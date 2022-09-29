Зеркальная пустыня и грозовой маяк: 5 удивительных мест и явлений на планете

Огненные шары Наг, они же Огни Меконга - это световые шары, поднимающиеся над поверхностью реки Меконг. Огни по величине не больше баскетбольного мяча. Особенно активно они вылетают из реки в полнолуние, в последнюю ночь буддийского трёхмесячного поста Васса (проходит с июля по октябрь). Красные огни взлетают над поверхностью реки на высоту до 200 м и исчезают. На северо-востоке Таиланда, где и зафиксировано это необычное явление, верят, что огонь изрыгает дракон Нага, живущий на дне. Дракон этот добрый и защищает людей. У местных жителей для туристов даже припасены фотографии очень плохого качества (вроде снимков Лох-несского чудовища), которые доказывают существование живущего в реке змея.

Доказанного научного объяснения Огням Меконга нет. Больше всего похож на правду тот факт, что в священную ночь на другом берегу Меконга стреляют трассирующими пулями и выпускают сигнальные ракеты. Однако и это не доказано.

Когда огни начали вылетать из реки, тоже точно неизвестно. Известно лишь, что как туристическую достопримечательность с вековой историей сами шары и наблюдение за нами оформили в 1980-х. Накануне ночи огненных шаров в городе Нонгкхай проходит пышный фестиваль, на котором из-за фейерверков и китайских фонариков можно и не увидеть легендарные огни, выпускаемые змеем.