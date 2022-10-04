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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Йооп Синжу из Philips представляет миру первый компакт-диск. Голландия, март 1979 года
Проект был результатом сотрудничества с Sony; первые компакт-диски поступили в продажу в августе 1982 г.
6.
Сотрудница информационно-вычислительного центра Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР Наталья Дашевская занимается дома фитнесом, 1 октября 1988 год
9.
Погибающая Крепость "Happy Warrior" из 835 эскадрильи 486 группы, пораженной зенитным снарядом 7 апреля 1945 год
10.
Площадь Шарля де Голля, до 1970 года - площадь Звезды (Place de l'étoile).Париж, Франция.1950 год
14.
Убитая слониха Бетти в разбомбленном слоновнике Ленинградского Зоологического сада. 10 сентября 1941 год
17.
Майя Плисецкая и Владимир Путин в Большом театре на 75-летии балерины. Москва. Россия. 20.11.2000 год
19.
«Радиоприемник Сельга-309 - всегда с вами на прогулке. Современный дизайн и качество. Элегантное дополнение к костюму». Советский рекламный плакат. СССР. 1980 год
20.
Летний сад, изначально созданный как летняя резиденция Петра I. Санкт-Петербург. Россия. Фото Карла Буллы. 1900-е
22.
Девочкой-ночь меня называй... Певица Лада Дэнс на одном из своих первых сольных выступлений, 1992 год
25.
Советская подводная лодка у берегов Кубы сопровождает вывод советских ракет с Кубы в соответствии с американо-советским соглашением, 10 ноября 1962 года
26.
Тим Рот в "Бешеных псах" К.Тарантино, 1990 год
На съемочной площадке культового фильма Квентина Тарантино присутствовал фельдшер "Скорой помощи".
В обязанности медработника входило следить за тем, чтобы количество крови, вытекавшей из Мистера Оранжевого соответствовало реальности.
В обязанности медработника входило следить за тем, чтобы количество крови, вытекавшей из Мистера Оранжевого соответствовало реальности.
34.
Героический снайпер Людмила Павличенко у Мемориала обороны Одессы 411-й береговой батареи. 1971 год
36.
Сколько стоили Пентагону обмундирование и снаряжение солдата войск США в Корейской войне. 1950-е годы
Источник:
АНТИФИШКИ
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