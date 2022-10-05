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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Джина Лоллобриджида и Аркадий Райкин на Втором Международном кинофестивале в Москве. 1961 год © РИА Новости, Борис Кауфман
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Остановка трамвая с общественными туалетами (нач. 1910-х гг.) на Кронверкском проспекте в Петербурге. Снесена в 1960-х гг.
14.
Сестры Кэри, 1943 год
Три сестры прибыли, чтобы оказывать помощь морским пехотинцам и морякам, раненым в зоне боевых действий на Тихом океане. Выпускницы больницы Сент-Джеймс в Батте, штат Монтана, поступили в Корпус медсестер военно-морского флота США в августе 1943 года.
15.
Цех полиэтиленовой игрушки Вологодской фабрики «Игрушка». Бригада росписи Королевой А.А. 1979 год
20.
Наводнение. Большой проспект Васильевского острова. Санкт-Петербург. Россия. Фото Карла Буллы. 1903 год
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Режиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Миронов и Наталья Гурзо. Озвучивание фильма «Приключения итальянцев в России», 1973 год
25.
Алексей Баталов беседует с молодым актером Московского театра "Современник" Олегом Табаковым. 1962 год. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости
26.
Девушка режет праздничный торт в Иране, 1973 год. За 5 лет до Исламской революции, после которой весь женский пол обязали ходить в парандже, скрывающей даже лицо.
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Hoчной клуб в Пapиже, где кaждый сам выбиpaeт под какую музыку танцeвать, настpaивая её в своих наушниках, 1963 год
31.
Паровоз класса PRR S1 (прозванный "большой машиной" ('The Big Engine') и разработанный Раймондом Лоуи (Raymond Loewy)), там же, 1940 год
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Вход в плавательный бассейн в Кримпене-ан-де-Лек с надписью «Евреи не допускаются». Нидерланды, 1941 год
39.
амара Ивановна Поташова, сотрудница Мурманского морского биологического института в пос. Дальние Зеленцы на Баренцевом море, 1970 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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