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"Дай водки, душа болит": детские фразочки, которые пробивают взрослых непосредственностью насквозь

"Дай водки, душа болит": детские фразочки, которые пробивают взрослых непосредственностью насквозь

Автор:
05 октября 2022 13:24
Сообщество : Юмор
Метки: дети говорят   дети шутят   детская мудрость   детские перлы   дочь сказала   прикол   ребенок сказал мне   
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Дети - самые светлые и чистые создания на нашей планете. Они наблюдают за ними, повторяют, черпают свои знания из мира, наблюдая за всем происходящим. Как губки, они все впитывают, но добавляют свой опыт и мудрость, над которыми порой и посмеяться можно, и серьезно призадуматься. Пользователи Твиттера поделились, что сказанули их детки.

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А какие забавные детские перлы вы помните?

Источник:

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Метки: дети говорят   дети шутят   детская мудрость   детские перлы   дочь сказала   прикол   ребенок сказал мне   
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7k
Константин Безумов 47 минут назад
Лет 15 тому.
Еду с сыном в маршрутке, ему 3 года было.
Заходит очень полная женщина и едва протискивается между креслами.
Тут мой заявляет, на весь автобус:
"Папа а почему эта тётя такая большая, она много продуктов кушает, да?"
Веся маршрутка с красными рожами едва сдерживала смех пока мы не вышли
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2k
Lovels Travel 20 минут назад
Анекдот:

Вчера еду в маршрутке, полно народу, все сидят молчат, кто о чем думает. На остановке освобождается место сразу за водителем, на которое садится молодая мама, года 22-23 с девчушкой лет 4. То есть сидит она спиной вперед, а лицом ко всему народу.
Как только маршрутка тронулась, девочка начала ныть на тему "мама ну купи мне барби", причем на разные лады очень протяжно и заунывно. На что мамочка в тон ей ныла "зачем тебе барби, у тебя уже есть три штуки, может лучше купить раскраску и т. п." Все это нытье порядком надело не только мне, но и всем пассажирам.
Где-то через три остановки стратегия девочки изменилась. Она надулась и замолчала, по-видимому затаив страшную обиду. И еще через остановку выдала: ну если не хочешь барби покупать, я про тебя кое что бабушке расскажу!" Мама: " и что такое ты про меня расскажешь" Девочка "расскажу расскажу. Я кое что видела"
Вся маршрутка напряглась и прислушалась – что же такое она там видела" Мама "Ну и что ты видела" Дочь " А я видела как ты вчера у папы писю целовала".
Мы все легли от хохота, девчонка остановила маршрутку, схватила дочь под мышку, и выскочила вон.
Думаете конец? Нифига.
На ее место сел парень, причем с маленьким сыном. Лет 8. Все продолжали ржать, парень естественно, не понимал почему, но тоже глупо улыбался. И тут его сын выдал "Папа ну купи мне солдатиков"!
Маршрутку потряс такой хохот, что водиле пришлось остановиться, так как он ржал вместе с нами. После того как водила просмеялся, он повернулся в салон и сказал " Мужик, ты лучше купи солдатиков – от греха подальше"
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