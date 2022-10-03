FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 94 поста • 34 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
Увлекательные будни обаятельного Кота-Бизнесмена: 18 смешных комиксов

Увлекательные будни обаятельного Кота-Бизнесмена: 18 смешных комиксов

Автор:
03 октября 2022 09:54
Сообщество : Комиксы
Метки: Том Фондер   Юмор   бизнесмен   забавно   иллюстрация   комикс   кот   офис   
1729
19

Приключения Кота-Бизнесмена — это популярный веб-комикс, который придумывает и рисует художник Том Фондер. Серия рассказывает о жизни и невероятных приключениях кота, который ведёт собственный бизнес в мире людей и руководит ими, применяя всё своё кошачье обаяние и смекалку.

Иногда на его жизненном пути встречаются препятствия. Однако друзья и коллеги с радостью помогают главному герою всё преодолеть. Внимательно просмотрите представленные комиксы и скажите, неужели этот офисный кот с человеческим телом не напоминает вашего пушистого забияку?


Чемодан настоящего важного кота

×
×

Работает, не покладая лапок

Первые комиксы были опубликованы ещё в 2014 году. Они сразу же стали невероятно популярны среди пользователей интернета. Автор комиксов Том Фондер признаётся, что не ожидал настолько положительной реакции от читателей. На следующий же день после публикации он проснулся от тысячи уведомлений, разрывавших его телефон.


Очарование

Путь Кота-Бизнесмена не прост. Ему пришлось трудиться, не покладая рук, чтобы добиться статуса и заработать своё состояние.


Неполадки с компьютером

Он старался, как мог

Молоко — это святое

Уже передумал заходить

Идеальное укрытие

Персонаж Тома отождествляет собой всех домашних котов, которые без ума от картонных коробок, вкусной еды и игрушек.


Трудяжка

Так выглядит типичный кошачий транспорт

Сдался без боя

Видели, как надо?

Какой ещё может быть любимец у кота

Не удержался

Жизнь иногда бывает несправедлива. В одной из серий комиксов Коту-Бизнесмену пришлось оставить своё дело, продать дом и начать жизнь с чистого листа. Он даже устроился на обыкновенную работу и нашёл семью, которая любезно согласилась его приютить.

Неловко получилось

Спрятаться не получится

Немного проголодался

Милости-прелести

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: Том Фондер   Юмор   бизнесмен   забавно   иллюстрация   комикс   кот   офис   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
pilgrimnl 2 часа назад
держи наркомана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 40 минут назад
Хрень какая-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
piharev1 2 часа назад
надо добавлять взято отсюда https://ucrazy.ru/pictures/1664668416-podborka-zabavnyh-komiksov-pro-kota-biznesmena.htmlhttps://ucrazy.ru/pictures/1664668416-podborka-zabavnyh-komiksov-pro-kota-biznesmena.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1138980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
«Победа будет за нами!»: во время выступления генсека НАТО произошёл забавный казус
«Победа будет за нами!»: во время выступления генсека НАТО произошёл забавный казус
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые девушки, внешность которых приблизили к идеалу с помощью фотомонтажа
Знаменитые девушки, внешность которых приблизили к идеалу с помощью фотомонтажа
Художница переосмысливает диснеевских принцесс в образах плюс-сайз и вызывает жаркие дебаты
Художница переосмысливает диснеевских принцесс в образах плюс-сайз и вызывает жаркие...
Электромобиль Tesla в очередной раз взломали (видео)
Электромобиль Tesla в очередной раз взломали (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да как так-то?

Лучшие демотиваторы
Пригодилась геометрия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#история#подборка#кошки#Россия#Ynews#интересное
#интересно#животные#Юмор#СССР#мобилизация#gif#познавательно
#факты#люди#прикол#кино#природа#забавно#в мире
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Забавный мем "Причина смерти" Забавный мем "Причина смерти" 17 котиков, которые нежданно-негаданно сломались и полюбили водные процедуры 17 котиков, которые нежданно-негаданно сломались и полюбили водные процедуры Что бы животные сказали, если бы умели говорить: 18 уморительных комиксов Что бы животные сказали, если бы умели говорить: 18 уморительных комиксов Иллюстрации из журнала The New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией Иллюстрации из журнала The New Yorker, пропитанных сарказмом и иронией Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций Семейная жизнь, какая она есть: 20 весёлых иллюстраций

На что жалуетесь?

Вернуться