получить от жены то же самое, он должен поговорить с ней об этом. Мужчины должны получать разрешение на такое у своих жен, чтобы не было проблем в будущем. Я никогда не хотел иметь любовницу, но раз моя жена предлагает, я не откажусь».

В видео Паттима гарантирует потенциальным кандидаткам, что между нами не будет ссор, добавив, что у нее нет проблем со сном мужа или с тем, чтобы проводить время с кем-то еще.