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Вечерние весёлые картинки

Вечерние весёлые картинки

Автор:
12 октября 2022 15:10
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   позитив   
821
25
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Немного юмора и позитивного.

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Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   позитив   
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22  комментария
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3k
Владимир 2 часа назад
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только-синяя изолента...
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123k
стас 43 минуты назад
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книжка чет совсем не детская...
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33k
Korolev 43 минуты назад
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Секреты правильного тыг-дыка...
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1k
Павел Кузнецов 54 минуты назад
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главное: не оказаться той кухаркой
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
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Мейн-кун красавчик! А вот пирожки прям как у меня - корявые((( Обожаю готовить, на вкус пироги получаются сказочные, а вот красиво лепить за всю жизнь так и не научилась...Рукожоп...Так завидую тем, у кого выпечка красивая!
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4k
salim777 2 часа назад
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А также статьи: "Блюём и смотрим", "орём и носимся", "прыгаем на ногу из-за угла", "пугаем двуногого, долго глядя в одну точку". И гвоздь журнала - "Кодекс уважающего себя кота: спим, когда двуногий не спит, бес@ёбим, когда двуногий спит".
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salim777 2 часа назад
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Зевс карает гомосеков.
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salim777 2 часа назад
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Не передрались бы...
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salim777 2 часа назад
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- Это что за маленький кожаный мешочек?!
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salim777 2 часа назад
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Стреляй на два шага правее!
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salim777 2 часа назад
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Х@ясе! Извиниться ещё надо что ли? Если меня так встретят в гостях, я буду считать что меня очень хорошо встретили!
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Денис Ануфриев 2 часа назад
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это с выставки ВДНХ
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