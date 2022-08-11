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Тайка наняла для мужа любовницу на полную ставку

Тайка наняла для мужа любовницу на полную ставку

Автор:
11 августа 2022 17:57
Сообщество : Истории
Метки: высокие отношения   и так бывает   истории   любовница по найму   муж и жена   семья   странные люди   частные истории   
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44-летняя замужняя женщина наделала много шума в Таиланде, когда разместила объявление о приеме на работу «приличной и образованной» женщины на должность любовницы своего мужа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: высокие отношения   и так бывает   истории   любовница по найму   муж и жена   семья   странные люди   частные истории   
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12  комментариев
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2k
sos1960sos 10 часов назад
Вот ведь умничка какая! Пойду жене расскажу, может и мне обломится. Прощайте...
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9k
Barachek_Obachek 8 часов назад
"я не откажусь" - в отместку найдёт ему транса. Хотя какая им в Тайланде разница
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22k
Добрый Алабай 8 часов назад
Она действительно по-настоящему любит своего мужа! Женщины, берите пример.
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333
ChePaev 8 часов назад
физик Ландау. Реинкарнация.
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70k
Доктор Джонс 9 часов назад
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7k
Invertor 9 часов назад
Да что же это за мужик, если ему жена ищет любовницу? Хотя.... Это же Тай. Там с этими вопросами все так " запутано", так что ну их нахрен с такими "проблемами.
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