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Как одна немка обрела уверенность в себе, став готом

Как одна немка обрела уверенность в себе, став готом

Автор:
28 сентября 2022 21:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Германия   альтернатива   готы   девушки   интервью   странные люди   субкультура   
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24-летняя Ванесса Лейс утверждает, что чувствует себя более уверенно с тех пор, как стала готом, несмотря на все оскорбления, которые терпит из-за своего необычного стиля. Девушке теперь приходится мириться с тем, что люди плюют в нее, трогают ее без согласия и смеются ей в лицо на улице, но она утверждает, что еще никогда не чувствовала себя лучше.

смеются ей в лицо на улице, но она утверждает, что еще никогда не чувствовала себя лучше.

Дизайнер и контент-мейкер, проживающая в Роттенбурге, выросла в маленьком городке и до 13 лет ни разу не видела готов. Тем не менее, она всегда интересовалась «мрачной» культурой, особенно Хэллоуином, и с детства хваталась за любую возможность нарядиться во что-нибудь жуткое.

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Ванесса говорит, что в детстве над ней издевались сверстники: «Я всегда была странным ребенком, который не вписывался в общество и не имел нормальных интересов; я была одержима фэнтези, научно-фантастическими книгами и фильмами, и в целом была жутким гиком».

«Они высмеивали меня без всякой на то причины, обзывали меня, критиковали мое тело (раньше у меня был лишний вес) и мою одежду, очень часто отнимали мои вещи и уничтожали их — даже мои рисунки. Я всегда была тем ребенком, с кем никто не хотел работать в команде, тем, кого никогда не выбирали, это очень плохо влияло на мое психическое здоровье, а также вынуждало меня иногда прогуливать школу».

Годы издевательств подорвали ее самооценку, однако теперь Ванесса говорит, что благодаря готической субкультуре у нее снова появилась уверенность в себе.

Девушка получает довольно неоднозначные отзывы о своей внешности от подписчиков в Instagram*, и это отражается и в ее реальной жизни. Кто-то останавливает ее на улице, чтобы похвалить ее потрясающие навыки в макияже или шитье, а кто-то над ней смеется и даже плюется — буквально.

Ванесса говорит, что чужое мнение для нее не важно, и готическая субкультура в первую очередь заинтересовала ее тем, что в ней не принято никого осуждать.

«Я получаю много ненужного хейта, на меня плевали, трогали без согласия (в основном мои волосы или аксессуары), и большую часть времени, когда я выхожу на улицу, люди кричат мне, фотографируют без согласия или смеются надо мной, — говорит Ванесса. — Но что меня привлекает в готическом стиле, так это то, что можно по-настоящему быть собой, выражать себя творчески, совершенно без суждений. Конечно, есть и общая мрачная и жуткая эстетика, в которой я нахожу красоту. У всех разное восприятие красоты, и для меня это искусство, оно не должно быть конвенционально красивым. Оно должно казаться красивым мне».

«Я всегда была очень креативной и любила разные мрачные и жуткие штуки и праздники, такие как Хэллоуин, когда была ребенком. Мне нравилось наряжаться при любой возможности. Когда я стала старше и начала слушать музыку, я узнала о подстилях готической субкультуры, познакомилась с косметикой и модой и постепенно подключилась к тому, что мне нравилось больше всего. Мне понравилось, что я могу выражать себя такой, какая я есть, без осуждения».

До трансформации Ванессе было трудно любить себя такой, какая она есть.

«Я себе не нравилась, у меня не было чувства собственного достоинства и была очень низкая самооценка, —говорит она. — В детстве надо мной много издевались, у меня было мало друзей, и я совсем не чувствовал себя собой и всегда была вынуждена быть кем-то другим, просто чтобы соответствовать. Примерно в 15 лет я постепенно начала вести готический образ жизни. Это происходило довольно медленно, я годами собирала косметику, одежду, аксессуары, краску для волос и пирсинг. Я также купила много подержанных вещей или сделала их сама. Вообще мне кажется, что у меня не так уж и много вещей по сравнению с другими девушками, которые следуют мейнстримным тенденциям, возможно, даже меньше. Это просто вещи в другом стиле, не таком, как у большинства людей».

Несмотря на ее весьма альтернативный вид, Ванессе не нужно много времени, чтобы подготовиться к выходу из дома.

«Чтобы подготовиться, мне может потребоваться от 15 минут до нескольких часов, это зависит от того, что я хочу надеть и собираюсь ли я наносить макияж. Обычно это занимает около часа, — сказала Ванесса. — Чтобы добиться такого стиля, как у меня сейчас, мне потребовалось несколько лет, и по сей день он время от времени немного меняется, потому что я люблю пробовать новые вещи, цвета волос, разные стили и макияж. Мой стиль развивается, и я думаю, что наиболее поляризующей его частью являются мои волосы и пирсинг, грубо говоря, кому-то они нравятся, а кому-то нет».


Ванессе приходится выслушивать мнения о своем образе не только от незнакомцев, но и от друзей и близких.

«Мне часто делают комплименты, особенно моему макияжу; люди, которые давно знают меня, видят, что я стала гораздо счастливее, чем была раньше, — говорит она. — Реакция моей семьи была крайне смешанной. Поначалу они это не приняли, большинству не нравился мой пирсинг, прическа или обильный макияж. Больше всех была недовольна мама, у нее было много предубеждений, которые исчезли после того, как она узнала больше о субкультуре, больше моих друзей из субкультуры, и в целом, чем дольше я была ее частью, тем больше они стали замечать, что она не так уж и плоха».

«Многим, например, не нравится мой пирсинг, но меня это устраивает, он и не должен им нравиться. Это не отменяет того факта, что они любят и поддерживают меня как личность. В целом они очень поддерживали меня, и многие рассматривают мой внешний вид как форму искусства».

«Большинство моих друзей сами являются частью субкультуры или в той или иной степени альтернативные. Им нравится мой стиль. Даже мои старые друзья, которых я знаю с пяти лет, или те, кого не интересует альтернатива, любят мое творчество, даже если оно не в их стиле. Они часто просят меня подсказать что-то по макияжу или сделать им прическу».

Чтобы найти субкультуру, к которой, по ее мнению, она принадлежит лучше всего, Ванесса провела обширное исследование и советует другим сделать то же самое, прежде чем погрузиться в нее.

«Узнайте как можно больше о группах и истории, так как это наиболее важно, спросите старших готов и тех, кто уже долго связан с субкультурой, — говорит Ванесса. — Они всегда рады помочь и посоветовать что-то по музыке и стилю, а также попытаются найти кого-то, кто познакомит вас с местной готической тусовкой, например, на вечеринке или в клубе. Также вам не обязательно нужны брендовые вещи, чтобы одеться в готическом стиле, можно начать с простой черной одежды и вначале инвестировать в какие-то аксессуары. Большинство из нас, у кого есть крутые или дорогие вещи, собирали их годами, и вообще, готическая мода изначально была тесно связана с DIY. В Интернете полно хороших руководств. Просто будьте собой и не позволяйте хейту вас задеть».

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   альтернатива   готы   девушки   интервью   странные люди   субкультура   
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17  комментариев
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20k
homerchik 6 часов назад
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6k
Core 4 часа назад
в ее городе психиатра видимо тоже нет
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7k
serega57_ 4 часа назад
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7k
Bartello 5 часов назад
Готом или Готессой? Если готом - тут совсем всё плохо.
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2k
Старичок 6 часов назад
что так уродина, что так.
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6k
GROMOZEKA 6 часов назад
«Девушке теперь приходится мириться с тем, что люди плюют в нее, трогают ее без согласия и смеются ей в лицо на улице»

Демократия, во всей красе
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5k
Copycat 6 часов назад
ключевое слово "оно похудела"

ещё в южном парке стебались над жирными готесами

уж я то знаю я с готами тусил)
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127k
Игорь 6 часов назад
А током её лечить не пробовали?
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70k
Доктор Джонс 6 часов назад
"Как одна немка обрела уверенность в себе, став готом"...
В слове "готом" пропущена буква "в" и вместо буквы "н" неверно употребили букву "т"...
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2k
Axel 6 часов назад
Ну вот. Сильная и независимая! И даже без кота)

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27
александр ломовицкий Константин Безумов 5 часов назад
ага а сзади на стене портал открытый
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