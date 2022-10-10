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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-97

Смешные комментарии из социальных сетей-97

Автор:
10 октября 2022 06:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1930
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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13  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Комментарий к фото
Выписал то же самое, предварительно назначив КТ, МРТ, РРС, ФГДС, ЭКГ, ЭЭГ +100500 разных анализов и гадание на бараньей лопатке, всё платно.
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4k
Enigma Kuutar Минуту назад
Комментарий к фото
Так. Ну и где этот придумыватель гороскопов?

)))))
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119k
arek14 6 минут назад
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3k
Едондер пуп 14 минут назад
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Я из армии сам про себя похвальную заметку в газету на родину прислал))
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3k
Денис 20 минут назад
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Прекрасный пример правильного мусульманина.
Следует своей вере, при этом есть самоирония на этот счёт.
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4k
Peter Griffin Полчаса назад
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Нет.
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1k
Сид Полчаса назад
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Это Екатеринбург.
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1k
Сид 38 минут назад
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А причем здесь руки?
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32k
ACU900 49 минут назад
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Вообде то это совсем другая история...
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32k
ACU900 52 минуты назад
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1k
Александр Потёмкин Час назад
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Вот, не поверите! Давным-давно, ещё, по-моему, Советская власть была, познакомились с другом с двумя сёстрами... И пригласили они нас к себе... Приходим, включаем свет... Бл@, по всей квартире тараканы просто разгуливают!!! Квартира, вроде, не "бомжатник", девчонки тоже опрятные... Как так то???
"Они клопов жрут"
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2k
Antarno 2 часа назад
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Аж в глазах потемнело
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