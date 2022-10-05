"Дай водки, душа болит": детские фразочки, которые пробивают взрослых непосредственностью насквозь

Дети - самые светлые и чистые создания на нашей планете. Они наблюдают за ними, повторяют, черпают свои знания из мира, наблюдая за всем происходящим. Как губки, они все впитывают, но добавляют свой опыт и мудрость, над которыми порой и посмеяться можно, и серьезно призадуматься. Пользователи Твиттера поделились, что сказанули их детки.