Тайка наняла для мужа любовницу на полную ставку

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44-летняя замужняя женщина наделала много шума в Таиланде, когда разместила объявление о приеме на работу «приличной и образованной» женщины на должность любовницы своего мужа.
Жительница Бангкока Паттима Чамнан недавно разместила в интернете ролик, в котором рассказала, что уже некоторое время не спит со своим мужем, из-за чего чувствует себя плохой женой. Чтобы компенсировать это, она ищет для него любовницу, которая может доставить ему удовольствие «физически», но также обладает приятным характером и хорошими коммуникативными навыками. Чамнан предложила потенциальной кандидатке минимальную заработную плату в регионе в размере 450 долларов США, а также бесплатное питание и проживание в семейном доме. По словам женщины, она уже отобрала двух кандидаток на эту работу, но хочет изучить возможности получше.
«Кандидатка не должна иметь ребенка, так как он станет обузой. Она должна выглядеть презентабельно и уметь общаться, — заявила Паттима Чамнан. - Важно, чтобы она могла доставить мужу удовольствие физически. Он мужчина и нуждается в этом, у него по-прежнему высокое либидо и много энергии. Его любовница также должна быть в состоянии составить ему компанию и развлечь его, поэтому она должна иметь хороший характер и быть веселой».
Это объявление вызвало бурную дискуссию в тайских соцсетях: не каждый день можно увидеть женщину, открыто ищущую любовницу для своего мужа. Чамнан объяснила, что идея договоренности пришла ей в голову, потому что она борется с хронической депрессией и чувствует, что не может должным образом заботиться о своем мужчине.
«Кандидатка не должна иметь ребенка, так как он станет обузой. Она должна выглядеть презентабельно и уметь общаться, — заявила Паттима Чамнан. - Важно, чтобы она могла доставить мужу удовольствие физически. Он мужчина и нуждается в этом, у него по-прежнему высокое либидо и много энергии. Его любовница также должна быть в состоянии составить ему компанию и развлечь его, поэтому она должна иметь хороший характер и быть веселой».
Это объявление вызвало бурную дискуссию в тайских соцсетях: не каждый день можно увидеть женщину, открыто ищущую любовницу для своего мужа. Чамнан объяснила, что идея договоренности пришла ей в голову, потому что она борется с хронической депрессией и чувствует, что не может должным образом заботиться о своем мужчине.
«Я хочу найти любовницу для своего мужа, так как я не уделяю ему физического внимания, — сказала 44-летняя женщина в своем объявлении. - У меня хроническая депрессия, и я чувствую, что не могу хорошо заботиться о своем муже. Я не сплю со своим мужем, и это заставляет меня чувствовать, что я плохая жена».
Как сообщают таблоиды, муж женщины, Паттагорн, был удивлен, увидев видеообъявление о работе в интернете в прошлом месяце, но не возражал против идеи своей жены.
«Моя жена сказала, что хочет найти кого-нибудь, кто будет уделять мне физическое внимание, — рассказал мужчина. - Я был в шоке, когда узнал об этом. Если кто-то хочет получить от жены то же самое, он должен поговорить с ней об этом. Мужчины должны получать разрешение на такое у своих жен, чтобы не было проблем в будущем. Я никогда не хотел иметь любовницу, но раз моя жена предлагает, я не откажусь».
В видео Паттима гарантирует потенциальным кандидаткам, что между нами не будет ссор, добавив, что у нее нет проблем со сном мужа или с тем, чтобы проводить время с кем-то еще.
Как сообщают таблоиды, муж женщины, Паттагорн, был удивлен, увидев видеообъявление о работе в интернете в прошлом месяце, но не возражал против идеи своей жены.
«Моя жена сказала, что хочет найти кого-нибудь, кто будет уделять мне физическое внимание, — рассказал мужчина. - Я был в шоке, когда узнал об этом. Если кто-то хочет получить от жены то же самое, он должен поговорить с ней об этом. Мужчины должны получать разрешение на такое у своих жен, чтобы не было проблем в будущем. Я никогда не хотел иметь любовницу, но раз моя жена предлагает, я не откажусь».
В видео Паттима гарантирует потенциальным кандидаткам, что между нами не будет ссор, добавив, что у нее нет проблем со сном мужа или с тем, чтобы проводить время с кем-то еще.
В итоге, как сообщила местная пресса, должность любовницы заняла 33-летняя женщина, которая дружит с Паттимой. Вам интересно, как к ней относится Паттагорн? Что ж, он уже сообщил: хотя она «не совсем такая, какой он ожидал», но он согласился попробовать эти отношения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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