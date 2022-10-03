Увлекательные будни обаятельного Кота-Бизнесмена: 18 смешных комиксов

Первые комиксы были опубликованы ещё в 2014 году. Они сразу же стали невероятно популярны среди пользователей интернета. Автор комиксов Том Фондер признаётся, что не ожидал настолько положительной реакции от читателей. На следующий же день после публикации он проснулся от тысячи уведомлений, разрывавших его телефон.

Очарование