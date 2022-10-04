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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
04 октября 2022 22:15
Метки: история   ретро   фото   
799
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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16k
Bill 2 часа назад
Фигасе, в Париже, в 1950 году правила дорожного движения были как у нас в колхозе.
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39k
Бабай 4 минуты назад
Какой же это Бред Питт? Это ж натуральный Николас Кейдж!
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7k
Погулять вышел 20 минут назад
Спасибо, что без
салтыковой
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Димон

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