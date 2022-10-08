Автор:
08 октября 2022 22:04
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
2.
Юрий Никулин и собачка Кутя в гардеробной московского цирка на Цветном бульваре.
3.
Анна Самохина на съемках телефильма «Узник замка Иф», 1987 год.
4.
Евгений Леонов с женой Вандой Стойловой и сыном Андреем.
5.
Николай Рыбников и Алла Ларионова с ребенком дома, 1957 год.
6.
Елена Яковлева и Игорь Волков в фильме «Верными останемся», 1988 год.
7.
Владимир Пресняков-мл., Владимир Пресняков ст., Батырхан Шукенов.
8.
Элина Быстрицкая что-то учится готовить по кулинарной книге, 1950-е годы.
9.
Андрей Миронов и Александр Ширвиндт в самолете, 1970 год.
10.
Михаил Ульянов с дочерью Еленой, 1970-е годы.
12.
Виталий Соломин, Ирина Розанова и Лариса Удовиченко.
13.
Владислав Листьев и Георгий Жжёнов во время открытия фестиваля «Кинотавр", 1993 год.
14.
Алика Смехова в роли Зоси Синицкой в фильме «Мечты Идиота».
15.
Никита Михалков и Людмила Гурченко.
16.
Ирина Муравьева с сыновьями, 1980-е годы.
17.
Валентина Толкунова с родными.
18.
Денис Клявер со своей мамой Ириной Викторовной.
19.
Певица Натали со своей мамой.
20.
Марина Неелова на съемках фильма «С тобой и без тебя», 1973 год.
21.
Ольга Кабо с родителями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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