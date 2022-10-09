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Вечерний марафон юмора и позитива

Вечерний марафон юмора и позитива

Автор:
09 октября 2022 17:29
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
1467
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7
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Подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
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15  комментариев
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5k
Дмитрий 51 минуту назад
Комментарий к фото
да фиг там, просто ему нравится как он вибрирует.
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3k
Едондер пуп 4 минуты назад
Комментарий к фото
Тут надо точно вид установить: только у редких видов возможен прием в другой муравейник, у большинства муравьев потерять семейные узы - это верная смерть.
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1k
Вадим В. Новоженов 10 минут назад
Комментарий к видео
Вызвала мамаша - пылесос не "сосёт" - посмотрел, в шланге полиэтиленовый мешок застрял - вытащил.
Но вонь внутри шланга помню до сих пор - ни на что не похожий в жизни смрад
.
Бедные девочки
.
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3k
CarryYes 12 минут назад
Комментарий к фото
...и допилено в редакторе
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3k
CarryYes 14 минут назад
Комментарий к фото
Не обыкновенный, а отфотошопленный
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3k
Едондер пуп 14 минут назад
Комментарий к фото
Считай, что сОски: общее название для всего))
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4k
Мангуст 17 минут назад
Комментарий к видео
Поэтому я прихожу не ночью, а утром.
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