"Как одна немка обрела уверенность в себе, став готом"...

Ванессе приходится выслушивать мнения о своем образе не только от незнакомцев, но и от друзей и близких.

«Мне часто делают комплименты, особенно моему макияжу; люди, которые давно знают меня, видят, что я стала гораздо счастливее, чем была раньше, — говорит она. — Реакция моей семьи была крайне смешанной. Поначалу они это не приняли, большинству не нравился мой пирсинг, прическа или обильный макияж. Больше всех была недовольна мама, у нее было много предубеждений, которые исчезли после того, как она узнала больше о субкультуре, больше моих друзей из субкультуры, и в целом, чем дольше я была ее частью, тем больше они стали замечать, что она не так уж и плоха».

«Многим, например, не нравится мой пирсинг, но меня это устраивает, он и не должен им нравиться. Это не отменяет того факта, что они любят и поддерживают меня как личность. В целом они очень поддерживали меня, и многие рассматривают мой внешний вид как форму искусства».