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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
13 октября 2022 11:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1799
15
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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47  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
так мультитаскинг это я так понимаю многозадачность на языке кретинов?

сам работаю в it, прилагаю огромные усилия что бы не начать говорить как умстаенно не полноценный
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5k
пропеллер 17 минут назад
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гансы пи.д.оры.
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1k
Vadim Balabanov 19 минут назад
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У моей тещи был кот Боб, звали Бобиком. В вет.клинике записали Робертом, да еще и по фамилии тестя Зиновьев.
Солидно так звучит, кот Роберт Зиновьев.
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4k
Peter Griffin Час назад
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Попробуй,но хирурги предпочитают всё-таки деньги.
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4k
Peter Griffin Час назад
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Рэп-кал.Уже.
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4k
salim777 Час назад
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Подмигнул - значит понравилась. Что сложного?!
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4k
salim777 2 часа назад
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Можно - можно!!!
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4k
salim777 2 часа назад
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- Доктор, я гей.
- Вы талантливый? Или денег много?
- Нет, просто к мужчинам тянет.
- Так какой же вы гей, батенька. Вы - пи@р!
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4k
salim777 2 часа назад
Комментарий к фото
Степаном Ковалевским.
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4k
salim777 2 часа назад
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Свою самооценку.
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−50
Леонид Красный 2 часа назад
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что б никто не догадался.
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4k
salim777 2 часа назад
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Мошенник: А чо, гараж уже и доставить нельзя?
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26k
Ваня 2 часа назад
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это цитата из "властелина колец"?..
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4k
salim777 2 часа назад
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- Почему ты такая пьяная???
- Я потеряла крышечку.
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4k
salim777 2 часа назад
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Это ваше ведьмино заклинание, курицы. Типа, 2 часа(!) обсераем за глаза подружку, потом сказали "ну да ладно, это не наше дело" и вроде как и не было ничего. Делаем гадость и добавляем "я не хотела, так получилось". Тянем обманом из мужа (парня) деньги "это не обман, он же должен меня баловать". Как это всё примитивно и противно.
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4k
salim777 2 часа назад
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Почём за килограмм?
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1k
Тупняк 2 часа назад
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Х.У.Й.
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4k
salim777 2 часа назад
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Не ресурсный выдался гештальт...
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4k
salim777 2 часа назад
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- Как зовут?
- Григорий.
= А кота?
- Григорий..
Ну и достаточно! Делай свою работу, ветеринар! Никого не фачит, что ты тоже Григорий!
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
Многократное и частое сморщивание лица, как на фото с выдохом ух-ух-ух-ух и биением в грудь - хочу ипаться и мне наплевать, как у тебя бейсболка надета
Многократное и частое сморщивание лица, как на фото с выдохом ух-ух-ух-ух и биением в грудь - хочу ипаться и мне наплевать, как у тебя бейсболка надетаПосмотреть
Многократное и частое сморщивание лица, как на фото с выдохом ух-ух-ух-ух и биением в грудь - хочу ипаться и мне наплевать, как у тебя бейсболка надета
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5k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
так и нормально
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