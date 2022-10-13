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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
13 октября 2022 08:27
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2389
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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7  комментариев
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20k
babuby 3 часа назад
Тонометры AND очень неплохие, и доступные по цене.
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2k
Александр 17 минут назад
К 16 - отец сказал: ну покатался на велосипеде, теперь его сам и неси!
Мне было 6 лет, лифт сломался, велосипед в руки и по лестнице на 16 этаж.......
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11k
Ivan Час назад
Комментарий к фото
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830
Жирный бот 3 часа назад
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Сейчас в авто это опция за доп. плату)
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