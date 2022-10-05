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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
05 октября 2022 23:33
Метки: история   ретро   фото   
587
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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15k
Александр 8 часов назад
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4k
Frank Borman 7 часов назад
13. Оккупанты в пригороде Сталино (Донецк), 1941 год

Это макаронники - берсальеры.
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