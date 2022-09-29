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Зеркальная пустыня и грозовой маяк: 5 удивительных мест и явлений на планете

Зеркальная пустыня и грозовой маяк: 5 удивительных мест и явлений на планете

Автор:
29 сентября 2022 15:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Земля   Меконг   венесуэла   грозы   маракайбо   молнии   оазис   планета   пустыня   факты   
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А ещё о самом старом организме на Земле, по которому можно прогуляться, о таинственных огненных шарах и уютном оазисе.

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Огненные шары Наг, они же Огни Меконга - это световые шары, поднимающиеся над поверхностью реки Меконг. Огни по величине не больше баскетбольного мяча. Особенно активно они вылетают из реки в полнолуние, в последнюю ночь буддийского трёхмесячного поста Васса (проходит с июля по октябрь). Красные огни взлетают над поверхностью реки на высоту до 200 м и исчезают. На северо-востоке Таиланда, где и зафиксировано это необычное явление, верят, что огонь изрыгает дракон Нага, живущий на дне. Дракон этот добрый и защищает людей. У местных жителей для туристов даже припасены фотографии очень плохого качества (вроде снимков Лох-несского чудовища), которые доказывают существование живущего в реке змея.


Доказанного научного объяснения Огням Меконга нет. Больше всего похож на правду тот факт, что в священную ночь на другом берегу Меконга стреляют трассирующими пулями и выпускают сигнальные ракеты. Однако и это не доказано.


Когда огни начали вылетать из реки, тоже точно неизвестно. Известно лишь, что как туристическую достопримечательность с вековой историей сами шары и наблюдение за нами оформили в 1980-х. Накануне ночи огненных шаров в городе Нонгкхай проходит пышный фестиваль, на котором из-за фейерверков и китайских фонариков можно и не увидеть легендарные огни, выпускаемые змеем.

В мире существует лес, фактически состоящий из одного дерева. Он занимает площадь в 43 га.


Лес называется Пандо (от латинского "простираться"). Это клональная колония тополя осинообразного, то есть у всех тополей в лесу общая корневая система. По сути это один тополь, размножившийся корневыми отпрысками.


Пандо принято считать единым организмом. Его вес составляет примерно 6000 тонн, а возраст - около 80 тыс. лет. Это делает его самым тяжёлым и самым старым организмом на Земле.

Пандо находится в США, в штате Юта.

В Венесуэле существует уникальный природный маяк - "Маяк Маракайбо". В месте, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо, молнии бьют так часто и их так хорошо видно даже за 400 км, что их вполне можно использовать для навигации. В среднем по России в год на каждый кв. км приходится от 1 до 4 молний, над каждым квадратным километром озера Маракайбо в год сверкают 250 молний. В мае и в октябре можно наблюдать до 28 молний в минуту над озером. Около 200 дней в году над Маракайбо и Кататумбо идут грозы.


Заболоченное место впадения Кататумбо в озеро богато метаном, газ поднимается ввысь и подпитывает "Маяк Маракайбо". Молнии Кататумбо - одна из популярнейших достопримечательностей Венесуэлы. Молния изображена на флаге и гербе штата Зулия, в котором находится богатое грозами озеро.

В Боливии есть удивительное место - крупнейший в мире солончак Уюни. Это громадное высохшее солёное озеро площадью 10,5 тыс. кв. км. Уюни - это 10 млрд тонн соли. Толщина солевой корки доходит до 8 метров. В сезон дождей (в Боливии он длится с октября по март) солончак покрывается тонким водяным слоем и превращается в бескрайнее зеркало. А ещё Уюни может похвастаться отелями, сделанными из соляных блоков и кладбищем паровозов.


Благодаря тому, что Уюни ровный, большой, белый, а воздух над ним чист, спутники используют его для калибровки высотомеров.

В Перу есть красивейшая деревня-оазис Уакачина. Пара улиц, пара десятков домов и отелей вокруг голубой лагуны, спрятавшейся в барханах. Постоянно в Уакачине проживают не более 100 человек, но туристов каждый год приезжает в сотни раз больше. На фотографиях Уакачина часто выглядит как далекое от цивилизации место, однако ближайший город Ика находится всего в 5 км, и жители Ики часто приезжают поплавать в оазисе на выходные. Если снять Уакачину с другого ракурса, то будет не так интересно.

Местные жители рассказывают красивую легенду происхождения Уакачины. Как-то прекрасная принцесса сбросила накидку и принялась разглядывать себя в зеркале, как вдруг увидела подглядывающего за ней охотника. Принцесса испугалась и убежала, бросив вещи. Из зеркала получилась лагуна с целебной водой, а из шёлковой накидки - пески. Принцесса эта теперь живёт в лагуне в виде русалки. Туристам такие байки нравятся.


Уакачина была изображена на купюре в 50 новых солей.

Источник:

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Метки: Земля   Меконг   венесуэла   грозы   маракайбо   молнии   оазис   планета   пустыня   факты   
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10k
wild cat 40 минут назад
к последней.
так то да - оазис...

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24k
Bayker 20 минут назад
На самом деле удивительных мест гораздо больше, взять например эту пещеру, похожую на ... ну скажем на ледяное зернышко.
В крайнем случае тоже можно что-нибудь про принцессу придумать..
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