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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
05 октября 2022 11:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
3966
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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41  комментарий
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49k
dima423 6 часов назад
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...владимирский стандарт
зла немеряно
там мяса вовсе нет
мной проверено,
сожрешь побольше и отъедешь, в небеса...
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1k
Евгений 12 минут назад
Комментарий к фото
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1k
Тупняк Полчаса назад
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Цены видели? Неплохой метод не дать кошельку опустеть.
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6k
Diesel 59 минут назад
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Ну ведь помогло же!
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3k
vasilykopkov Час назад
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Это реально рабочая шведская модель:
Абитуриент выбирает самую редкую и невостребованную специальность, по окончании вуза живёт на пособие по безработице.
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8k
JeanLuk Час назад
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На моем прошлом месте нельзя работать - фирмы больше не существует
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4k
Kozlodoev Час назад
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Чё?
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1k
Сергей Час назад
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У мне когда-то так и случилось. Одиннадцать лет назад сменил физически тяжелую работу с зарплатой 15тр на офисную. Понятия не имел сколько я буду получать. Да и плевать было т.к. не меньше уж точно :)
По меркам прошлой работы - пинал, что называется, х*и. Первую зп получил 53тр. Реакция была как в анекдоте.
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1k
Linusya 2 часа назад
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мне даже представлять не надо, мне бы посмотреть на мир здоровыми глазами
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1k
Aleksandr 2 часа назад
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4k
brotherirk 2 часа назад
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а где то в локальной сети грустило одинокое сетевое устройство без друзей и интернета...
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5k
Наталья 3 часа назад
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накаркала
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5k
CruelAsm 4 часа назад
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Скажу лубрикантам, что это зумер.
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22k
Serg2001 5 часов назад
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Котики
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5k
Copycat 5 часов назад
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помню эту шутку года 3 назад ещё, а ещё про то кто последний уедет должен в аэропорту свет выключить, чеж не уехали то за 3 года до сих пор не пойму
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3k
!ГЕНнадий 5 часов назад
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Нажимай все точки на теле, пока не нащупаешь Ctrl+Alt+Del...
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7k
Константин Безумов 5 часов назад
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Они открыть не смогут
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3k
!ГЕНнадий 5 часов назад
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всё рас тро яйца...
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5k
Copycat 5 часов назад
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т.е. как я который выжрал за вечер пол литра в одно жало и пытается что то прочитать на экране своего телефона
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5k
Дмитрий 6 часов назад
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"Ой всё!" нет случайно?
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5k
Дмитрий 6 часов назад
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Таких и нет поди...
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