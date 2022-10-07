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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
07 октября 2022 22:18
Метки: Прикол   Юмор   пятница   
617
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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3k
Трям Час назад
ПЯТНИЦА!!!! )))))
Ссылка youtu.be
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16k
Bill Полчаса назад
Пьян не тот кого кого двое несут, а третий ноги переставляет.
А тот, кто лежит не дышит, собака ему рыло лижет,
а он слышит, но не может сказать "цыц".
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453
Миха Час назад
10!
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