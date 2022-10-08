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Интересные снимки советских артистов

Интересные снимки советских артистов

Автор:
08 октября 2022 22:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
461
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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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3k
Трям 4 часа назад
Тут описания нет. Вероятно Анита Цой с маленьким Виктором?
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4k
SandMANn 4 часа назад
Спасибо!
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Юганск

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