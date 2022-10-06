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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
06 октября 2022 13:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1824
22
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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20  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Комментарий к фото
Более опытные фокусницы имеют в арсенале ещё как минимум два фокуса
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3k
Vlamir 37 секунд назад
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Тут вижу 2 варианта:
1.Решили по тихому свалить из примерочной кабинки!
2. В аэропорту - проскочить чек-ин без багажа, только с ручной кладью!
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24k
Сергей Алексеевич 11 минут назад
Комментарий к фото
Ищет "бесплатных" помощников.
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24k
Сергей Алексеевич 12 минут назад
Комментарий к фото
Мне 30-летние девушки уже не дадут, разве что за деньги.
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11k
Ivan Полчаса назад
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11k
Ivan Полчаса назад
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Да как бы уже в дочери годятся.
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8k
Regerald 41 минуту назад
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Вот не знаю, мне этот фокус всё никак не надоест...
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22k
СергейПименов Час назад
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Утковоз
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19k
nobody® Час назад
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Хотел бы посмотреть видео из салона, когда самолёт чуть коснулся земли, все похлопали, а он потом выкатился за пределы полосы, и не дай бог подломилось бы шасси. Хотите хлопать? Хлопайте, когда уже точно безопасность. А то думают, что уже чуть ли не вставать можно сразу.
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278
Константин Час назад
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о, первый раз увидел в мемах сериал "Пацаны")
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19k
nobody® Час назад
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Уверен, что так оно и было. Сам подобного ветренного голубя наблюдал. Он подлетел куда надо по траектории, а потом его ветром добросило до провода, на который тот и собирался сесть.
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19k
nobody® Час назад
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на захоронение таки везут. а так он лежит уже почти 100 лет
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19k
nobody® Час назад
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Есть у мамы подруга, которая сегодня и в 49 огонь
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2k
DarkSkat Час назад
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Может она донаты на ремонт собирает
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1k
MPEG-8 Час назад
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Ссылка youtu.be
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22k
hebpat 2 часа назад
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если добавлять скорость - результат будет такой же
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22k
hebpat 2 часа назад
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мужчины - женитесь, женщины - мужайтесь
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16k
Booka1a 2 часа назад
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так и запишем: немного при*уевшая девушка сопротивления не оказывает
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АРОН
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